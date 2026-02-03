Η παγκόσμια πρωταθλήτρια των 100μ. συνελήφθη στη Φλόριντα οδηγώντας μια Aston Martin DBX, ισχυριζόμενη στους αστυνομικούς ότι έτρεχε λόγω... χαμηλής πίεσης στα ελαστικά.

Η ταχύτητα φαίνεται πως είναι τρόπος ζωής για τη Σακάρι Ρίτσαρντσον, μόνο που αυτήν τη φορά η «επίδοσή» της την οδήγησε στο αυτόφωρο. Η αστυνομία σταμάτησε την πολύ γνωστή Αμερικανίδα σπρίντερ (παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μ. το 2023 και αργυρή ολυμπιονίκης το 2024) ενώ κινούνταν με 167 χλμ./ώρα (104 μίλια/ώρα) σε δρόμο με όριο τα 105 χλμ/ώρα (65 μίλια/ώρα), οδηγώντας μια Aston Martin DBX.

Στο βίντεο από την κάμερα του αστυνομικού, η 25χρονη Ρίτσαρντσον ακούγεται να επιστρατεύει κάθε πιθανή δικαιολογία. Αρχικά ανέφερε πως έτρεχε επειδή η πίεση σε ένα ελαστικό ήταν χαμηλή, ενώ στη συνέχεια ισχυρίστηκε πως αφαιρέθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το κινητό της. Όταν ο αστυνομικός την ενημέρωσε για την ταχύτητά της, εκείνη απάντησε πως το αυτοκίνητο ήταν στη ρύθμιση «Normal» και όχι σε κάποιο σπορ πρόγραμμα - για να εισπράξει την απάντηση από τον αστυνομικό ότι αυτό δεν έχει σχέση με το πόσο πατάει το γκάζι.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε όταν στο σημείο έφτασε ο σύντροφός της, επίσης σπρίντερ, Κρίστιαν Κόλμαν. Η παρέμβασή του στη διαδικασία οδήγησε και στη δική του σύλληψη. Η Ρίτσαρντσον αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 500 δολαρίων, όμως η Aston Martin κατασχέθηκε προσωρινά και ρυμουλκήθηκε στο γκαράζ της αστυνομίας, ενώ και η ίδια θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 26 Φεβρουαρίου.

Η Aston Martin DBX

Το... όργανο του «εγκλήματος» ήταν μια Aston Martin DBX. Κάτω από το εντυπωσιακό καπό της βρίσκεται ένας V8 twin-turbo κινητήρας 4,0 λίτρων (προέλευσης Mercedes-AMG), ο οποίος στην έκδοση 707 αποδίδει –όπως προδίδει και το όνομά του– 707 ίππους και 900 Nm ροπής. Για το μοντέλο του 2026, η νέα έκδοση DBX S ανεβάζει την ισχύ στους 717 ίππους, δανειζόμενη τεχνολογία από το supercar Valhalla.

Οι επιδόσεις του βρετανικού SUV κόβουν την ανάσα, καθώς η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 310 χλμ./ώρα. Πρόκειται για ένα από τα ταχύτερα SUV στον κόσμο, το οποίο συνδυάζει την πολυτέλεια μιας λιμουζίνας με τις εκρηκτικές επιδόσεις ενός supercar.

Όσο για το κόστος; Η τιμή μιας καινούργιας Aston Martin DBX 707 ξεκινά από περίπου 275.000 ευρώ (στις διεθνείς αγορές, προ φόρων), ενώ με τις απαραίτητες επιλογές εξατομίκευσης και τους ειδικούς χρωματισμούς, μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τις 350.000 ευρώ.