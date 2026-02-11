Το νέο BYD ATTO 3 EVO αναβαθμίζεται σε ισχύ, αυτονομία και τεχνολογία, φέρνοντας νέα δεδομένα στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Η BYD προχωρά σε ουσιαστική αναβάθμιση του ηλεκτρικού της SUV με την παρουσίαση του Atto 3 EVO, μιας εξέλιξης του μοντέλου που αποτέλεσε το πρώτο βήμα της μάρκας σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Η νέα έκδοση φέρνει μεγαλύτερη μπαταρία, αυξημένη ισχύ, ταχύτερη φόρτιση και περισσότερες επιλογές μετάδοσης, διατηρώντας τον οικογενειακό χαρακτήρα που το καθιέρωσε στην κατηγορία.

Από το 2023, το Atto 3 τοποθετήθηκε ως μία από τις προσιτές και ολοκληρωμένες προτάσεις στα ηλεκτρικά SUV. Το μοντέλο χτίζει πάνω σε αυτή τη βάση, με στόχο να ενισχύσει την αποδοτικότητα και τις επιδόσεις χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα.

Νέα e-Platform 3.0 και επιλογή RWD ή AWD

Το Atto 3 EVO αξιοποιεί την αναβαθμισμένη e-Platform 3.0 της BYD και πλέον προσφέρεται με πίσω κίνηση (RWD) ή τετρακίνηση (AWD). Η πίσω ανάρτηση έχει αναβαθμιστεί σε διάταξη πέντε συνδέσμων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς.

Και οι δύο εκδόσεις εξοπλίζονται με μπαταρία 74,8 kWh και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW μέσω αρχιτεκτονικής 800V, επιτρέποντας φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 25 λεπτά.

Η έκδοση Design (RWD) αποδίδει 313 ίππους (230 kW) και 380 Nm ροπής, επιταχύνοντας από 0-100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα, με αυτονομία έως 510 χλμ (WLTP). Η έκδοση Excellence (AWD) συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με συνολική ισχύ 449 ίππους (330 kW) και 560 Nm, μειώνοντας τον χρόνο 0-100 χλμ/ώρα στα 3,9 δευτερόλεπτα, με αυτονομία 470 χλμ (WLTP).

Blade Battery και τεχνολογία Cell-to-Body

Η μπαταρία Blade Battery (LFP) της BYD ενσωματώνεται με τεχνολογία Cell-to-Body (CTB), όπου η μπαταρία αποτελεί δομικό στοιχείο του πλαισίου. Η λύση αυτή ενισχύει τη στρεπτική ακαμψία και βελτιώνει την εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων.

Το Atto 3 EVO προσφέρει χώρο αποσκευών 490 λίτρων, ο οποίος φτάνει τα 1.360 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα, ενώ προστίθεται και εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) 101 λίτρων.

Ψηφιακό περιβάλλον και πλήρες πακέτο ασφάλειας

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζει η κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, καθώς και νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών. Το σύστημα υποστηρίζει φωνητικές εντολές μέσω cloud και περιλαμβάνει λειτουργίες όπως NFC πρόσβαση, ασύρματη φόρτιση smartphone και Vehicle-to-Load (V2L) έως 3 kW.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο διαθέτει επτά αερόσακους και πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης, όπως Adaptive Cruise Control, ανίχνευση τυφλού σημείου, προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας.

Παραδόσεις και εγγύηση

Οι πρώτες παραδόσεις στην Ελλάδα αναμένονται την άνοιξη. Το μοντέλο καλύπτεται από 6ετή εργοστασιακή εγγύηση, ενώ η μπαταρία διαθέτει εγγύηση 8 ετών ή 250.000 km με εγγυημένη κατάσταση υγείας τουλάχιστον 70%.