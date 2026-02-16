Νέο Volkswagen T-Roc: Ήρθε στην Ελλάδα – Εκδόσεις και τιμές

Η δεύτερη γενιά του Volkswagen T-Roc διατηρεί το δυναμικό της χαρακτήρα, ενώ βασίζεται σε εντελώς νέο πλαίσιο και εξηλεκτρισμένους κινητήρες.

Η πρώτη γενιά του Volkswagen T-Roc που παρουσιάστηκε το 2017 γνώρισε μεγάλη επιτυχία, κυρίως λόγω των συμπαγών του διαστάσεων, των μεγάλων χώρων του και της πολύ πετυχημένης σχεδίασης με έντονα δυναμικά στοιχεία.

Η νέα, δεύτερη γενιά, βασίζεται ακριβώς στο ίδιο σχεδιαστικό δόγμα, ωστόσο έρχεται όχι απλώς βελτιωμένη, αλλά νέα σε όλα. Μεγαλύτερες διαστάσεις, μεγαλύτεροι χώροι, βελτιωμένη αεροδυναμική, νέοι κινητήρες mild hybrid με κορυφαία αποδοτικότητα και ασφάλεια 5 αστέρων, συνθέτουν ένα συμπαγές SUV καταδικασμένο να πετύχει εμπορικά, καθώς τόσο οι εκδόσεις εξοπλισμού όσο και οι τιμές του, είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές.

Νέα βάση, για μεγαλύτερους χώρους και ασφάλεια

Το νέο T-Roc βασίζεται στην πλατφόρμα MQB evo, η οποία παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή στρεπτική ακαμψία έως 18.000 Nm. Το αποτέλεσμα είναι υψηλή ποιότητα κύλισης, ακρίβεια στην οδήγηση και ενισχυμένη ενεργητική ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη νέα ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα, που αφορά όλες τις εκδόσεις.

Οι διαστάσεις του πολύ προσεγμένου αισθητικά αμαξώματος με το κουπέ τελείωμα της οροφής έχουν αυξηθεί προς κάθε κατεύθυνση, με το μήκος να φτάνει στα 4,373 μέτρα, αυξημένο κατά 12 εκ.) και το μεταξόνιο στα 2,629 μέτρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εσωτερικό του νέου T-Roc να προσφέρει κορυφαία άνεση για έως πέντε επιβάτες, ενώ και ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 30 λίτρα, φτάνοντας τα 475 λίτρα, που είναι ο μεγαλύτερος στην κατηγορία.

Χάρη στο νέο πλαίσιο, το μοντέλο προσφέρει προηγμένα συστήματα παθητικής ασφάλειας, όπως ο κεντρικός αερόσακος, ο οποίος προστατεύει τις κεφαλές οδηγού και συνοδηγού σε πλευρικές συγκρούσεις. Η νέα γενιά Travel Assist υποστηρίζει αυτόματη αλλαγή λωρίδας και ακριβέστερη προσαρμογή ταχύτητας, ενώ το Exit Warning προειδοποιεί τους επιβάτες πριν το άνοιγμα των θυρών για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα. Ταυτόχρονα, η κορυφαία ασφάλεια που προσφέρει το νέο Volkswagen T-Roc έχει ήδη πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης νέων αυτοκινήτων, τον Euro NCAP, με την ανώτατη βαθμολογία των 5 αστέρων.

Προηγμένα συστήματα κίνησης

Ο τετρακύλινδρος, εξηλεκτρισμένος κινητήρας βενζίνης 1.5 eTSI του νέου T-Roc συνδυάζει υβριδικό σύστημα 48V με τεχνολογίες αιχμής: υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας (VTG), ενεργή διαχείριση κυλίνδρων (ACTplus), λειτουργία βάσει του κύκλου Miller και προηγμένες λύσεις άμεσου ψεκασμού, μαζί μείωση των τριβών των κινούμενων μερών, χάρη στην επίστρωσή τους με ανθεκτικά υλικά. Ο κινητήρας 1.5 eTSI συνδυάζεται με το DSG κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και έχει άμεση απόκριση, μεγάλη ροπή και υποστήριξη από το 48V σύστημα όταν απαιτείται, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία σε όλο το φάσμα στροφών και χαμηλότερη κατανάλωση, χωρίς συμβιβασμούς στον χαρακτήρα και την ποιότητα κύλισης.

Ο προηγμένος κινητήρας που εξοπλίζει το νέο T-Roc διατίθεται με δύο επίπεδα ισχύος και συγκεκριμένα:

1.5 eTSI, 85 kW: Απόδίδει 116 ίππους ισχύος και 220 Nm ροπή από τις 1.500 σ.α.λ. μόλις. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα απαιτεί 10,6” και έχει μέγιστη ταχύτητα 196 χλμ./ώρα. Η μέση κατανάλωση κατά WLTP κυμαίνεται από 6,0–5,5 λίτρα/100 χλμ. ενώ οι εκπομπές CO2 από 136–125 γρ./χλμ.

Εκδόσεις, εξοπλισμός και τιμές

Η γκάμα του νέου Volkswagen T-Roc έχει διαμορφωθεί με έμφαση στη σαφήνεια. Η πολυπλοκότητα των πακέτων εξοπλισμού έχει μειωθεί κατά 50%, διευκολύνοντας τη διαμόρφωση και προσφέροντας πιο ξεκάθαρες και ελκυστικές επιλογές για τον πελάτη.Τέσσερις εκδόσεις συγκεντρώνουν τις επιλογές εξοπλισμού και πακέτων: Trend, Life, Style και R-Line.

Σε όλες τις εκδόσεις, το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από μαλακές επιφάνειες, υψηλής ποιότητας υλικά και κορυφαία συναρμογή. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η νέα γενιά infotainment με οθόνη έως 13 ιντσών και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός διαμορφώνουν μια σύγχρονη, lounge εμπειρία. Για πρώτη φορά στην κατηγορία, το T-Roc διατίθεται με Head-Up Display, ενώ το Driving Experience Control επιτρέπει εξατομίκευση προφίλ οδήγησης και λειτουργιών, ενισχύοντας τη σύνδεση οδηγού - αυτοκινήτου.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις του μοντέλου κατά το λανσάρισμά του στην ελληνική αγορά, καθώς και τις ενδεικτικές λιανικές τιμές του.