Ανανεωμένα Dacia Sandero, Stepway και Jogger με νέα σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα πολυμέσων και αποδοτικούς κινητήρες hybrid και Eco-G.

Η Dacia ανανεώνει τα Sandero, Sandero Stepway και Jogger, ενισχύοντας τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και τις επιλογές κινητήρων, χωρίς να απομακρύνεται από τη βασική της φιλοσοφία: προσιτές προτάσεις με ουσιαστικό περιεχόμενο.

Το Sandero, που τα τελευταία χρόνια καταγράφει σταθερά υψηλές πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικής, και το Jogger, που έχει καθιερωθεί ως μια πρακτική οικογενειακή λύση, αποκτούν πλέον πιο σύγχρονη εικόνα και διευρυμένες δυνατότητες.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Τα τρία μοντέλα υιοθετούν τη νέα φωτιστική υπογραφή LED της Dacia, με το χαρακτηριστικό αντεστραμμένο «Τ» εμπρός και πίσω. Η ανασχεδιασμένη γρίλια ενοποιείται οπτικά με τα φωτιστικά σώματα, δημιουργώντας ένα πιο καθαρό και σύγχρονο εμπρός μέρος.

Στα χαμηλά τμήματα του αμαξώματος χρησιμοποιείται το υλικό Starkle®, που περιλαμβάνει 20% ανακυκλωμένο πλαστικό και δεν απαιτεί βαφή, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και βελτιώνοντας την αντοχή σε μικροφθορές.

Ψηφιακή αναβάθμιση στο εσωτερικό

Στην καμπίνα, το ταμπλό και οι επενδύσεις ανανεώνονται, ενώ προστίθεται νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών και σύστημα πολυμέσων με οθόνη 10 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση. Υποστηρίζεται ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ενώ στην έκδοση Media Nav Live προσφέρεται δικτυωμένη πλοήγηση και σύστημα ήχου Arkamys 3D.

Το σύστημα YouClip επιτρέπει πρακτική τοποθέτηση αξεσουάρ σε επιλεγμένα σημεία της καμπίνας, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα στην καθημερινή χρήση.

Νέοι κινητήρες και μεγαλύτερη αποδοτικότητα

Το Jogger αποκτά το νέο full hybrid 155, που συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο, αποδίδοντας 155 ίππους. Σύμφωνα με τη Dacia, η κατανάλωση και οι εκπομπές μειώνονται έως 10% σε σχέση με το προηγούμενο hybrid 140, ενώ στην πόλη μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά για μεγάλο ποσοστό του χρόνου.

Η έκδοση Eco-G 120, διαθέσιμη και στα τρία μοντέλα, φέρνει νέο 3κύλινδρο turbo κινητήρα 1,2 λίτρων διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) 120 ίππων, σε συνδυασμό για πρώτη φορά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Η συνολική αυτονομία φτάνει έως 1.590 χλμ. για το Sandero.

Παράλληλα, το Sandero εξοπλίζεται με νέο TCe 100, 3κύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 100 ίππων.

Ενισχυμένη ασφάλεια

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται συστήματα όπως αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, καθώς και σύστημα παρακολούθησης απόσπασης προσοχής οδηγού. Προαιρετικά διατίθεται πακέτο με κάμερα περιμετρικής θέασης και αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας.

Τα νέα Sandero, Sandero Stepway και Jogger διατίθενται από 15.950 €, 17.350 € και 24.200 € αντίστοιχα, με εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. και πενταετή οδική βοήθεια.