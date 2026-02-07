Η Volkswagen παρουσιάζει το Golf GTI EDITION 50, την ισχυρότερη έκδοση GTI παραγωγής, σηματοδοτώντας τα 50 χρόνια ιστορίας του μοντέλου.

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του Golf GTI, η Volkswagen επιλέγει να γιορτάσει το ορόσημο με μια έκδοση που αποτυπώνει τη διαχρονική φιλοσοφία του μοντέλου, προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα επιδόσεων και τεχνολογίας. Το νέο Golf GTI EDITION 50 δεν παρουσιάζεται ως απλή συλλεκτική παραλλαγή, αλλά ως μια ολοκληρωμένη τεχνική και οδηγική πρόταση.

Η επετειακή έκδοση αποτελεί το ισχυρότερο GTI μαζικής παραγωγής στην ιστορία του μοντέλου και έρχεται να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για το πού βρίσκεται σήμερα η έννοια του GTI.

Η ισχυρότερη εκδοχή GTI παραγωγής

Στην καρδιά του Golf GTI EDITION 50 βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας με απόδοση 239 kW (325 ίππους) και μέγιστη ροπή 420 Nm. Η ισχύς μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω επτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου DSG, σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό.

Οι επιδόσεις τοποθετούν το επετειακό GTI στην κορυφή της γκάμας: η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 5,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 270 χλμ/ώρα.

Πλαίσιο και δυναμική συμπεριφορά

Σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς, το μοντέλο εξοπλίζεται στάνταρ με προσαρμοζόμενο σπορ πλαίσιο DCC, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και vehicle dynamics manager. Το τελευταίο αναλαμβάνει τον συντονισμό των συστημάτων ελέγχου, με στόχο τη βελτιστοποίηση της πρόσφυσης και της ισορροπίας σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Η φιλοσοφία παραμένει πιστή στο GTI: σπορ χαρακτήρας χωρίς να θυσιάζεται η καθημερινή χρηστικότητα και η προβλεψιμότητα.

GTI Performance Package για χρήση πίστας

Για όσους έχουν πιο ξεκάθαρο προσανατολισμό στην πίστα, διατίθεται προαιρετικά το GTI Performance Package EDITION 50. Το πακέτο περιλαμβάνει σφυρήλατες ζάντες 19 ιντσών Warmenau, ημι-σλικ ελαστικά, ελαφρύ σύστημα εξάτμισης Volkswagen R με απολήξεις τιτανίου και επιπλέον παρεμβάσεις στο πλαίσιο.

Οι αλλαγές αυτές μειώνουν το συνολικό βάρος κατά περίπου 25 κιλά, βελτιώνοντας περαιτέρω την αίσθηση, την ακρίβεια και την απόκριση του αυτοκινήτου σε απαιτητικές συνθήκες.

Διακριτική επετειακή ταυτότητα

Σχεδιαστικά, το Golf GTI EDITION 50 διαφοροποιείται με ειδικά σήματα GTI 50, ζάντες 19 ιντσών, φωτιστικά σώματα IQ.LIGHT LED matrix και διακριτικές μαύρες λεπτομέρειες στο αμάξωμα. Στο εσωτερικό, τα σπορ καθίσματα με το χαρακτηριστικό σχέδιο Clark GTI 50, οι κόκκινες πινελιές και οι επετειακές αναφορές υπογραμμίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της έκδοσης.

Το Golf GTI EDITION 50 λειτουργεί ως μια σύγχρονη αποτύπωση της φιλοσοφίας GTI: όχι μόνο ως φόρος τιμής στο παρελθόν, αλλά ως ένδειξη του τρόπου με τον οποίο το εμβληματικό όνομα συνεχίζει να εξελίσσεται στην εποχή των υψηλών επιδόσεων και της προηγμένης τεχνολογίας.