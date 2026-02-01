Νέα Mercedes-Benz S-Class: Η τελειότητα σε κάθε λεπτομέρεια (vid)

Η Mercedes-Benz επαναπροσδιορίζει την κορυφή της αυτοκίνησης, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη S-Class που φιλοδοξεί να παραμείνει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης.

Για τη Mercedes-Benz, η S-Class δεν είναι απλώς ένα μοντέλο· είναι το σύμβολο της μάρκας. Η νέα γενιά (με κωδικό W223) δέχεται μια εκτενή ανανέωση που εστιάζει στην «έξυπνη πολυτέλεια». Όπως δηλώνει και η ίδια η εταιρεία, η νέα S-Class είναι "Refined in every detail", συνδυάζοντας την παραδοσιακή γερμανική ποιότητα με την τεχνολογία αιχμής που προσφέρει ο νέος «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου.

Η ανανεωμένη Mercedes-Benz S-Class αποτελεί το πιο εκτεταμένο πακέτο αναβάθμισης που έχει δεχθεί ποτέ το μοντέλο μέσα σε μία μόνο γενιά, καθώς περισσότερα από τα μισά εξαρτήματά της (περίπου 2.700 στοιχεία) έχουν επανασχεδιαστεί ή εξελιχθεί από την αρχή. Με αφορμή τα 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου από τον Καρλ Μπεντς, η νέα ναυαρχίδα ενσωματώνει τεχνολογίες που την καθιστούν έναν πραγματικό «υπερυπολογιστή» σε τροχούς, διατηρώντας ταυτόχρονα την κορυφαία ποιότητα κατασκευής.

Η καρδιά της ψηφιακής εμπειρίας είναι το λειτουργικό σύστημα MB.OS, το οποίο συνδέει όλα τα συστήματα του οχήματος σε ένα ενιαίο οικοσύστημα και επιτρέπει ασύρματες ενημερώσεις (over-the-air) για να παραμένει το αυτοκίνητο πάντα σύγχρονο.

Ψηφιακή επανάσταση με το MB.OS

Το νέο MB.OS αποτελεί τη βάση για την 4η γενιά του συστήματος MBUX, το οποίο πλέον ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (ChatGPT-4o, Google Gemini και Microsoft Bing). Ο ψηφιακός βοηθός «Hey Mercedes» έχει εξελιχθεί σε έναν προσωπικό σύντροφο με μνήμη και δυνατότητα διαλόγου, ενώ εμφανίζεται ως ζωντανό avatar στην οθόνη.

Παράλληλα, το σύστημα Surround Navigation προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στον οδηγό να βλέπει ακριβώς ό,τι «βλέπουν» οι αισθητήρες του αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό δεσπόζει η MBUX Superscreen, η οποία ενώνει την κεντρική οθόνη 14,4 ιντσών με την οθόνη του συνοδηγού 12,3 ιντσών κάτω από μια ενιαία γυάλινη επιφάνεια.

Σχεδίαση με φωτιζόμενη μάσκα και MANUFAKTUR

Εξωτερικά, η νέα S-Class ξεχωρίζει από τη μεγαλύτερη κατά 20% μάσκα, η οποία για πρώτη φορά είναι προαιρετικά αυτοφωτιζόμενη, προσφέροντας μια επιβλητική παρουσία τη νύχτα. Οι νέοι προβολείς DIGITAL LIGHT με τεχνολογία micro-LED προσφέρουν 40% περισσότερο φωτισμό και μπορούν να προβάλλουν προειδοποιητικά σύμβολα στο οδόστρωμα, όπως μια νιφάδα χιονιού σε περίπτωση παγετού.

Το πρόγραμμα MANUFAKTUR αναβαθμίζεται με την υπηρεσία «Made to Measure», επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερα από 150 χρώματα αμαξώματος και 400 συνδυασμούς εσωτερικού, εξασφαλίζοντας ότι κάθε αυτοκίνητο θα είναι μοναδικό.

Κινητήρες βενζίνης και Mild Hybrid τεχνολογία

Στην κορυφή των εκδόσεων βενζίνης βρίσκεται η S 580 4MATIC (στη μακριά έκδοση), η οποία εφοδιάζεται με τον νέο οκτακύλινδρο κινητήρα (M 177 Evo). Το σύνολο αυτό αποδίδει 537 ίππους (395 kW) και 750 Nm ροπής, προσφέροντας εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στις βελτιώσεις στο σύστημα ψεκασμού και στους υπερσυμπιεστές.

Για τους εξακύλινδρους κινητήρες βενζίνης (M 256 Evo), οι εκδόσεις S 450 4MATIC και S 500 4MATIC προσφέρουν πλέον πιο δυναμική απόκριση, με τη ροπή να φτάνει έως τα 600 Nm και να αγγίζει τα 640 Nm με τη λειτουργία «overtorque» για σύντομα διαστήματα. Όλοι οι κινητήρες υποστηρίζονται από ενσωματωμένη μίζα-γεννήτρια (ISG) 17 kW που βοηθά στις χαμηλές στροφές.

Diesel επιδόσεις και Plug-in Hybrid οικονομία

Οι λάτρεις των πετρελαιοκινητήρων έχουν στη διάθεσή τους τον νέο εξακύλινδρο OM 656 Evo στις εκδόσεις S 350 d 4MATIC και S 450 d 4MATIC. Ο κινητήρας αυτός διαθέτει για πρώτη φορά σε σειρά παραγωγής ηλεκτρικά θερμαινόμενο καταλύτη, εξασφαλίζοντας κορυφαία διαχείριση ρύπων από τα πρώτα δευτερόλεπτα λειτουργίας.

Στο στρατόπεδο των Plug-in Hybrid, οι S 580 e 4MATIC και S 450 e προσφέρουν συνδυαστική ισχύ που φτάνει έως τους 585 ίππους (430 kW) και 750 Nm ροπής. Η ηλεκτρική αυτονομία τους παραμένει στα επίπεδα των 100 χιλιομέτρων, επιτρέποντας την κίνηση χωρίς εκπομπές ρύπων στις καθημερινές διαδρομές.

Η θωρακισμένη S 680 GUARD

Για όσους αναζητούν την απόλυτη προστασία, η S 680 GUARD 4MATIC παραμένει η μοναδική λιμουζίνα παραγωγής στον κόσμο με πιστοποίηση θωράκισης VR10 για όλο το αμάξωμα και τα κρύσταλλα. Εφοδιάζεται με τον πανίσχυρο V12 biturbo κινητήρα 6,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 612 ίππους (450 kW) και 830 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισχύ παρά το αυξημένο βάρος της θωράκισης.

Ανάρτηση AIRMATIC και τεχνολογία Cloud

Η οδηγική εμπειρία ορίζεται από την αερανάρτηση AIRMATIC (στάνταρ) ή την προαιρετική E-ACTIVE BODY CONTROL. Το σύστημα πλέον χρησιμοποιεί δεδομένα από το Cloud (Car-to-X) για να «διαβάζει» τον δρόμο. Όταν ένα προπορευόμενο όχημα εντοπίσει μια ανωμαλία (π.χ. σαμαράκι), η πληροφορία αποστέλλεται στην S-Class που ακολουθεί, η οποία προσαρμόζει ηλεκτρικά την ανάρτηση πριν καν φτάσει στο σημείο.

Επιπλέον, το σύστημα διεύθυνσης στον πίσω άξονα είναι πλέον στάνταρ με γωνία 4,5°, ενώ προαιρετικά μπορεί να φτάσει τις 10°. Αυτό μειώνει τον κύκλο στροφής στα 10,8 μέτρα, κάνοντας τη μεγάλη λιμουζίνα όσο ευέλικτη είναι μια compact κατηγορία.

Διαθέσιμη μέσα στο 2026

Η νέα Mercedes-Benz S-Class αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική της πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις παραγγελίες να ανοίγουν ήδη από τις αρχές της άνοιξης. Η τιμή της, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα για την ελληνική αγορά, αναμένεται να αντικατοπτρίζει τον κορυφαίο χαρακτήρα της και τις τεχνολογικές καινοτομίες που φέρει, επισφραγίζοντας για άλλη μια φορά τη θέση της ως το απόλυτο πρότυπο στην κατηγορία των πολυτελών λιμουζινών.