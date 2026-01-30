Γυμνές μοτοσικλέτες που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, οι Δούκες του αυστριακού εργοστασίου υπόσχονται συγκινήσεις σε αναβάτες που βράζει το αίμα τους.

Η ΚΤΜ δείχνει πλέον πως τα προβλήματα του πρόσφατου παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και η σειρά Duke το αποδεικνύει περίτρανα. Η σημαντικότερη ανακοίνωσή της έχει να κάνει με το πολυαναμενόμενο 990 R, που θα βγει στην παραγωγή μετά από αναμονή που κράτησε πάνω από ένα χρόνο.

390 Duke

Το KTM 390 DUKE διατηρεί την ηγετική του θέση ως το απόλυτο ελαφρύ Naked, συνδυάζοντας την καθημερινή πρακτικότητα με εντυπωσιακές επιδόσεις. Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό μονοκύλινδρο κινητήρα, premium τεχνολογία και εργονομία εστιασμένη στην απόδοση, προσφέρει την αίσθηση μιας μεγάλης μοτοσικλέτας σε ένα ευέλικτο και προσιτό πακέτο. Για το 2026, αυτό βελτιώνεται περαιτέρω με μια ολοκαίνουργια δαγκάνα φρένων WP FCR4 για βελτιωμένη απόδοση φρεναρίσματος, καθώς και δύο νέους χρωματικούς συνδυασμούς για πρόσθετη παρουσία στο δρόμο.

790 Duke

Το Scalpel επιστρέφει με βελτιωμένη τεχνολογία αποκτώντας ίδια οθόνη TFT 5 ιντσών και διακόπτες με το επαναστατικό 990. Ο διαισθητικός χειρισμός, η εστιασμένη εργονομία και τα προηγμένα ηλεκτρονικά για τον αναβάτη τοποθετούν το νέο 790 του 2026 στην πρώτη γραμμή της κατηγορίας Naked μεσαίου βάρους, προσφέροντας ένα μείγμα ευελιξίας, απόδοσης και προσωπικότητας. Αυτό το μοντέλο επωφελείται από την 4ετή εγγύηση Premium της KTM.

990 Duke

Μια πρόταση που αναβαθμίζει την κατηγορία μεσαίου βάρους με την ισχύ του δικύλινδρου σε σειρά κινητήρα, την κομψή σχεδίαση και την κορυφαία τεχνολογία. Συμπαγής, επιθετική και σχεδιασμένη για απόλυτη απόδοση στο δρόμο, αυτή η μοτοσικλέτα αντιπροσωπεύει το DNA των Duke επόμενης γενιάς και ένα συναρπαστικό βήμα προς τα εμπρός στις επιδόσεις και τη δυναμική οδήγηση. Φέρνοντας μια ολοκαίνουργια χρωματική παλέτα στο πεδίο της μάχης, αυτό το μοντέλο επωφελείται από την 4ετή εγγύηση Premium της KTM.

990 Duke R

Αυτό το μοντέλο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην EICMA το 2024 και μπήκε επιτέλους στην παραγωγή. Με απόδοση 130Hp, 103 Nm και πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση WP APEX με μοχλικό στο πίσω μέρος, είναι σχεδιασμένο για αναβάτες που απαιτούν μέγιστη ακρίβεια. Διαθέτει μια επαναστατική οθόνη αφής TFT 8,8 ιντσών, που παρέχει πλοήγηση ακόμα και εκτός σύνδεσης. Αυτό το καθιστά επίσης την πιο επικεντρωμένη στην απόδοση έκφραση της νέας πλατφόρμας, προσφέροντας οδική συμπεριφορά εμπνευσμένη από την πίστα σε ένα πλαίσιο έτοιμο για το δρόμο. Αυτό το μοντέλο επωφελείται ομοίως από την 4ετή εγγύηση KTM Premium.

1390 Super Duke R / EVO

Στην κορυφή της γκάμας, επαναπροσδιορίζουν την υπερ-γυμνή απόδοση με εκπληκτική ισχύ, προηγμένη αεροδυναμική και πρωτοποριακή μηχανική πλαισίου. Ήδη μια δοκιμασμένη φόρμουλα, ο επιθετικός σχεδιασμός του αποτελεί την πιο ακραία οδική εκδοχή του "The Beast" μέχρι σήμερα, ενώ η έκδοση EVO φέρνει στο προσκήνιο ημι-ενεργητική ανάρτηση, Cornering ABS στροφών και πρωτοποριακή υποβοήθηση αναβάτη. Αμφότερα τα μοντέλα επωφελούνται από την 4ετή εγγύηση KTM Premium

.

Τι μας έρχεται

Η σειρά Duke του 2026 θα συμπληρωθεί από τα πιο ισχυρά “Beasts” στην πορτοκαλί γκάμα. Και όπως μας λένε οι Αυστριακοί, τον Απρίλιο θα αλλάξουν τα πάντα. Δύο από τα πιο ακραία μοντέλα Duke στην ιστορία της KTM θα χτυπήσουν πιο δυνατά από ποτέ! Πιο κοφτερά. Πιο ελαφριά. Πιο σκληρά. Δύναμη που επαναφέρει τις προσδοκίες, ακρίβεια που κυνηγά κορυφές, ροπή που θα μπορούσε να γυρίσει τον κόσμο γύρω από τον άξονά του.

Ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη νέα σειρά 2026, μια ολοκληρωμένη γκάμα KTM PowerParts και KTM PowerWear έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει στους ιδιοκτήτες, υποσχόμενη απόδοση, στυλ, προστασία και άνεση.

