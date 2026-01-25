BMW Motorrad: Και τα ρεκόρ συνεχίζονται

Η Βαυαρική φίρμα κατέγραψε ένα ακόμη εντυπωσιακό αποτέλεσμα το 2025, διαθέτοντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά περισσότερες από 200.000 μοτοσικλέτες.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας πτώσης στην κατηγορία άνω των 500cc, των ασταθών συνθηκών, του έντονου ανταγωνισμού τιμών, των κανονιστικών περιορισμών και των νέων τελωνειακών κανόνων, η BMW Motorrad πέτυχε να διαθέσει συνολικά 202.563 μονάδες παγκοσμίως. Αρκετές αγορές κατέγραψαν τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία τους, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, της Πορτογαλίας, του Καναδά, της Μαλαισίας και της Ολλανδίας.

Τον Δεκέμβριο πουλήθηκαν συνολικά 15.109 μοτοσικλέτες της BMW, ο τρίτος καλύτερος Δεκέμβριος στην ιστορία της εταιρείας δηλαδή, δίνοντας ένα απόλυτα θετικό μήνυμα για τη συνέχεια.

Η Ευρώπη δείχνει δύναμη

Συνολικά 118.814 μοτοσικλέτες BMW πουλήθηκαν στην Ευρώπη, μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 2024. Εκτός από τα ρεκόρ που έχουν ήδη αναφερθεί για την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ολλανδία, η περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης αύξησε τον όγκο πωλήσεων της στις 12.248 μονάδες, ένα ακόμη νέο ρεκόρ. Η Γερμανία παραμένει η ισχυρότερη αγορά παγκοσμίως με 25.516 πωλήσεις, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (19.019), την Ιταλία (16.692) και την Ισπανία (14.005). Οι βασικές αγορές εκτός Ευρώπης επέδειξαν επίσης πειστική δύναμη πωλήσεων το 2025, παρά ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς. Οι ΗΠΑ (14.869), η Βραζιλία (14.488) και η Κίνα (10.555) συνέβαλαν σημαντικά στο συνολικό αποτέλεσμα της BMW Motorrad.

Το κλειδί της επιτυχίας

Ένας καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας για τη BMW Motorrad ήταν η πληρότητα της γκάμας της και η κυκλοφορία σημαντικών νέων μοντέλων. Τα R 1300 RT, R 1300 R και R 1300 RS έγιναν δεκτά στην αγορά με ενθουσιασμό. Το R 1300 GS Adventure, που παρουσιάστηκε μόλις ένα χρόνο νωρίτερα, είχε επίσης σημαντική συμβολή στις πωλήσεις. Το νέο R 12 G/S, με τον θρυλικό αεροελαιόψυκτο boxer, ξεπέρασε τις προσδοκίες ήδη από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του. Τα R 1300 GS Adventure και R 1300 GS πρωτοστάτησαν εννοείται, με το supersport S 1000 RR να ακολουθεί από κοντά. Τα μοντέλα με το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων στο χαρτοφυλάκιο ήταν για άλλη μια φορά τα εμβληματικά boxer R 1300 GS Adventure (33.570 μονάδες) και R 1300 GS (32.555), ενώ η τετρακύλινδρη κατηγορία κινητήρων εκπροσωπήθηκε με τo S 1000 RR (11.643) στην τρίτη θέση.

Δυνατές επιδόσεις κάτω από τα 500 κυβικά

Η μεσαία κατηγορία σημείωσε πολύ θετική εξέλιξη και έφτασε τις 41.166 πωλήσεις, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εκεί είχε τις ισχυρές συνεισφορές των BMW F 800 GS, F 900 R και F 900 GS. Τα μοντέλα της οικογένειας G σημείωσαν άριστη απόδοση στην κατηγορία κάτω των 500cc, παρά το γεγονός ότι το νέο F 450 GS δεν έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Η κατηγορία Urban Mobility εντυπωσίασε επίσης, όπου τα mega scooter C 400 GT, C 400 X και τα πλήρως ηλεκτρικά CE 04 και CE 02 κατέγραψαν μαζί περισσότερες από 18.400 πωλήσεις.

Πάνω τα πανίσχυρα τετρακύλινδρα

Η ελκυστικότητα των επιδόσεων και της δυναμικής οδήγησης οδήγησε επίσης σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων για τα σπορ τετρακύλινδρα της BMW Motorrad. Τα μοντέλα της σειράς S αντιπροσώπευσαν 20.859 μονάδες και συμπεριλαμβανομένων των πανίσχυρων M 1000 R, M 1000 RR και M 1000 XR η κατηγορία σημείωσε συνολικά 28.408 πωλήσεις.

Προοπτικές για το 2026

Με ένα ευρύ και επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, η BMW Motorrad μπαίνει με αυτοπεποίθηση στο 2026. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην παγκόσμια κατηγορία premium μοτοσικλετών. Οι πελάτες και οι οπαδοί της Βαυαρικής εταιρείας μπορούν και πάλι να προσβλέπουν σε πολυάριθμες σημαντικές στιγμές γύρω από τη μοτοσικλέτα φέτος, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας στην αγορά του νέου F 450 GS την άνοιξη και του BMW Motorrad International GS Trophy το φθινόπωρο στη Ρουμανία.

«Σε ένα απαιτητικό περιβάλλον αγοράς, αξιοποιήσαμε τα δυνατά μας σημεία και τα πήγαμε καλύτερα από ποτέ σε πολλές αγορές και τμήματα. Σε βασικές αγορές όπως η Γερμανία, καταφέραμε ακόμη και να κερδίσουμε μερίδιο αγοράς (+4,1 ποσοστιαίες μονάδες άνω των 500cc) και να επεκτείνουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά. Οφείλουμε αυτήν την ηγετική θέση στη δέσμευσή μας στην τεχνολογική πρωτοπορία, σε μια συνεπή στρατηγική εστίαση στη δύναμη της μάρκας και, κυρίως, σε μια ελκυστική προσφορά προϊόντων. Η BMW Motorrad θα συνεχίσει να βασίζεται σε αυτούς τους επιτυχημένους οδηγούς, γι' αυτό και ατενίζω το 2026 με μεγάλη αυτοπεποίθηση». Markus Flasch, Διευθύνων Σύμβουλος BMW Motorrad.