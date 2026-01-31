Με την τεχνολογία Super Hybrid, το νέο μοντέλο της κινεζικής μάρκας εντάσσεται στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, με μεγάλους χώρους και εντυπωσιακή αυτονομία

Η BYD ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά παρουσιάζοντας το Sealion 5 DM-i, ένα οικογενειακό SUV που τοποθετείται ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στα συμβατικά μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το νέο μοντέλο αξιοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid DM της κινεζικής μάρκας, συνδυάζοντας ηλεκτρική οδήγηση, χαμηλή κατανάλωση και αυξημένη συνολική αυτονομία, χωρίς εκπτώσεις σε χώρους και πρακτικότητα.

Το Sealion 5 DM-i απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες που αναζητούν ένα ευρύχωρο και πλήρως εξοπλισμένο SUV, με χαμηλό κόστος χρήσης και δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο στη χώρα μας, με τιμή εκκίνησης τα 31.990 ευρώ.

Σχεδίαση με έμφαση στην πρακτικότητα

Με μήκος 4.738 mm, πλάτος 1.860 mm και μεταξόνιο 2.712 mm, το Sealion 5 DM-i τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των οικογενειακών SUV, προσφέροντας –σύμφωνα με την BYD– από τις πιο ευρύχωρες καμπίνες της κατηγορίας. Η εξωτερική σχεδίαση υιοθετεί δυναμικές γραμμές, full LED φωτιστικά σώματα και λεπτομέρειες που τονίζουν το πλάτος και τη στιβαρή παρουσία του αυτοκινήτου, χωρίς να θυσιάζεται η αεροδυναμική ή η λειτουργικότητα.

Ευρύχωρο εσωτερικό και σύγχρονη τεχνολογία

Στο εσωτερικό, ο σχεδιασμός βασίζεται σε καθαρές γραμμές και έμφαση στην εργονομία. Στάνταρ είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών με το σύστημα infotainment της BYD, το οποίο υποστηρίζει φωνητικές εντολές, συνδεσιμότητα με Apple και Android, καθώς και ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA).

Οι χώροι αποτελούν βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου. Ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 463 λίτρα και αυξάνεται έως τα 1.410 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, ενώ το επίπεδο δάπεδο διευκολύνει τη φόρτωση. Σε όλες τις εκδόσεις περιλαμβάνεται και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), με ισχύ έως 3,3 kW, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Super Hybrid DM: ηλεκτρική αίσθηση, μεγάλη αυτονομία

Στην καρδιά του Sealion 5 DM-i βρίσκεται η τεχνολογία Super Hybrid DM (Dual Mode). Το σύστημα λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως ηλεκτρικό, με τον βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων Xiaoyun να παίζει υποστηρικτικό ρόλο, είτε ως γεννήτρια είτε –όταν απαιτείται– σε παράλληλη λειτουργία για επιπλέον ισχύ.

Ανάλογα με την έκδοση, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 86 χλμ, ενώ η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 χλμ, με συνδυασμένη κατανάλωση που περιορίζεται στα 2,1 l/100 χλμ (WLTP). Η συνολική ισχύς ανέρχεται στους 212 ίππους, με επιτάχυνση 0-100 km/h από 7,7 έως 8,1 δευτερόλεπτα.

Ασφάλεια, εξοπλισμός και τιμές

Το Sealion 5 DM-i διαθέτει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως προσαρμοζόμενο cruise control, διατήρηση λωρίδας, ανίχνευση τυφλού σημείου και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σε συνδυασμό με επτά αερόσακους.

Στην ελληνική αγορά διατίθεται σε δύο εκδόσεις, Comfort και Design, με πλούσιο βασικό εξοπλισμό:

Comfort: τιμή 31.990 €, μπαταρία 12,96 kWh, ηλεκτρική αυτονομία έως 62 χλμ

Design: τιμή 33.990 €, μπαταρία 18,3 kWh, ηλεκτρική αυτονομία έως 86 χλμ

Όλες οι εκδόσεις συνοδεύονται από 6 χρόνια εγγύηση για το όχημα και 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα.

Με το Sealion 5 DM-i, η BYD επιχειρεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στα αμιγώς ηλεκτρικά και τα παραδοσιακά SUV, προσφέροντας μια λύση που συνδυάζει χώρους, αποδοτικότητα και καθημερινή ευχρηστία.