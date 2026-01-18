H Γκοργκόλης ΑΕ για 16η χρονιά στην κορυφή στον Κλάδο Δικύκλου & Δυναμική εξαγωγών

Το 2025 σφράγισε ακόμη μία χρονιά πρωτιάς για την ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική αγορά δικύκλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2025, η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. διατηρήθηκε στην 1η θέση των ταξινομήσεων δικύκλων στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας μερίδιο 31%.

Η συγκεκριμένη επίδοση σηματοδοτεί τη 16η συνεχόμενη χρονιά παρουσίας της εταιρείας στην κορυφή του κλάδου, με σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Αναλυτικά οι επιδόσεις της εταιρείας το 2025:

1η θέση στη γενική κατάταξη, με διαφορά 10 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη εταιρεία

1η θέση στην κατηγορία scooters, με διαφορά άνω των 16 μονάδων, με τη SYM να παραμένει στην κορυφή για 14η συνεχόμενη χρονιά

1η θέση στην κατηγορία παπιών, με διαφορά που ξεπερνά τις 26 μονάδες

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις ταξινομήσεις των 50 cc (συμβατικών και ηλεκτρικών), κατηγορία στην οποία η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. διατηρεί επίσης ισχυρή παρουσία.

Σταθερή εμπιστοσύνη και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο

Η συνολική εικόνα αντανακλά τη διαχρονική εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού, αλλά και τη συνεπή στρατηγική της εταιρείας σε επίπεδο προϊόντων, διαθεσιμότητας και υποστήριξης μετά την πώληση.

Το χαρτοφυλάκιο της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. καλύπτει ευρύ φάσμα αναγκών μετακίνησης και περιλαμβάνει τα brands:

SYM

DAYTONA

QJMOTOR

ZONTES

KOVE

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα και στην ουσιαστική aftersales υποστήριξη, μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της σε ολόκληρη τη χώρα.

Ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας το 2025

Το 2025 αποτέλεσε επίσης χρονιά περαιτέρω ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας. Οι συνολικές πωλήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό ξεπέρασαν τις 32.000 μονάδες, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν πλέον στο 15% των εγχώριων πωλήσεων.

Η επίδοση αυτή αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των συνεργαζόμενων εργοστασίων, τα οποία αναθέτουν στη ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. τη διεύρυνση της παρουσίας τους σε 10 και πλέον αγορές του εξωτερικού.