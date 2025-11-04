Η KTM σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Η Bajaj παίρνει τα ηνία και το MotoGP κρατά την αναπνοή του

Η ινδική Bajaj γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος της Pierer Mobility και υπόσχεται δραστικές περικοπές - Τι σημαίνει αυτό για τη «Ready to Race» κουλτούρα και το μέλλον της KTM στο MotoGP.

Η KTM βρίσκεται και πάλι στο σημείο μηδέν. Όχι λόγω κάποιας κρίσης, αλλά εξαιτίας μιας ιστορικής εταιρικής αλλαγής που αναδιαμορφώνει εκ βάθρων το πορτοκαλί σύμπαν. Μετά από τρεις δεκαετίες παρουσίας, ο Στέφαν Πίρερ, ο άνθρωπος που έσωσε την KTM από τη χρεοκοπία και τη μετέτρεψε σε μια από τις πιο επιδραστικές δυνάμεις του παγκόσμιου μοτοσικλετισμού, αποχωρεί οριστικά. Τη θέση του παίρνει πλέον η ινδική Bajaj Auto, που αποκτά τον πλήρη έλεγχο της Pierer Mobility AG και μαζί του την εξουσία να καθορίσει το μέλλον της KTM, της Husqvarna και της GASGAS.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

» Άντριαν Σίνκε: στο gazzetta: «Η KTM δεν φοβάται να επανεφεύρει τον εαυτό της»

Η αλλαγή εξουσίας στο Mattighofen

Η συμφωνία εγκρίθηκε από τις αυστριακές οικονομικές αρχές στις 23 Οκτωβρίου. Η Bajaj Auto International Holdings B.V., με έδρα το Άμστερνταμ, αγόρασε τις μετοχές που κατείχε ακόμη ο Στέφαν Πίρερ, αποκτώντας έτσι το 100% της Pierer Bajaj AG. Μέσω αυτής, ελέγχει πλέον το 74,9% της Pierer Mobility – δηλαδή, ουσιαστικά, όλο το οικοδόμημα KTM.

Το επόμενο βήμα είναι ήδη προγραμματισμένο: μια έκτακτη γενική συνέλευση για τη μετονομασία της εταιρείας σε Bajaj Mobility AG και την αποχώρηση όλων των στελεχών που είχαν οριστεί από τον Πίρερ. Το Mattighofen, η πόλη όπου χτυπούσε η καρδιά της KTM, παραμένει η φυσική της έδρα, αλλά δεν είναι πια το κέντρο αποφάσεων.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς εταιρική. Είναι πολιτισμική. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η KTM ανήκει πλήρως σε έναν βιομηχανικό όμιλο εκτός Ευρώπης. Και αν η συνεργασία KTM–Bajaj υπήρξε ως τώρα ένα παράδειγμα αμοιβαίου οφέλους, η νέα εποχή ίσως φέρει μια διαφορετική ισορροπία ισχύος: αυτήν στην οποία το «λογιστικό αποτέλεσμα» θα αρχίσει να μετρά περισσότερο από το αγωνιστικό.

Η νέα λογική της Bajaj

Ο Ρατζίβ Μπατζάζ, διευθύνων σύμβουλος της Bajaj Auto, δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών. Σε δηλώσεις του στο CNBC, μίλησε ανοιχτά για «περισσότερο από 50% μείωση των γενικών εξόδων» σε τομείς όπως R&D, marketing και racing. Έκανε λόγο για υπερβολική γραφειοκρατία και για μια εταιρεία που, όπως είπε χαρακτηριστικά, «έχει πάρα πολλούς μάνατζερ που διαχειρίζονται άλλους μάνατζερ». Ήταν μια φράση που θα μπορούσε να ειπωθεί για κάθε βιομηχανία· όμως στο Mattighofen έπεσε σαν παγωμένο νερό.

Από τους 6.000 εργαζόμενους που απασχολούσε η KTM πριν δύο χρόνια, οι 2.000 έχουν ήδη αποχωρήσει. Και αν πιστέψουμε τον Bajaj, οι περικοπές δεν τελειώνουν εδώ. Τα σχόλιά του υποδηλώνουν πως η ινδική διοίκηση θεωρεί πως υπάρχει περιθώριο περαιτέρω «εξορθολογισμού» σε όλα τα επίπεδα – ακόμη και στα αγωνιστικά προγράμματα.

Ο Ρατζίβ Μπατζάζ

Η Bajaj βλέπει την KTM πρωτίστως ως βιομηχανικό brand με ισχυρή τεχνογνωσία και premium εικόνα. Για την ινδική εταιρεία, η συμμετοχή στο MotoGP, το Dakar ή το Supercross είναι μεν συμβολικά πολύτιμη, αλλά όχι επιχειρηματικά αναγκαία. Το αν αυτή η αντίληψη θα παραμείνει θεωρητική ή θα μεταφραστεί σε πραγματικές περικοπές, είναι το ερώτημα που καίει το Mattighofen.

Το MotoGP σε σταυροδρόμι

Η KTM Racing GmbH, που εδρεύει λίγα χιλιόμετρα έξω από το Mattighofen, λειτουργεί ουσιαστικά ως ανεξάρτητη οντότητα. Υπάγεται στην Pierer Mobility, αλλά έχει δικό της προϋπολογισμό, δική της διοίκηση και ξεχωριστή υποδομή για MotoGP, Moto2, Moto3 και off-road προγράμματα. Η ύπαρξή της αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε το σύνθημα Ready to Race.

Το πρόβλημα είναι πως, σύμφωνα με τη νέα λογική της Bajaj, το racing εντάσσεται στα «κόστη χωρίς μετρήσιμο ROI» – δηλαδή στα κόστη που δεν αποδίδουν απευθείας σε πωλήσεις. Ο Rajiv Bajaj έχει ξεκαθαρίσει πως «οι αγώνες είναι μέρος του marketing και το marketing είναι τομέας που χρειάζεται εξορθολογισμό». Αυτό, σε ελεύθερη μετάφραση, σημαίνει ότι το MotoGP ενδέχεται να βρεθεί υπό πίεση.

Ο Πιτ Μπάιερ, αθλητικός διευθυντής της KTM, εμφανίζεται ψύχραιμος. «Μας έχει δοθεί εντολή να προχωρήσουμε με τον νέο κινητήρα για τη νέα εποχή του MotoGP», είπε πρόσφατα στο Speedweek. «Αυτό δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε πρόθεση να συνεχίσουμε. Είμαστε στο MotoGP για να μείνουμε».

Κι όμως, οι αναφορές για περιορισμούς στον αριθμό δοκιμών και για μειωμένη αγωνιστική παρουσία σε άλλες κατηγορίες (όπως το Dakar και τα Trials) δείχνουν πως η προσαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει.

Τα σενάρια πώλησης της KTM Racing

Στον αγωνιστικό κόσμο, τίποτα δεν μένει κρυφό για πολύ. Οι φήμες ότι η Bajaj εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει την KTM Racing GmbH έχουν ήδη κάνει τον γύρο των paddock. Δεν θα ήταν, άλλωστε, πρωτόγνωρο: η αγωνιστική ομάδα είναι αυτόνομη εταιρεία, με υψηλή αξία και έτοιμη υποδομή, γεγονός που την καθιστά εύκολο «πακέτο» προς πώληση.

Οι πιο ρεαλιστικές εκδοχές μιλούν για τρεις πιθανότητες:

Red Bull, που έχει ήδη στενή σχέση με την KTM και θα μπορούσε να αναλάβει πλήρως την αγωνιστική δραστηριότητα.

Επενδυτικό fund, στο πρότυπο της Liberty Media, που θα επιδιώξει να κεφαλαιοποιήσει την εμπορική άνθηση του MotoGP.

Κινεζικός όμιλος, όπως η CFMoto ή η QJMOTOR, που επιθυμούν πρόσβαση στην τεχνογνωσία και τα δεδομένα της KTM για μελλοντική είσοδο στο MotoGP.

Η τελευταία εκδοχή δεν είναι απλώς θεωρητική. Η CFMoto ήδη συνεργάζεται με την KTM σε παραγωγικό επίπεδο και έχει αρχίσει να χτίζει προφίλ κατασκευαστή υψηλών επιδόσεων. Η εξαγορά ενός έτοιμου αγωνιστικού project θα ήταν ο πιο σύντομος δρόμος για να κάνει το επόμενο βήμα.

Το μέλλον της KTM και το στοίχημα της ταυτότητας

Η Bajaj μπορεί να δει το MotoGP ως «πολυτέλεια», αλλά για την KTM αποτελεί τον πυρήνα της ύπαρξής της. Είναι η πλατφόρμα που τροφοδοτεί την τεχνολογία των RC, που χτίζει το brand, που κρατά ζωντανό το πάθος των οπαδών της. Αν το κομμάτι του MotoGP συρρικνωθεί ή –ακόμη χειρότερα– περάσει σε ξένα χέρια, η KTM κινδυνεύει να χάσει όχι απλώς μια αγωνιστική ομάδα, αλλά ένα κομμάτι της ψυχής της.

Σε μια εποχή που το MotoGP αλλάζει, η KTM βρίσκεται μπροστά στο πιο δύσκολο της στοίχημα: να παραμείνει Ready to Race σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο... Ready to Cut Costs. Και κάπου ανάμεσα στην Ινδία, την Αυστρία και στα paddock της Βαλένθια, θα φανεί αν η πορτοκαλί φλόγα μπορεί να μείνει αναμμένη - ή αν θα γίνει απλώς μια γραμμή σε κάποιον ισολογισμό.