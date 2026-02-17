Η πίστα της Βαρκελώνης θα παραμείνει στη Formula 1 για τα επόμενα έξι χρόνια, ωστόσο δεν θα είναι κάθε χρόνο μέρος του αγωνιστικού προγράμματος.

Η Formula 1 ανακοίνωσε πως το Circuit de Barcelona-Catalunya θα παραμείνει στο καλεντάρι, αλλά όχι σε ετήσια βάση. Η πίστα του Μοντμελό που φιλοξενούσε από το 1991 έως το 2025 το GP Ισπανίας εξασφάλισε τη μεοπρόθεσμη παρουσία του στο πρόγαμμα, με μία συμφωνία που προβλέπει εναλλαγή με μία θρυλική πίστα, το Σπα του Βελγίου.

Συγκεκριμένα, η Βαρκελώνη θα φιλοξενήσει αγώνα το 2028, το 2030 και το 2032, ενώ το Σπα θα καλύψει το ίδιο «slot» το 2027, το 2029 και το 2031. Πρόκειται για ένα μοντέλο που η F1 εξετάζει εδώ και καιρό για τα ευρωπαϊκά Grand Prix, καθώς η ζήτηση για θέσεις στο 24άρι καλεντάρι παραμένει υψηλή.

Η ισπανική πίστα βρισκόταν στο τελευταίο έτος του προηγούμενου συμβολαίου της και δεχόταν έντονη πίεση να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις της. Παράλληλα, έχει ήδη χάσει την ονομασία Grand Prix Ισπανίας, καθώς από φέτος η Μαδρίτη εντάσσεται στο πρόγραμμα με νέο αστικό αγώνα.

BREAKING: The Circuit de Barcelona-Catalunya has signed a multi-year extension for races in 2028, 2030, and 2032 🏁#F1 pic.twitter.com/2kLY9HbUk1 February 16, 2026

Στρατηγική επιλογή για την Καταλονία

Η συμφωνία ήρθε έπειτα από διαπραγματεύσεις με τη στήριξη της πόλης και της τοπικής κυβέρνησης της Καταλονίας, που επέμειναν στη διατήρηση της διοργάνωσης. Ο Πολ Τζιλμπέρτ, CEO της πίστας της Καταλονίας, χαρακτήρισε την ανανέωση «πολύ σημαντικό βήμα για την εδραίωση της Καταλονίας στο διεθνές καλεντάρι», υπογραμμίζοντας πως ο αγώνας αποφέρει οικονομικό αντίκτυπο άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ ανά διοργάνωση.

Από την πλευρά της Formula 1, ο CEO Στέφανο Ντομενικάλι τόνισε ότι η Βαρκελώνη παραμένει κομβικός προορισμός, επισημαίνοντας τις επενδύσεις που έγιναν στην πίστα και τις παράλληλες εκδηλώσεις για τους φιλάθλους τα τελευταία χρόνια.

Vamos Barcelona! 👊



We've seen plenty of memorable moments at the iconic Circuit de Barcelona-Catalunya 🤩#F1 pic.twitter.com/fYtmdfxzAb — Formula 1 (@F1) February 16, 2026

Η σημασία των deal των Σπα και Βαρκελώνης

Η ένταξη της Βαρκελώνης σε ροτέισον ουσιαστικά “κλειδώνει” το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό slot για την επόμενη εξαετία, περιορίζοντας τις πιθανότητες του Σπα να επιστρέψει άμεσα σε ετήσια βάση. Οι Βέλγοι διοργανωτές είχαν εκφράσει την επιθυμία για μόνιμη παρουσία, όμως προς το παρόν η εναλλαγή παραμένει.

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό παζλ δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Ζάντβορτ έχει ήδη ανακοινώσει ότι το 2026 θα φιλοξενήσει τον τελευταίο του αγώνα, ενώ το Πορτιμάο επιστρέφει το 2027 και το 2028. Αυτή τη στιγμή παραμένει ένα μόλις κενό στο πρόγραμμα του 2027, με την Κωνσταντινούπολη να θεωρείται μία από τις βασικές υποψηφιότητες για τη συμπλήρωση των 24 αγώνων.

