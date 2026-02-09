LIVE TV: Δείτε την παρουσίαση της πρωταθλήτριας McLaren

Στάθης Κοκκορόγιαννης
LIVE TV: Δείτε την παρουσίαση της πρωταθλήτριας McLaren
Η πρωταθλήτρια ομάδα σε οδηγούς και κατασκευαστές της περασμένης χρονιάς, McLaren Racing, κάνει την επίσημη παρουσίαση για την επερχόμενη σεζόν της Formula 1.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εποχή της Formula 1 συνεχίζεται και η McLaren Racing ετοιμάζεται να παρουσιάσει επίσημα τα χρώματα με τα οποία θα παραταχθεί στο grid του 2026. Η βρετανική ομάδα αποκαλύπτει σήμερα, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μπαχρέιν τα χρώματα της νέας MCL40.

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς το λανσάρισμα προηγείται άμεσα του δεύτερου χειμερινού τεστ στην πίστα του Σακχίρ, όπου οι ομάδες θα έχουν την πρώτη ουσιαστική επαφή με τα μονοθέσια του 2026.

Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Στην εκδήλωση στο Μπαχρέιν θα παρευρεθούν οι οδηγοί Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, πλαισιωμένοι από τον CEO της McLaren Racing,Ζακ Μπράουν και τον επικεφαλής της ομάδας Αντρέα Στέλα.

 

Η παρουσία της πλήρους ηγετικής και αγωνιστικής δομής υπογραμμίζει τη σημασία της εκδήλωσης, η οποία λειτουργεί ως επίσημη αφετηρία της σεζόν για τη McLaren.

Πού θα δείτε ζωντανά την παρουσίαση

Οι φίλοι της Formula 1 θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την παρουσίαση μέσω του επίσημου καναλιού της McLaren στο YouTube. Η ομάδα έχει επιλέξει να κρατήσει ανοιχτή την πρόσβαση στο κοινό, δίνοντας έμφαση στη διεθνή απήχηση του λανσαρίσματος.

Η μετάδοση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Το βλέμμα στις δοκιμές

Η παρουσίαση του livery δεν θα συνοδευτεί από τεχνικές αποκαλύψεις, καθώς έχουμε ήδη δει το μονοθέσιο στην πίστα. Από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου και ξανά 18 έως 20 Φεβρουαρίου, το Μπαχρέιν θα αποτελέσει το σημείο όπου θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν οι πρώτες πραγματικές ενδείξεις για το πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο της Formula 1 του 2026.

