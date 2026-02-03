Η βρετανική ομάδα παρουσίασε τον χρωματισμό με τον οποίο θα πάρει μέρος στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Η 8η ομάδα που παρουσίασε τα επίσημα χρώματά της για τη νέα εποχή της Formula 1 ήταν η Williams Racing. H βρετανική ομάδα πραγματοποίησε διαδικτυακή παρουσίαση του livery της FW48, το μονοθέσιο με το οποίο θα πάρει μέρος στο φετινό πρωτάθλημα.

Η νέα FW48 διατηρεί τη χρωματική φιλοσοφία των προηγούμενων ετών, με κυρίαρχους τους σκούρους μπλε και μαύρους τόνους. Παράλληλα, ενσωματώνει ανοιχτό μπλε και λευκές λεπτομέρειες στα sidepods, ώστε να φιλοξενηθούν τα λογότυπα των νέων και υφιστάμενων συνεργατών της ομάδας.

The wait is over. Meet the FW48 livery 🤩 pic.twitter.com/Q88qWS0jI5 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 3, 2026

Αργοπορημένο ξεκίνημα στη χρονιά

Το 2026 δεν ξεκίνησε θετικά για τη Williams Racing, καθώς δεν πήρε μέρος στο shakedown της Βαρκελώνης. Ως αποτέλεσμα έχασε πολύτιμα χιλιόμετρα και δεδομένα τα οποία μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμα για το πρώτο μέρος της σεζόν. Με τη φημολογία να εντείνεται γύρω από την ομάδα του Γκρόουβ, ο επικεφαλής της, Τζέιμς Βόουλς ξεκαθάρισε το πώς έχουν τα πράγματα.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ θα συντελέσουν το οδηγικό δίδυμο της Williams, η οποία φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1.

Ενθουσιασμός για την περιπέτεια του 2026

Στο περιθώριο της παρουσίασης του livery της FW48, o Βόουλς χαρακτήρισε το 2026 ως ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια επιστροφής της Williams στις πρώτες θέσεις: «Το 2026 είναι το επόμενο βήμα στον δρόμο επιστροφής προς την κορυφή για την Atlassian Williams F1 Team, καθώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή για το σπορ. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη σεζόν που έρχεται».

Ο Βρετανός τόνισε πως η ομάδα διαθέτει «ισχυρό οδηγικό δίδυμο, νέους σημαντικούς συνεργάτες και μια συνεχώς αυξανόμενη βάση φιλάθλων», χωρίς ωστόσο να υποτιμά το μέγεθος της πρόκλησης:

«Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τι θα συμβεί στον πρώτο αγώνα. Ανυπομονούμε να το ανακαλύψουμε και ελπίζουμε οι φίλοι μας να απολαύσουν να μας υποστηρίζουν με αυτή τη νέα εμφάνιση».

Με το βλέμμα στο Μπαχρέιν

Η παρουσίαση αφορούσε καθαρά το χρωματισμό του νέου μονοθεσίου και όχι την πραγματική FW48. Οι ψηφιακές φωτογραφίες σπάνια λένε την αλήθεια και αυτές της βρετανικής ομάδας το επιβεβαιώνουν.

Πλέον η Williams κοιτάζει στο Μπαχρέιν για τις δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου. Για τον Βόουλς ο βασικός στόχος είναι η αξιοπιστία από την πρώτη ημέρα των επίσημων δοκιμών:

«Ήθελα να διασφαλίσουμε ότι στο Μπαχρέιν θα έχουμε ένα αξιόπιστο μονοθέσιο, έτοιμο να βγει στην πίστα, χωρίς να μένουμε στο γκαράζ όπως προσπαθούν να αποφύγουν αρκετές ομάδες τώρα».



Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion