Ως σημείο αναφοράς τον κινητήρα της Red Bull Racing ανέδειξε ο Τότο Βολφ της Mercedes-AMG δίνοντας μια νέα διάσταση στη δυναμική των ομάδων της Formula 1.

Οι πρώτες ενδείξεις από τις επίσημες δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν δείχνουν ότι η Red Bull Ford Powertrains δεν βρίσκεται απλώς εντός στόχων. Tουλάχιστον σε αυτή τη φάση είναι το μέτρο σύγκρισης σε επίπεδο μονάδας ισχύος για το 2026.

Η νέα εποχή κανονισμών βρήκε τη Red Bull Racing να έχει επενδύσει σε ένα πλήρως δικό της project κινητήρα, μετά την αποχώρηση – και μετέπειτα επιστροφή – της Honda, η οποία από το 2026 συνεργάζεται με την Aston Martin. Η απόφαση για δημιουργία της Red Bull Ford Powertrains στο Μίλτον Κινς, με την υποστήριξη της Ford, θεωρήθηκε αρχικά ριψοκίνδυνη, δεδομένου ότι επρόκειτο για την πρώτη πλήρως ανεξάρτητη μονάδα ισχύος της ομάδας.

Actually, I did quite a lot of laps... at the go-kart track...#F1 || #F1Testing 🇧🇭 pic.twitter.com/HXUpB2rr5d — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 11, 2026

Ωστόσο, ήδη από το shakedown στη Βαρκελώνη, η DM01 (σ.σ. όπως ονομάστηκε ο κινητήρας προς τιμήν του Ντίτριχ Μάτεσιτς) έδειξε σημάδια αξιοπιστίας και σταθερής υβριδικής απόδοσης. Στο Μπαχρέιν, το στοιχείο που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο η απροβλημάτιστη λειτουργία, αλλά κυρίως η διαχείριση και ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας στις ευθείες, με τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει τη 2η θέση την πρώτη ημέρα.

Η δήλωση-έκπληξη της Mercedes

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, η Red Bull Racing έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τη διαχείριση της ενέργειας με τρόπο που της επιτρέπει να διατηρεί υψηλή τελική ταχύτητα σε διαδοχικούς γύρους. Αυτό δεν αφορά μόνο σε προσπάθειες ενός γρήγορου γύρου.

«Κοιτάξτε την ανάπτυξη ενέργειας σήμερα. Μπορούν να αποδώσουν πολύ περισσότερη ενέργεια στις ευθείες απ’ όλους τους υπόλοιπους. Και μάλιστα σε διαδοχικούς γύρους. Σε έναν μόνο γύρο το έχουμε δει και στο παρελθόν. Αλλά τώρα το είδαμε για 10 συνεχόμενους γύρους με την ίδια ευθεία ανάπτυξη ισχύος. Θα έλεγα ότι, με βάση την πρώτη επίσημη ημέρα δοκιμών – και πάντα με επιφύλαξη – είναι το σημείο αναφοράς», είπε κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας δοκιμών στο Μπαχρέιν.

Σε μια εποχή όπου η διαχείριση ενέργειας είναι κεντρικός παράγοντας απόδοσης, η συνέπεια στην ανάπτυξη ηλεκτρικής ισχύς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Αυτό ενδέχεται να είναι μεγάλο πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε πίστες με μεγάλες ευθείες.

Day ⇢ Night ⏱️ Three days of #F1Testing on the way 🔜 pic.twitter.com/zosBLZQxKV — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 10, 2026

Η Mercedes και η συζήτηση για τη μονάδα ισχύος

Η τοποθέτηση του Βολφ έρχεται σε μια περίοδο όπου συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από τη φημολογούμενη «παραθυράκι» λύση της Mercedes στο λόγο συμπίεσης του κινητήρα. Ορισμένες ομάδες φέρονται να πιέζουν για αλλαγή κανονισμών πριν την Αυστραλία.

Ο ίδιος, πάντως, εμφανίστηκε ψύχραιμος: «Νομίζω ότι όλοι ήταν λίγο υπερβολικά ενθουσιασμένοι με την απόδοση των ομάδων που χρησιμοποιούν κινητήρες Mercedes. Και νομίζω ότι οι συνάδελφοί μας από άλλες μάρκες παρασύρθηκαν λίγο, θεωρώντας ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ντροπιαστικό. Δεν πιστεύω καθόλου ότι είναι έτσι».

