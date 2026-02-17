Το δημοφιλές Skoda Kamiq επιστρέφει με εμπορική πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία των οικογενειακών B-SUV.

Το Skoda Kamiq διατίθεται αυτή την περίοδο με αναβαθμισμένη εμπορική πρόταση, που περιλαμβάνει μηνιαίο πρόγραμμα από 130 ευρώ, καθώς και όφελος 2.000 ευρώ για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παράλληλα, όλα τα διαθέσιμα μοντέλα συνοδεύονται από ολοκληρωμένο πακέτο παροχών, ενισχύοντας το συνολικό κόστος κτήσης και χρήσης.

Η πρόταση περιλαμβάνει 4 χρόνια εγγύηση, 3 χρόνια service και 3 χρόνια ασφάλεια, διαμορφώνοντας ένα σταθερό πλαίσιο εξόδων για τον αγοραστή, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή αγορά.

Εμπορικό πακέτο με ξεκάθαρο αποτύπωμα

Η χρηματοδοτική πρόταση των 130€/μήνα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, ενώ το επιπλέον όφελος των 2.000 ευρώ λειτουργεί ως πρόσθετο κίνητρο για όσους αναζητούν compact SUV με προβλέψιμο κόστος.

Το εμπορικό πακέτο τοποθετεί το Kamiq σε ανταγωνιστική θέση εντός της κατηγορίας B-SUV, όπου ο συνδυασμός εξοπλισμού, εγγυήσεων και παροχών after sales αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής.

Άνεση και ευρυχωρία σε compact διαστάσεις

Το Kamiq δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, με άφθονους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, στοιχείο που ενισχύει τον οικογενειακό και πολυχρηστικό χαρακτήρα του. Οι λύσεις Simply Clever της Skoda Auto παραμένουν βασικό χαρακτηριστικό, προσφέροντας καθημερινή εργονομία και λειτουργικότητα.

Το μοντέλο απευθύνεται τόσο σε νέες οικογένειες όσο και σε χρήστες με active lifestyle, αλλά και σε εταιρικούς οδηγούς πόλης που αναζητούν ευελιξία και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Selection Plus και ενισχυμένος εξοπλισμός

Στις διαθέσιμες εκδόσεις, η Selection Plus προβάλλεται ως βασικό εμπορικό πλεονέκτημα, προσφέροντας αναβαθμισμένο στάνταρ εξοπλισμό. Η έκδοση ενισχύει την αξία αγοράς, χωρίς να μεταβάλλει τον πρακτικό και καθημερινό χαρακτήρα του μοντέλου.

Παράλληλα, το Kamiq διαθέτει σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον οδήγησης που καλύπτει τόσο τις ανάγκες της πόλης όσο και ενός ταξιδιού.

Ισορροπημένη πρόταση στην κατηγορία B-SUV

Με τη συγκεκριμένη εμπορική πολιτική, το Skoda Kamiq επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση του ως μια ολοκληρωμένη επιλογή στην κατηγορία των compact SUV. Η συνδυαστική προσέγγιση χρηματοδότησης, εξοπλισμού και after sales παροχών συνθέτει μια πρόταση με σαφή εμπορικό χαρακτήρα και έμφαση στο χαμηλό κόστος χρήσης.