Η Mercedes-Benz επιβεβαιώνει το διάδοχο της A-Class

Το entry-level μοντέλο της Mercedes-Benz θα συνεχίσει να υπάρχει, με νέο μοντέλο που αναμένεται προς το τέλος της δεκαετίας.

Η Mercedes-Benz έκανε τη μεγάλη στροφή. Εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι η A-Class θα περνούσε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας για χάρη των πανάκριβων SUV, το Στουτγκάρδη αποφάσισε να ακούσει την αγορά. Ο Όλα Καλένιους και ο Ματίας Γκίσεν επιβεβαίωσαν ότι το μοντέλο που αποτελεί «πύλη εισόδου» της μάρκας όχι μόνο παραμένει ζωντανό, αλλά ετοιμάζεται να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία.

Σύμφωνα με δηλώσεις της διοίκησης της Mercedes σε πρόσφατο συνέδριο του γερμανικού Τύπου, το σημερινό μοντέλο A-Class (W177) θα παραμείνει σε παραγωγή περισσότερα χρόνια απ’ ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, ενώ παράλληλα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου που θα το διαδεχθεί.

Παράταση ζωής για τη σημερινή A-Class

Η τρέχουσα γενιά της A-Class επρόκειτο αρχικά να ολοκληρώσει τον κύκλο της γύρω στο 2026. Ωστόσο, λόγω της σταθερής ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά, η Mercedes αποφάσισε να παρατείνει την παραγωγή της τουλάχιστον έως το 2028. Στο πλαίσιο αυτό, μέρος της παραγωγής μεταφέρεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κέτσκεμετ της Ουγγαρίας, χωρίς να αλλάζει ο ρόλος του μοντέλου στη γκάμα.

Νέο entry-level μοντέλο σε εξέλιξη

Παράλληλα με την παράταση ζωής της σημερινής A-Class, η Mercedes επιβεβαίωσε ότι θα παρουσιάσει νέο entry-level μοντέλο, το οποίο θα καλύψει την ίδια κατηγορία στην αγορά. Το νέο αυτοκίνητο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ότι θα διατηρήσει την ονομασία A-Class, καθώς η εταιρεία εξετάζει συνολικότερη αναδιάρθρωση της ονοματολογίας των compact μοντέλων της.

Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MMA (Mercedes Modular Architecture), η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τόσο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις όσο και εξηλεκτρισμένα σύνολα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η ίδια αρχιτεκτονική θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μελλοντικά μικρομεσαία μοντέλα της μάρκας.

Χρονοδιάγραμμα και ρόλος

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, ο διάδοχος της A-Class τοποθετείται χρονικά προς το 2028, όταν και θα αρχίσει σταδιακά η αντικατάσταση της σημερινής γενιάς. Η Mercedes ξεκαθαρίζει ότι το entry-level μοντέλο παραμένει κρίσιμο για την προσέλκυση νέων πελατών στη μάρκα και δεν προτίθεται να εγκαταλείψει αυτή την κατηγορία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το σχεδιασμό, τις εκδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου αναμένονται καθώς πλησιάζει η παρουσίασή του.