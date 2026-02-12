Δύο ομάδες της Formula 1, Mercedes και Red Bull που αναμένεται να μάχονται στις μπροστά θέσεις του grid αντιμετώπισαν πισωγύρισμα στις δοκιμές του Μπαχρέιν.

Η δεύτερη ημέρα των δοκιμών εξέλιξης της Formula 1 στο Μπαχρέιν δεν ξεκίνησε ομαλά για δύο από τους βασικούς πρωταγωνιστές του grid. Η Mercedes-AMG αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στη μονάδα ισχύος της, ενώ η Red Bull Racing έχασε πολύτιμο χρόνο το πρωί της Πέμπτης λόγω τεχνικού ζητήματος κατά τη συναρμολόγηση του μονοθεσίου.

Σε ένα τριήμερο όπου κάθε γύρος μετρά, οι απώλειες χιλιομέτρων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία – ειδικά σε μια σεζόν που εγκαινιάζει νέο τεχνικό κύκλο.

Νέο πρόβλημα για τη Mercedes

Η Mercedes είδε το πρόγραμμα της να διακόπτεται εκ νέου, αυτή τη φορά λόγω προβλήματος στη μονάδα ισχύος της W17 του Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός ολοκλήρωσε μόλις τρεις γύρους πριν το μονοθέσιο ακινητοποιηθεί, αναγκάζοντας την ομάδα να προχωρήσει σε πλήρη αντικατάσταση της power unit.

Το περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά το πρόβλημα ανάρτησης που περιόρισε τον Αντονέλι σε μόλις 30 γύρους το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ το πρωί ο Τζορτζ Ράσελ είχε συμπληρώσει 56 γύρους χωρίς εμφανή ζητήματα.

Η απώλεια χρόνου δημιουργεί ανισορροπία στο πρόγραμμα οδήγησης, καθώς ο Ράσελ είχε προγραμματιστεί να αναλάβει ξανά δράση μετά τη μεσημεριανή διακοπή. Δεν αποκλείεται η Mercedes να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα οδήγησης των επόμενων ημερών ώστε να προσφέρει περισσότερα χιλιόμετρα στον Αντονέλι, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη του πλήρη σεζόν ως βασικός οδηγός.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι στη Βαρκελώνη η γερμανική ομάδα είχε δείξει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας. Το Μπαχρέιν, ωστόσο, αποδεικνύεται πιο απαιτητικό τεστ. Προς ώρας είναι άγνωστο αν και πότε θα βγει στην πίστα η Mercedes στο υπόλοιπο της ημέρας.

Πισωγύρισμα και για τη Red Bull

Την ίδια ώρα, η Red Bull Racing δεν βγήκε εγκαίρως στην πίστα το πρωί της Πέμπτης. Όπως ανέφερε η ομάδα, ένα «τυπικό ζήτημα κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης» κράτησε το μονοθέσιο στο γκαράζ.

Η καθυστέρηση επηρέασε το πρόγραμμα του Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος είχε οριστεί να οδηγήσει την RB22 καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε μια περίοδο όπου κάθε γύρος έχει μεγάλη σημασία κάθε χαμένο stint έχει βαρύτητα.

Η RB22 αναμένεται να βρεθεί στην πίστα στο απογευματινό σκέλος. Λίγη ώρα πριν από το μεσημεριανό διάλειμμα οι μηχανικοί της αυστριακής ομάδας έβαλαν μπρος της νέα μονάδα ισχύος του RBPT.

Η σημασία των χαμένων χιλιομέτρων

Οι δοκιμές στο Μπαχρέιν αποτελούν το βασικό πεδίο προετοιμασίας πριν από την έναρξη της σεζόν. Με δεδομένο ότι τα μονοθέσια του 2026 βασίζονται σε νέο πλαίσιο κανονισμών και σε σημαντικά διαφοροποιημένες μονάδες ισχύος, η αξιοπιστία βρίσκεται στο επίκεντρο.

