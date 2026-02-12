Οδηγήσαμε το νέο BYD Sealion 5 DM-i - Εκδόσεις και τιμές

Το Sealion 5 DM-i είναι ένα μεγάλο, plug-in υβριδικό μοντέλο στη γκάμα της BYD, που ήρθε με στόχο να τη διατηρήσει στην κορυφή των πωλήσεων αυτοκινήτων «νέας ενέργειας».

H BYD μπορεί να βασίζεται στην τεχνολογία για να δημιουργεί ανταγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά έχει και την τύχη με το μέρος της. Αυτό απέδειξε η επιλογή της ημέρας για τη δημοσιογραφική παρουσίαση του νέου Sealion 5 DM-i στη χώρα μας. Μια πραγματικά ανοιξιάτικη παρένθεση μέσα στο χειμώνα, δημιουργεί αν μη τι άλλο θετική διάθεση για οδήγηση στη νότια Αττική.

Κοιτώντας έρχεται η όρεξη

To ολοκαίνουριο BYD Sealion 5 DM-i μας περίμενε στις εγκαταστάσεις της μάρκας στον Άλιμο, όπου πραγματοποιήθηκε και η σχετική συνέντευξη Τύπου. Οπτικά και σε σύγκριση τόσο με το εισαγωγικό μοντέλο στη γκάμα της BYD, το Dolphin Surf, όσο και με το κορυφαίο Sealion 7, το Sealion 5 DM-i στην πρώτη επαφή δείχνει συντηρητικό. Μπορεί να διαθέτει λεπτομέρειες με έντονες γραμμές και ελλειπτικές φόρμες σε αμάξωμα και προφυλακτήρες, αλλά η συνολική εικόνα και η σιλουέτα του αυτοκινήτου είναι μάλλον αυτή μιας συγκρατημένης κυρίας, παρά μιας μοντέρνας δεσποινίδας -αν μου επιτρέπετε συγκρίσεις με όρους γυναικείας εμφάνισης.

Σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα σύνολο ενδιαφέρον μεν, το οποίο ωστόσο δεν παγιδεύει το βλέμμα και σε κάνει να αναρωτηθείς αν είναι πραγματικά νέο, ή το έχεις ξαναδεί. Το ίδιο ισχύει εν πολλοίς και για το εσωτερικό, το οποίο είναι υλοποιημένο με πολύ καλά στην όψη και στην αφή μαλακά και οικολογικά υλικά. Σχεδιαστικά είναι αφαιρετικό, χαρακτηριστικό BYD σε διάταξη διακοπτών και ως εκ τούτου πρακτικό και εργονομικό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ένα χαρακτηριστικό που η BYD τόνιζε ως highlight σε όλα τα μοντέλα της έως σήμερα, η περιστρεφόμενη κεντρική οθόνη, εδώ εκλείπει. Και θα εκλείψει μόνιμα σε όλα τα νέα μελλοντικά μοντέλα.

Για να μην μακρηγορώ, σε αυτό το νέο BYD δεν είναι η αισθητική του αμαξώματος το σημείο που θα σε ιντριγκάρει να ασχοληθείς μαζί του. Αντίθετα η προσοχή στη λεπτομέρεια της συναρμολόγησης εντός και εκτός, ο πλούσιος εξοπλισμός, οι χώροι των επιβατών και τα προηγμένα, θεωρητικά, χαρακτηριστικά απόδοσης, σε βάζουν στην πρίζα για αρκετά χιλιόμετρα μαζί του. Τα οποία χιλιόμετρα, στην προκειμένη περίπτωση της πρώτης γνωριμίας, είναι αντικειμενικά λίγα, αλλά αποκαλυπτικά για το ποιόν του μοντέλου.

Έχουμε εσωτερικό ανταγωνισμό;

Το πιο καίριο ερώτημα που τέθηκε κατά την παρουσίαση του μοντέλου στο δημοσιογραφικό σώμα, αφορούσε τη σχέση του νεότευκτου Sealion 5 DM-i με το αντίστοιχων περίπου διαστάσεων και ιδιαίτερα πετυχημένου πανευρωπαϊκά Seal U DM-i. Αμφότερα τα μοντέλα έχουν σχεδόν ταυτόσημα χαρακτηριστικά απόδοσης, ανήκουν στην κατηγορία των D SUV και διαθέτουν plug-in hybrid σύστημα κίνησης. Τυπικά λοιπόν έχουμε δύο μοντέλα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στη γκάμα της BYD, με το νεότερο μάλιστα να είναι και το φθηνότερο.

Η προφανής απάντηση της εισαγωγικής εταιρείας στο παραπάνω ερώτημα είναι ότι Seal U DM-i απευθύνεται σε ένα διαφορετικό κοινό, που επιθυμεί το μέγιστο του εξοπλισμού και των δυνατοτήτων επιλογής, καθώς το μοντέλο διατίθεται τόσο ως δικίνητο όσο και ως τετρακίνητο, ενώ και το επίπεδο του εξοπλισμού του είναι πληρέστερο, με στοιχεία όπως πανοραμική ηλιοροφή, head up display κ.λ.π.

Από την άλλη πλευρά, αν συγκριθούν ενδελεχώς στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις επιδόσεις, την αποδοτικότητα και τους χώρους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το Seal U DM-i εύκολα θα χάσει πελάτες προς την κατεύθυνση του Sealion 5 DM-i, καθώς σε ορισμένους τομείς το νεότερο είναι καλύτερο και ταυτόχρονα φθηνότερο. Αφήνοντας τελικά στο Seal U ένα κοινό που θα το επιλέξει κυρίως για την κορυφαία απόδοση της τετρακίνητης έκδοσης. Αλλά, ίσως, και για την πιο δυναμική αισθητική του προσέγγιση.

Οδηγώντας αποκαλύπτεται η ουσία

Οι διαστάσεις του νέου BYD Sealion 5 DM-i είναι ιδιαιτέρως χορταστικές, με μήκος 4,738 μέτρα, πλάτος 1,860 μέτρα και ύψος 1,710 μέτρα. Το μεταξόνιο των 2,712 μέτρων δεν είναι το μεγαλύτερο της κατηγορίας, κανείς όμως δεν θα παραπονεθεί για τους διαθέσιμους χώρους στη καμπίνα. Επί προσωπικού, δεν μου άρεσε η θέση οδήγησης.

Όχι εν συνόλω, αλλά όσον αφορά το ύψος της βάσης του καθίσματος. Θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να τοποθετήσω πιο χαμηλά το κάθισμα, καθώς με έκανε να νιώθω περισσότερο «πάνω», παρά ένα με το αυτοκίνητο. Επίσης ο χώρος αποσκευών, με όγκο 463 λίτρα στην πενταθέσια διάταξη, είναι κάτω του μέσου όρου για ένα SUV της κατηγορίας D.

Το στοιχείο ωστόσο που μπορεί να σε εξωθήσει σε γαλλική φρασεολογία είναι το σύστημα παρακολούθησης οδηγού DMS. Η βαθμονόμησή του είναι τέτοια, που σε εγκαλεί στην τάξη φωνητικά, κάθε φορά που... κοιτάς πλευρικό καθρέφτη. Εξαιρετικά «ευαίσθητο» και εξόχως ενοχλητικό, προφανώς απενεργοποιείται αλλά πρέπει να το κάνεις κάθε φορά που οδηγείς -κάτι εξίσου ενοχλητικό. Αυτό το σημείο πρέπει να το δουν οι τεχνικοί της μάρκας και να φροντίσουν για μια αναβάθμιση άμεσα, καθώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ασύρματα (OTA).

Οι αρνητικές επισημάνσεις, εκ των οποίων η μία υποκειμενική και οι δύο απολύτως αντικειμενικές, τελειώνουν εδώ. Καθώς, κατά την οδήγηση του Sealion 5 DM-i, οι θετικές εντυπώσεις βαρύνουν μονομερώς τη ζυγαριά. Το αυτοκίνητο έχει ισχύ για γρήγορες προσπεράσεις, η εμπλοκή του κινητήρα είναι γραμμική και χωρίς πολύ θόρυβο αν το γκάζι δεν φτάσει μοκέτα και το σύστημα διεύθυνσης έχει καλή αίσθηση. Η ανάρτηση είναι σχετικά σφιχτή για τα ειωθότα της BYD και σε συνδυασμό με το συγκρατημένο, για plug-in hybrid μοντέλο, βάρος στα 1.749 κιλά (έκδοση Design), το σύνολο είναι ιδιαίτερα ευχάριστο οδηγικά.

Οδηγός και επιβάτες απολαμβάνουν ένα πολύ ήσυχο και άνετο εσωτερικό, με την ανάρτηση να απορροφά σωστά τις κακοτεχνίες και ταυτόχρονα να μην αφήνει το αμάξωμα να ταλαντώνεται υπέρμετρα είτε κατά το διαμήκη, είτε κατά τον εγκάρσιο άξονα. Το αυτόματο κιβώτιο -με τον επιλογέα στην κεντρική κονσόλα- κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, χωρίς όμως να προσφέρει κάποια δυνατότητα παρέμβασης στον οδηγό (χειροκίνητη λειτουργία με ή χωρίς paddles), καθώς η κατασκευαστική του λογική δεν το επιτρέπει.

Το γεγονός αυτό αφαιρεί κάθε πιθανότητα σπορ χρήσης από το παλμαρέ του αυτοκινήτου, παρότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του προγράμματα οδήγησης Eco, Normal, Sport και bonus ένα ακόμα για συνθήκες πάγου και χιονιού, που ενεργοποιείται με ξεχωριστό διακόπτη. Οι 212 ίπποι της συνδυαστικής ισχύος του κινητήρα εσωτερικής καύσης των 1.5 λίτρων και του ηλεκτρικού εξασφαλίζουν πολύ καλές επιδόσεις, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,1 δλ. στην έκδοση Design της δοκιμής και την μέγιστη ταχύτητα να φτάνει στα 170 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο διατίθεται σε δύο εκδόσεις, τη βασική Comfort και την κορυφαία Design την οποία και οδηγήσαμε. Αμφότερες έχουν ακριβώς το ίδιο σύστημα κίνησης και τις ίδιες αποδόσεις (μέγιστη ισχύ 212 ίππων και ροπή 300 Nm), με τη διαφορά να βρίσκεται στο επίπεδο εξοπλισμού αφενός, αλλά και στην χωρητικότητα της μπαταρίας αφετέρου. Η έκδοση Comfort εφοδιάζεται με μπαταρία 12,96 kWh ενώ η Design με μπαταρία 18,3 kWh. Έτσι, το βάρος της έκδοσης Comfort είναι κατά τι μικρότερο, στα 1.724 κιλά, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα αμεσότερη με 7,7 δλ., ενώ η αυτονομία πλήρως ηλεκτρικής λειτουργίας σε μικτές συνθήκες με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας είναι 62 χιλιόμετρα για την έκδοση Comfort και 86 για την Design.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της έκδοσης Design δεν είναι όμως αυτό, αλλά το γεγονός ότι η μέση εκπομπή CO2 είναι 48 γρ./χλμ. (αντί 62 της έκδοσης Comfort), με αποτέλεσμα ως εταιρικό αυτοκίνητο να μην επιβαρύνει τον κάτοχό του με φόρο, καθώς το σχετικό όριο είναι τα 50 γρ./χλμ.

Όσον αφορά τη φόρτιση, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί μόνο με AC παροχή και αυτή όχι μεγαλύτερη από 3,3kW, με αποτέλεσμα με τη μικρή μπαταρία να απαιτούνται 4,5 ώρες για μια πλήρη φόρτιση, ενώ με τη μεγάλη μπαταρία 6. Να σημειωθεί εδώ ότι τα περισσότερα plug-in hybrid μοντέλα του ανταγωνισμού, ακόμα και το «αδελφό» Seal U DM-i, δέχονται πλέον DC φόρτιση που μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει σε ισχύ τα 50 kW.

Ασφάλεια και εξοπλισμός από το πάνω ράφι

Μπορεί το μοντέλο να μην έχει ακόμα αξιολογηθεί από τον Euro NCAP, η συνολική όμως εικόνα όλων των μοντέλων της BYD είναι έως σήμερα κορυφαία, ενώ και ο εξοπλισμός του αυτοκινήτου, αναφορικά με την παθητική και την ενεργητική ασφάλεια, πληρέστατος.

Πιο συγκεκριμένα, το Sealion 5 DM-i εξοπλίζεται με προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, ανίχνευσης τυφλού σημείου, υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας, προειδοποίηση εμπρόσθιας και οπίσθιας σύγκρουσης, αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (AEB) και ελέγχου κατάβασης, μαζί με επτά αερόσακους (οδηγού, συνοδηγού, εμπρός κεντρικός, εμπρός πλευρικοί και τύπου κουρτίνας) και βάσεις ISOFIX και i-Size στα εξωτερικά πίσω καθίσματα και στο κάθισμα του συνοδηγού.

Ο εξοπλισμός ευκολίας και άνεσης είναι πλούσιος από τη βασική έκδοση ακόμα. Κατ' αρχάς υπάρχει keyless σύστημα που σου επιτρέπει να μπαινοβγαίνεις στο αυτοκίνητο χωρίς να ψάχνεις για κλειδί. Το ταμπλό ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών που εμφανίζει όλες τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, καθώς και οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών με το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς της BYD, το οποίο υποστηρίζει φωνητικές εντολές με τη φράση «Hi BYD».

Φυσικά υπάρχει ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με smartphone Apple και Android, το σύνολο των γνωστών ηλεκτρικών ευκολιών και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, σύστημα διζωνικού κλιματισμού και στάνταρ λειτουργία V2L, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW.

Εκδόσεις, εγγυήσεις και τιμές

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι δύο εκδόσεις του Sealion 5 DM-i συνοδεύονται από πλούσιο εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας εξαιρετική σχέση αξίας–τιμής. Η εισαγωγική Comfort κοστίζει 31.990 ευρώ, ενώ η κορυφαία Design δύο χιλιάδες ευρώ επιπλέον, 33.990. Με αυτά τα επιπλέον χρήματα, οδηγός και επιβάτες απολαμβάνουν επιπρόσθετα αισθητήρες στάθμευσης εμπρός, κάμερα 360°, ηλεκτρική λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και βάση ασύρματης φόρτισης 15W για smartphone.

Το μοντέλο καλύπτεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.). Να σημειωθεί μάλιστα ότι η αύξηση του χιλιομετρικού ορίου για την μπαταρία στα 250.000 χιλιόμετρα, ισχύει αναδρομικά για όλα τα μοντέλα της μάρκας.

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι η BYD -χάρη στο μέγεθος και την εμπειρία του Ομίλου Εταιρειών Σφακιανάκη που την αντιπροσωπεύει- υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο επίσημων εμπόρων σε όλη την Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και τεχνικής υποστήριξης.



