Το νέο Skoda Epiq έρχεται το 2026 ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας, με μεγάλη αυτονομία και έμφαση στην καθημερινή πρακτικότητα.

Η Skoda προετοιμάζει την είσοδό της σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατηγορία της ηλεκτροκίνησης, παρουσιάζοντας το νέο Epiq, ένα αμιγώς ηλεκτρικό city SUV που αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πρόκειται για μοντέλο με στρατηγική σημασία, καθώς φιλοδοξεί να αποτελέσει το πιο προσιτό σημείο εισόδου στον ηλεκτρικό κόσμο της μάρκας, με τιμολόγηση αντίστοιχη ενός θερμικού compact SUV.

Το Epiq βασίζεται στη νέα εμπροσθοκίνητη πλατφόρμα MEB+, η οποία έχει εξελιχθεί με στόχο τη βέλτιστη εκμετάλλευση χώρων και την αυξημένη ενεργειακή απόδοση. Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις, το νέο μοντέλο προσφέρει χώρο αποσκευών 475 λίτρων, έναν από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τον πρακτικό προσανατολισμό του.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα και λειτουργικότητα

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid. Οι καθαρές γραμμές, ο έντονος SUV χαρακτήρας και η νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ διαμορφώνουν μια σύγχρονη και αναγνωρίσιμη εικόνα. Παράλληλα, ο σχεδιασμός έχει σαφή λειτουργικό ρόλο, με τη βελτιωμένη αεροδυναμική να συμβάλλει άμεσα στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και στη μεγιστοποίηση της αυτονομίας.

Στο εσωτερικό, η προσέγγιση είναι μινιμαλιστική, με έμφαση στη χρηστικότητα. Βιώσιμα υλικά και γνωστές λύσεις Simply Clever ενισχύουν την καθημερινή ευκολία, διατηρώντας παράλληλα το αίσθημα ποιότητας που χαρακτηρίζει τα νεότερα μοντέλα της μάρκας.

Ηλεκτρική τεχνολογία με έμφαση στην καθημερινή χρήση

Η γκάμα του Epiq θα περιλαμβάνει διαφορετικές εκδόσεις μπαταρίας. Οι εκδόσεις Epiq 35 και Epiq 40 αξιοποιούν μπαταρίες τεχνολογίας LFP, με πλεονεκτήματα σε ανθεκτικότητα και μακροχρόνια αξιοπιστία. Στην κορυφή της γκάμας, το Epiq 55 χρησιμοποιεί μπαταρία NMC υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας, προσφέροντας αυτονομία έως 430 χλμ.

Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 125 kW επιτρέπει επαναφόρτιση από 10% σε 80% σε περίπου 20 λεπτά, στοιχείο που ενισχύει τη χρηστικότητα του μοντέλου και πέρα από τα στενά όρια της πόλης.

Εξοπλισμός ασφάλειας και υποβοήθησης

Σε επίπεδο τεχνολογίας, το Epiq υιοθετεί συστήματα που μέχρι πρόσφατα συναντούσε κανείς σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Το Travel Assist 3.0 υποστηρίζει διαμήκη και εγκάρσια κίνηση σε όλο το φάσμα ταχυτήτων, ενώ το σύστημα Top View με τρισδιάστατη απεικόνιση διευκολύνει τους ελιγμούς σε αστικό περιβάλλον. Το Cross Assist 2.0 προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο υποβοήθησης σε τυφλές διασταυρώσεις, με έμφαση στην ασφάλεια πεζών και ποδηλατών.

Κομβικό βήμα για την ηλεκτρική στρατηγική

Το νέο Skoda Epiq εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της μάρκας για διπλασιασμό της αμιγώς ηλεκτρικής της γκάμας έως το 2026. Δίπλα στα Elroq και Enyaq, φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, χωρίς εκπτώσεις σε χώρους, τεχνολογία και καθημερινή πρακτικότητα.