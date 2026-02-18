Η πρώτη μέρα δράσης στο Μπαχρέιν για το τελευταίο χειμερινό τεστ της Formula 1 ολοκληρώθηκε με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG να είναι στην κορυφή της κατάταξης.

Το δεύτερο χειμερινό τεστ στο Μπαχρέιν ξεκίνησε, με την πρώτη μέρα να έχει περάσει στα βιβλία της ιστορίας. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους 8 ώρες ώστε να μαζέψουν δεδομένα, να αξιολογήσουν και βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους.

Συνολικά 21 οδηγοί πήραν μέρος στις δύο 4ωρες περιόδους, με τη Red Bull Racing να είναι η μοναδική που είχε έναν οδηγό στο μονοθέσιό της. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικές για δοκιμές, με μία μόλις κόκκινη σημαία να διακόπτει τη δράση.

Μάχη στα χιλιοστά του δλ ανάμεσα σε Mercedes και McLaren

Ταχύτερος οδηγός στην πρώτη ημέρα δοκιμών ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός την τελευταία ώρα με τη C3 γόμα ελαστικών πίεσε και έγραψε το 1:33,459, χρόνος ταχύτερος από τον καλύτερο της προηγούμενης εβδομάδας που είχε ο Κίμι Αντονέλι.

Ο χρόνος του Ράσελ ήταν κατά 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, με τη μάχη των δύο να είναι εντυπωσιακή. Τρίτος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος έκανε τον ταχύτερο γύρο του στο πρωινό σκέλος της ημέρας και ήταν 0,280 δλ μακριά από την κορυφή.

Στην 4η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις και 5ος ήταν ο Κίμι Αντονέλι, οι οποίοι πήραν μέρος στο πρωινό σκέλος όπως ο Λεκλέρ. Ο Ίσακ Χατζάρ που ανέλαβε χρέη οδηγού στη Red Bull ήταν 6ος με ταχύτερη επίδοση στη C4 γόμα ελαστικών. Έβδομος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του απογευματινού σκέλους στο γκαράζ λόγω προβλήματος στην SF-26, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι: Κάρλος Σάινθ με Williams, Φράνκο Κολαπίντο με Alpine και Γκαμπριελ Μπορτολέτο της Audi.

Ο αριθμός γύρων επισκίασε τους χρόνους

Για μία ακόμη ημέρα οι ομάδες απόλαυσαν τη συλλογή δεδομένων, με την πλειονότητα να γράφει πάνω από 100 γύρους. Η Mercedes-AMG έγραψε τους περισσότερους γύρους με 145 στο σύνολο, με τη Racing Bulls να ακολουθεί στους 136, ενώ 124 έκανε η McLaren Racing.

H Alpine είχε 121 γύρους, έναν περισσότερο από την Audi, ενώ ακολούθησαν οι: Ferrari με 114, Williams με 110 και Haas με 107 γύρους.

Τρεις ομάδες δεν έκαναν τριψήφιο αριθμό γύρων την πρώτη μέρα στο Μπαχρέιν. Η πρώτη ήταν Red Bull Racing η οποία είχε 66 γύρους, η Cadillac έκανε 59, ενώ τελευταία ήταν η Aston Martin με 54 γύρους.

Προβλήματα και κόκκινες σημαίες

Αρκετές ομάδες αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες που τις κράτησαν για ώρες στο γκαράζ. Η Cadillac έχασε πολύτιμο χρόνο με προβλήματα στους αισθητήρες του μονοθεσίου της, ενώ η Aston Martin είχε προβλήματα με τον κινητήρα της. Επιπλέον ο Λανς Στρολ είχε έξοδο στο απογευματινό σκέλος με αποτέλεσμα να κολλήσει στην αμμοπαγίδα, με τα replay να δείχνουν πως δεν ήταν οδηγικό λάθος του Καναδού.

Η Red Bull Racing με πρόβλημα στα υδραυλικά της αναβαθμισμένης RB22 έχασε σχεδόν όλο το πρωινό σκέλος. Ωστόσο το απόγευμα κατάφερε να γράψει πολύτιμα χιλιόμετρα με τον Ίσακ Χατζάρ στο τιμόνι του μονοθεσίου.

Η Ferrari ήταν η τελευταία ομάδα που βρέθηκε αντιμέτωπη με προβλήματα. Η ιταλική ομάδα ξόδεψε 2 ώρες στο απογευματινό σκέλος στο γκαράζ με πρόβλημα που ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί από την ιταλική ομάδα. Παρά το στραβοπάτημα αυτό, ο Λιούις Χάμιλτον κάλυψε συνολικά 44 γύρους όμως έχασε σημαντικό μέρος του προγράμματος.

Η επόμενη μέρα

Η δράση στο Σακχίρ συνεχίζεται την Πέμπτη 19/2, με το πρωινό σκέλος να ξεκινά στις 09:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 08:45 στο LIVE του gMotion by Gazzetta ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα