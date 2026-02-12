Kumho Tire: Επένδυση στην Ευρώπη και έμφαση στην ηλεκτροκίνηση

Η Kumho Tire ανακοινώνει νέο εργοστάσιο στην Πολωνία, ενίσχυση της γκάμας EV και το Ecsta Sport PS72 στην ελληνική αγορά.

Η Kumho Tire ενισχύει τη διεθνή της παρουσία με στοχευμένες επενδύσεις στην παραγωγή, διεύρυνση της γκάμας για ηλεκτρικά οχήματα και περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με αυτοκινητοβιομηχανίες. Η στρατηγική της για το 2026 εστιάζει σε τρεις άξονες: ενίσχυση παραγωγικής βάσης στην Ευρώπη, τεχνολογική εξέλιξη προϊόντων και δέσμευση στη βιωσιμότητα.

Νέα παραγωγική μονάδα στην Πολωνία

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία της πρώτης της μονάδας παραγωγής στην Ευρώπη, στην περιοχή Opole της Πολωνίας. Το νέο εργοστάσιο θα έχει αρχική δυναμικότητα 6 εκατομμυρίων ελαστικών ετησίως, με επένδυση που ανέρχεται σε περίπου 587 εκατ. δολάρια.

Η έναρξη λειτουργίας τοποθετείται χρονικά στο 2028, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Kumho στην ευρωπαϊκή αγορά και τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή.

Προϊόντα προσανατολισμένα στην ηλεκτροκίνηση

Με δεδομένη την αυξανόμενη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων, η Kumho επεκτείνει τη γκάμα ελαστικών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για EV. Η έμφαση δίνεται στη μειωμένη αντίσταση κύλισης, στον περιορισμό θορύβου και στη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε το Crugen HP71 EV, το οποίο έχει εξελιχθεί με στόχο τη σταθερότητα, την άνεση και την αθόρυβη κύλιση σε οχήματα νέας γενιάς.

Ecsta Sport PS72: Νέα πρόταση UUHP στην Ελλάδα

Για την ελληνική αγορά, η Kumho διαθέτει το νέο Ecsta Sport PS72, ένα ελαστικό κατηγορίας υπερυψηλής απόδοσης (UUHP). Το μοντέλο αξιοποιεί νέο μίγμα γόμας και αναβαθμισμένο σχεδιασμό πέλματος, με στόχο την πρόσφυση και τη σταθερότητα τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Το PS72 καλύπτει διαστάσεις για ζάντες από 17 έως 21 ίντσες και απευθύνεται σε οχήματα με σπορ ή δυναμικό προσανατολισμό. Η διάθεσή του στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω της ΕΜΑ Α.Ε., η οποία εκπροσωπεί επίσημα την Kumho Tire από το 2022, εξασφαλίζοντας πανελλαδική κάλυψη μέσω του δικτύου συνεργατών.

Έμφαση στη βιωσιμότητα και τις συνεργασίες OE

Στον τομέα ESG, η Kumho έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη διάκριση EcoVadis Gold, κατατασσόμενη στο ανώτερο 5% των εταιρειών παγκοσμίως στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης. Παράλληλα, οι κλιματικοί της στόχοι έχουν εγκριθεί από το Science Based Targets initiative (SBTi), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για μείωση εκπομπών και πορεία προς το net-zero.

Σε επίπεδο συνεργασιών Original Equipment (OE), η εταιρεία συνεχίζει να προμηθεύει διεθνείς κατασκευαστές, τόσο για συμβατικά όσο και για ηλεκτρικά μοντέλα, σε επιλεγμένες αγορές και προδιαγραφές.

Με τις παραπάνω κινήσεις, η Kumho Tire επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της σε μια αγορά που μεταβάλλεται ταχύτατα, επενδύοντας σε παραγωγική αυτονομία, τεχνολογική προσαρμογή και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.