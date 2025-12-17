Τα αποτελέσματα του Euro NCAP από το 2025 καταδεικνύουν τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας της Volkswagen σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Το νέο Volkswagen T-Roc απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία των πέντε αστέρων στις τελευταίες δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, αποτελώντας το πιο πρόσφατο μοντέλο της γερμανικής μάρκας που πετυχαίνει το ανώτατο επίπεδο αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τη συνολική φιλοσοφία ασφάλειας του compact SUV, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα και αυστηρά πρωτόκολλα δοκιμών του ευρωπαϊκού οργανισμού.

Υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του Euro NCAP κάλυψε την προστασία ενήλικων επιβατών, παιδιών, ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και πεζών, με το νέο T-Roc να καταγράφει υψηλές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην πρόληψη ατυχημάτων, τομέας στον οποίο το μοντέλο διακρίθηκε χάρη στον πλούσιο βασικό εξοπλισμό συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και πέδησης έκτακτης ανάγκης, ήδη από τις εισαγωγικές εκδόσεις.

Συνέχεια θετικών αποτελεσμάτων για τη Volkswagen

Το αποτέλεσμα του T-Roc έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων επιτυχιών για τη Volkswagen στον Euro NCAP. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το νέο Tayron είχε επίσης αξιολογηθεί με πέντε αστέρια, ενώ οι επαναξιολογήσεις των Golf, ID.3 και ID.4 για το 2025 επιβεβαίωσαν ότι, μετά από συνεχείς βελτιώσεις, τα συγκεκριμένα μοντέλα διατηρούν την ανώτατη βαθμολογία ασφάλειας. Τα δεδομένα αυτά υπογραμμίζουν τη στρατηγική «Safety4all» της εταιρείας, με την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης όχι μόνο σε premium αλλά και σε μαζικά μοντέλα.

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός ασφάλειας

Το νέο T-Roc διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό συστήματα όπως αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, υποβοήθηση διατήρησης και αλλαγής λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, έλεγχο προσοχής και υπνηλίας οδηγού, καθώς και προσαρμοζόμενο cruise control από συγκεκριμένα επίπεδα εξοπλισμού. Προαιρετικά, διατίθεται το πακέτο τεχνολογίας IQ.DRIVE, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Travel Assist, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών, κάμερες περιμετρικής όρασης και head-up display.

Δεύτερη γενιά με αναβαθμίσεις σε πολλούς τομείς

Το T-Roc, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2017 και αποτελεί το δεύτερο πιο εμπορικά επιτυχημένο SUV της Volkswagen παγκοσμίως μετά το Tiguan, περνά στη δεύτερη γενιά του με ουσιαστικές αναβαθμίσεις. Οι βελτιώσεις αφορούν νέους υβριδικούς κινητήρες, ανασχεδιασμένο και ποιοτικότερο εσωτερικό, συστήματα infotainment και λογισμικού νέας γενιάς, αυξημένους χώρους και τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού σε επίπεδο ανώτερων κατηγοριών, συνοδευόμενα από ανανεωμένη σχεδίαση με καθαρές γραμμές.

Τα βασικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού του νέου T-Roc1 συνοπτικά: