Υπάρχει λύση για το μεγαλύτερο εφιάλτη του οδηγού ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου; Δείτε τι πρέπει να κάνετε για να μη μείνετε στο δρόμο και πώς σας προειδοποιεί το όχημά σας.

Ο μεγαλύτερος φόβος που συνοδεύει κάθε νέο κάτοχο ηλεκτρικού οχήματος είναι: «Τι θα γίνει αν η μπαταρία δείξει 0% και δεν υπάρχει φορτιστής κοντά;». Αν και τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν εξαιρετικά ακριβή συστήματα διαχείρισης ενέργειας, το σενάριο της «άδειας» μπαταρίας δεν είναι απίθανο, ειδικά σε ένα μεγάλο ταξίδι ή σε συνθήκες έντονου ψύχους.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το «μηδέν» στην οθόνη σας δεν σημαίνει ακαριαίο θάνατο για το αυτοκίνητο. Οι κατασκευαστές έχουν προβλέψει μια σειρά από στάδια προστασίας, ώστε να μη βρεθείτε ξαφνικά ακινητοποιημένοι στη μέση μιας λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας.

Το «κρυφό» απόθεμα και η λειτουργία «χελώνας»

Όταν η μπαταρία πλησιάζει σε μονοψήφια νούμερα (συνήθως κάτω από το 5-10%), το αυτοκίνητο ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Το σύστημα περιορίζει την ισχύ του κινητήρα, η απόκριση στο γκάζι γίνεται πιο νωχελική και ο κλιματισμός μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Αν η ένδειξη φτάσει στο 0%, τα περισσότερα μοντέλα ενεργοποιούν τη λεγόμενη «λειτουργία χελώνας» (Turtle Mode). Σε αυτό το στάδιο, έχετε ακόμα μια μικρή απόσταση -συνήθως από 5 έως 15 χιλιόμετρα- για να βρείτε ένα ασφαλές σημείο στάθμευσης. Είναι το τελευταίο «φιλί ζωής» της μπαταρίας πριν το σύστημα αποσυνδέσει οριστικά την παροχή ενέργειας για να προστατεύσει τις κυψέλες από μόνιμη βλάβη.

Τι κάνουμε αν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί;

Αν τελικά το αυτοκίνητο σταματήσει, η διαδικασία διαφέρει σημαντικά από ένα συμβατικό όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ξεχάστε το μπιτόνι με τη βενζίνη· εδώ η λύση είναι μία: η οδική βοήθεια. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια που πολλοί αγνοούν.

Τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν πρέπει να ρυμουλκούνται με τους τροχούς να ακουμπούν στο έδαφος. Η κίνηση των τροχών χωρίς το σύστημα λίπανσης και ψύξης σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον ηλεκτροκινητήρα. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με γερανό που σηκώνει ολόκληρο το όχημα πάνω στην πλατφόρμα.

Υπάρχει όμως λύση και για αυτό, καθώς η αγορά της οδικής βοήθειας στην Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Πλέον, αρκετές εταιρείες του κλάδου διαθέτουν στον στόλο τους ειδικά οχήματα εξοπλισμένα με φορητούς φορτιστές ανάγκης (mobile chargers).

Αντί λοιπόν να χρειαστεί να φορτωθεί το αυτοκίνητο σε γερανό, η οδική βοήθεια μπορεί να σας προσφέρει μια «ένεση» ενέργειας επί τόπου. Μέσα σε λίγα λεπτά, η μπαταρία αποκτά την απαραίτητη αυτονομία (συνήθως 10-15 χιλιόμετρα) ώστε να μπορέσετε να οδηγήσετε το όχημα μέχρι τον πλησιέστερο σταθερό σταθμό φόρτισης. Είναι μια υπηρεσία που καταργεί το άγχος της ακινητοποίησης και κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πολύ πιο ομαλή.

Η σημασία της μπαταρίας 12V

Ένα συχνό πρόβλημα που εμφανίζεται όταν η μεγάλη μπαταρία (υψηλής τάσης) αδειάσει, είναι ότι παρασύρει μαζί της και τη μικρή μπαταρία των 12V. Η μικρή αυτή μπαταρία είναι υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα φώτα ανάγκης και, το κυριότερο, για το «ξεκλείδωμα» του συστήματος φόρτισης.

Αν η 12V μπαταρία αδειάσει τελείως, μπορεί να μην μπορείτε ούτε να ανοίξετε το πορτάκι της φόρτισης ή να απασφαλίσετε το ηλεκτρικό χειρόφρενο. Σε αυτή την περίπτωση, η οδική βοήθεια θα χρειαστεί να δώσει «ρεύμα» (booster) πρώτα στη μικρή μπαταρία για να επανέλθει το αυτοκίνητο στη ζωή.

Συμβουλές για να μη φτάσετε στο μηδέν

Προγραμματισμός: Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές του κατασκευαστή που υπολογίζουν τις στάσεις φόρτισης βάσει της διαδρομής και της υψομετρικής διαφοράς.

Ο κανόνας του 20%: Προσπαθήστε να μη φτάνετε ποτέ κάτω από το 20% σε καθημερινή βάση, καθώς αυτό βοηθά και στη μακροζωία της μπαταρίας.

Καιρός: Θυμηθείτε ότι στο κρύο η αυτονομία μειώνεται σημαντικά. Υπολογίστε ένα «περιθώριο ασφαλείας» τουλάχιστον 15-20% παραπάνω.

Η ηλεκτροκίνηση απαιτεί μια νέα νοοτροπία, αλλά το σίγουρο είναι ότι το αυτοκίνητο θα κάνει τα πάντα για να σας προειδοποιήσει πριν «παραδώσει το πνεύμα».