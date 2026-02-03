Οδηγήσαμε το νέο SUV Geely Starray EM-i - Εκδόσεις και τιμές

Από την Αθήνα στη Νεμέα και πίσω, το νέο plug-in υβριδικό D SUV Geely Starray EM-i έδειξε ότι αξίζει την προσοχή μας - και όχι μόνο για την προσιτή τιμή του.

Έφτασε στην Ελλάδα το νέο Geely Starray EM-i, το δεύτερο μοντέλο της μάρκας μετά το αμιγώς ηλεκτρικό ΕΧ5. Το μοντέλο είναι το πρώτο Plug-in Hybrid της Geely για την Ευρώπη και είναι φορέας του νέου πλαισίου GEA και του συστήματος κίνησης EM-i Super Hybrid.

Μεγάλο και ευρύχωρο

Με μήκος 4,74 μέτρα και πλάτος 1,905 μέτρα, το το νέο Geely Starray EM-i εντάσσεται από άποψη μεγέθους στην κατηγορία των D SUV. Με την πρώτη ματιά, έχεις την αίσθηση ότι αντικρίζεις το αμιγώς ηλεκτρικό EX5, πέραν φυσικά των διαστάσεων. Μια καλύτερη παρατήρηση αποκαλύπτει αρκετές διαφορές, κυρίως όμως σε λεπτομέρειες.

Η ομοιότητα αυτή δεν κρίνεται αρνητικά, καθώς ο ξεχωριστός σχεδιασμός του έχει κερδίσει διεθνείς διακρίσεις, όπως Red Dot Award, International Design Awards (IDA), Muse Design Awards και A’ Design Award. Επιπρόσθετα, από αεροδυναμική άποψη το αυτοκίνητο είναι εξαιρετικό, καθώς ο συντελεστής οπισθέλκουσας στο 0,28 είναι πολύ χαμηλός για αυτοκίνητο του είδους.

Στο εσωτερικό, τα 2,755 μέτρα του μεταξονίου του είναι εξαιρετικά αξιοποιημένα, επιτυγχάνοντας κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία . Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν άπλετο χώρο για κεφάλι, ώμους, γόνατα και πόδια. Στην καμπίνα υπάρχουν 33 έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, ενώ οχώρος αποσκευών προσφέρει στάνταρ χωρητικότητα 428 λίτρα, συμπληρωμένη από έναν «κρυφό» χώρο 100 λίτρων κάτω από το δάπεδο . Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος φορτίου φτάνει τα 2.065 λίτρα, , εξισορροπώντας τέλεια τις καθημερινές ανάγκες και τα μακρινά ταξίδια.

Δύο επιλογές μπαταρίας και ταχυφόρτιση DC

Στην καρδιά του Geely Starray EM-i βρίσκεται ένας κινητήρας με θερμική απόδοση 46,5%, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για μαζικά παραγόμενους κινητήρες. Το σύστημα συνδυάζει τον αποδοτικό κινητήρα 1,5L, 100 ίππων, με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα ισχύος 218 ίππων και ροπής 262 Nm.

Η ολοκληρωμένη μονάδα κίνησης E-DHT 11 σε 1 επιτυγχάνει μείωση βάρους 13,5% σε σχέση με προηγούμενες γενιές, ενώ καταγράφει εξαιρετική αποδοτικότητα: μέγιστη απόδοση κινητήρα 98,02% και συνολική απόδοση ηλεκτρικής κίνησης 92,5%.

Το Geely Starray EM-i δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 μπαταριών χωρητικότητας 18.4 kWh & 29.8 kWh. Η συνολική αυτονομία φτάνει από 943 χλμ έως και 996 χλμ (σύμφωνα με το πρότυπο WLTP) καθώς και αμιγώς ηλεκτρική μέγιστη αυτονομία από 83 χλμ έως 136 χλμ.

Κορυφαία ασφάλεια με αποδείξεις

Με 7 αερόσακους στο βασικό εξοπλισμό, 16 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης και ένα προηγμένο πλαίσιο που εξασφαλίζει κορυφαία προστασία τόσο για τους επιβάτες, όσο επίσης για τη μπαταρία και το ηλεκτρολογικό σύστημα, το μοντέλο πέτυχε την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων στη δοκιμή του ανεξάρτητου οργανισμού αξιολόγησης Euro NCAP.

Πως είναι στο δρόμο

Όπως και το Geely EX5, έτσι και το Starray EM-i εντυπωσιάζει οδηγό και επιβάτες με την αντιληπτή ποιότητα των υλικών του εσωτερικού, την ευρυχωρία και την πληρότητα του εξοπλισμού του.

Η άνεση που εξασφαλίζει είναι κορυφαίου επιπέδου, όπως και η επιτάχυνση τόσο από στάση, όσο και εν κινήσει. Το υβριδικό σύστημα λειτουργεί εξαιρετικά, το αυτοκινητο δεν μένει από ισχύ σε παρατεταμένες ανωφέρειες, ενώ και με τον θερμικό κινητήρα εν πλήρη ισχύ, ο θόρυβος που φτάνει μέσα στην καμπίνα από τη λειτουργία του είναι ελάχιστος και όχι ενοχλητικός.

Τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου είναι απολύτως αποδεκτά, χωρίς σπορ επιφάσεις ωστόσο και με έμφαση στην παροχή κορυφαίας άνεσης και ηρεμίας στην οδήγηση. Ο υπερπλήρης εξοπλισμός καθιστά την παραμονή στην καμπίνα απολαυστική, ενώ η η δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών συσκευών, με ισχύ έως 3,5 kW, δίνει λύσεις σε μεγάλες αποδράσεις.

Συνολικά και με βάση το κόστος του, το Geely Starray EM-i βάζει πολύ δύσκολα στον ανταγωνισμό και φαντάζει σε πρώτη ανάγνωση ως μια εξαιρετική πρόταση στην κατηγορία του -αλλά όχι μόνο.

Εκδόσεις και τιμές

Με τρεις εκδόσεις εξοπλισμού και δύο διαθέσιμες αποχρώσεις στο εσωτερικό, το νέο Geely Starray EM-i προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξει κανείς αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση Pro διατίθεται με 34.990€ ή με 32.990€ με το πρόγραμμα FREEDOM 100, η έκδοση Tech με 36.990€ ή με 34.990€ με το πρόγραμμα FREEDOM 100, ενώ η κορυφαία Ultra με 38.990€.

Όλες προσφέρονται με 6 χρόνια ή 150.000 χλμ. εργοστασιακή εγγύηση για το σύνολο των μηχανικών μερών και με 8 χρόνια ή 150.000 χλμ. εγγύηση ειδικά για την μπαταρία υψηλής τάσης.