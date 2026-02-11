Το OMODA 5 SHS-H έρχεται στην Ελλάδα με υβριδική τεχνολογία SHS, ισχύ 224 ίππων, αυτονομία έως 1.000 km και τιμή... έκπληξη

Η OMODA & JAECOO διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά παρουσιάζοντας το OMODA 5 SHS-H, ένα υβριδικό crossover που ενσωματώνει το νέο Super Hybrid System (SHS). Το μοντέλο τοποθετείται στον πυρήνα της στρατηγικής της μάρκας για τις τεχνολογίες νέας ενέργειας, συνδυάζοντας θερμικό κινητήρα και ηλεκτρική υποβοήθηση χωρίς ανάγκη φόρτισης σε πρίζα.

Το OMODA 5 SHS-H βασίζεται σε πλήρως υβριδική (HEV) αρχιτεκτονική και απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν ηλεκτρική αίσθηση οδήγησης, διατηρώντας την πρακτικότητα ενός συμβατικού ανεφοδιασμού.

Super Hybrid System: 224 ίπποι και χαμηλή κατανάλωση

Στην καρδιά του μοντέλου βρίσκεται ο turbo βενζινοκινητήρας 1.5 TGDi, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,8 kWh και ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο DHT.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 165 kW (224 ίππους), με τον ηλεκτροκινητήρα να αποδίδει έως 150 kW (204 ίππους) και 310 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 χλμ/ώρα.

Ο θερμικός κινητήρας επιτυγχάνει θερμική απόδοση 44,5%, ενώ το σύστημα μετάδοσης διαθέτει απόδοση 98,5%. Η συνδυαστική κατανάλωση περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ., με αυτονομία WLTP που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 χλμ.

Το σύστημα εναλλάσσει αυτόματα τις λειτουργίες electric και hybrid, ενώ τα προγράμματα Eco και Sport επιτρέπουν προσαρμογή του χαρακτήρα οδήγησης.

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης

Το OMODA 5 SHS-H βασίζεται στη δομή του OMODA 5, το οποίο έχει αξιολογηθεί με πέντε αστέρια από το Euro NCAP. Διαθέτει έως 20 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), μεταξύ των οποίων:

Adaptive Cruise Control (ACC)

Αυτόματη Πέδηση Έκτακτης Ανάγκης (AEB)

Σύστημα Παρακολούθησης Τυφλών Σημείων (BSD)

Προειδοποίηση Οπίσθιας Εγκάρσιας Κυκλοφορίας (RCTA)

Πανοραμική κάμερα

Εξοπλίζεται με 7 αερόσακους και έχει υποβληθεί σε δοκιμές σε θερμοκρασίες από -30°C έως 50°C, καθώς και σε κύκλους αντοχής 100.000 χιλιομέτρων.

Το σύστημα Bosch MPC3 EVO με υποστήριξη AI ενισχύει την αναγνώριση λωρίδων και τη διαχείριση πορείας, λειτουργώντας υποβοηθητικά χωρίς παρεμβατικό χαρακτήρα.

Σχεδίαση και εσωτερικό

Σχεδιαστικά, το OMODA 5 SHS-H ακολουθεί τη φιλοσοφία της μάρκας με δυναμικές γραμμές και coupe αισθητική. Στο εσωτερικό, η διπλή κυρτή οθόνη και τα σπορ καθίσματα συνδυάζονται με εργονομική διάταξη και σύγχρονη ψηφιακή υποδομή.

Η καμπίνα δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και την καθημερινή άνεση, διατηρώντας premium αίσθηση στην κατηγορία.

H τιμή του στην Ελλάδα

Το OMODA 5 SHS-H διατίθεται στην ελληνική αγορά με τιμή που ξεκινά από 24.900 ευρώ. Συνοδεύεται από:

7ετή εργοστασιακή εγγύηση οχήματος

8ετή εγγύηση μπαταρίας και συστημάτων υψηλής τάσης

7 χρόνια οδική βοήθεια

Η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Όμιλο Emil Frey, με δίκτυο 9 εξουσιοδοτημένων σημείων σε όλη τη χώρα, όπου το μοντέλο είναι διαθέσιμο για test drive.