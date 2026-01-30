Chery Tiggo 9 CSH: Η κινεζική ναυαρχίδα που αλλάζει τα δεδομένα

Οδηγούμε στην Ελλάδα το κορυφαίο SUV της Chery και αναλύουμε πώς οι 428 ίπποι και η high-tech πολυτέλεια επαναπροσδιορίζουν την κατηγορία των D-SUV.

Η είσοδος της Chery στην ελληνική αγορά συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερα βήματα. Και σε αυτό το πλαίσιο, το Tiggo 9 CSH (Chery Super Hybrid) δεν είναι απλώς ένα ακόμα SUV - είναι η ναυαρχίδα της μάρκας που έρχεται να αποδείξει ότι η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί πλέον να κοιτάζει στα μάτια τον ευρωπαϊκό premium ανταγωνισμό. Με επιβλητικές διαστάσεις που αγγίζουν τα 4,81 μέτρα και μια σχεδίαση που αποπνέει κύρος, το Tiggo 9 τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας D-SUV, προσφέροντας χώρους και τεχνολογία που συνήθως συναντάμε σε πολύ ακριβότερα μοντέλα.

Η εξωτερική του εμφάνιση κυριαρχείται από την εντυπωσιακή μάσκα και τις καθαρές, στιβαρές γραμμές που του χαρίζουν μια "αρχοντική" παρουσία στον δρόμο. Οι κρυφές χειρολαβές που αναδύονται αυτόματα και οι μεγάλες ζάντες αλουμινίου συμπληρώνουν την εικόνα ενός αυτοκινήτου που σχεδιάστηκε για να κλέβει τις εντυπώσεις, χωρίς να καταφεύγει σε σχεδιαστικές ακρότητες.

Εσωτερικό: Ένα ψηφιακό καταφύγιο πολυτέλειας

Ανοίγοντας την πόρτα, η αίσθηση της ποιότητας είναι άμεση. Η έκδοση Luxury που οδηγήσαμε επενδύεται με καφέ δέρμα κορυφαίας ποιότητας, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Το βλέμμα όμως μαγνητίζει το ψηφιακό πάνελ: μια κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών υψηλής ευκρίνειας, η οποία υποστηρίζεται από τον πανίσχυρο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8155. Η ταχύτητα απόκρισης και η καθαρότητα των γραφικών θυμίζουν high-end tablet, ενώ το ηχοσύστημα της Sony με τα 14 ηχεία (ορισμένα εκ των οποίων ενσωματωμένα στα προσκέφαλα) προσφέρει μια μοναδική ακουστική εμπειρία.

Οι χώροι είναι χαοτικοί, με τη δυνατότητα φιλοξενίας έως και 7 επιβατών, ενώ οι ανέσεις περιλαμβάνουν από λειτουργία μασάζ στα μπροστινά καθίσματα μέχρι πανοραμική οροφή και ένα πλήρες πακέτο 29 συστημάτων υποβοήθησης (ADAS). Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Intelligent Avoidance System (IAS), το οποίο μπορεί να παρέμβει αυτόματα στο τιμόνι για να αποφύγει εμπόδια, επιβεβαιώνοντας το υψηλό τεχνολογικό υπόβαθρο του μοντέλου.

Chery Super Hybrid: Η δύναμη των 428 ίππων

Κάτω από το καπό κρύβεται η καρδιά του Tiggo 9: το σύστημα CSH. Συνδυάζοντας έναν 1.5 Turbo βενζινοκινητήρα με τρεις ηλεκτροκινητήρες, η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 428 ίππους και η ροπή τα 580 Nm. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε καταιγιστικές επιδόσεις για το μέγεθος του οχήματος, με την τετρακίνηση να εξασφαλίζει την απαραίτητη πρόσφυση σε κάθε συνθήκη.

Η μεγάλη μπαταρία των 34,46 kWh επιτρέπει στο Tiggo 9 να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 148 χιλιόμετρα (βάσει WLTP), μια τιμή που το καθιστά ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις χωρίς τη χρήση σταγόνας βενζίνης. Όταν δε οι κινητήρες συνεργάζονται, η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 1.050 χιλιόμετρα, εξαλείφοντας κάθε άγχος για μεγάλα ταξίδια.

Οδηγική εμπειρία: Η κυριαρχία της άνεσης και της πρόσφυσης

Στον δρόμο, το Tiggo 9 CSH εκπέμπει μια ακλόνητη αίσθηση στιβαρότητας. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με σαφή προσανατολισμό προς την άνεση, «σιδερώνοντας» τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων με έναν τρόπο που παραπέμπει σε αερανάρτηση. Παρά το σεβαστό του μέγεθος και το βάρος που συνεπάγεται το υβριδικό σύστημα και η μπαταρία των 34,46 kWh, το κέντρο βάρους παραμένει χαμηλά, περιορίζοντας τις κλίσεις του αμαξώματος στις κλειστές στροφές. Το σύστημα διεύθυνσης, αν και ελαφρύ για να διευκολύνει τους ελιγμούς στην πόλη, αποκτά την απαραίτητη βαρύτητα στο πρόγραμμα "Sport", προσφέροντας ικανοποιητική πληροφόρηση στον οδηγό.

Η τετρακίνηση AWD παίζει καθοριστικό ρόλο στην οδική συμπεριφορά, διασφαλίζοντας ότι οι 428 ίπποι μετατρέπονται σε κίνηση χωρίς απώλειες πρόσφυσης, ακόμα και σε γλιστερό οδόστρωμα. Η ποιότητα κύλισης είναι ίσως το σημείο που θα εκπλήξει περισσότερο τους σκεπτικιστές: η ηχομόνωση είναι κορυφαία, με τα διπλά κρύσταλλα και τη μελέτη στην αεροδυναμική να κρατούν τον θόρυβο του αέρα και της κύλισης εκτός καμπίνας ακόμα και σε ταχύτητες άνω των 130 χλμ./ώρα. Είναι ένα SUV που σε προκαλεί να ταξιδέψεις για ώρες, προσφέροντας μια εμπειρία αρχοντική και ξεκούραστη.

CSH: Η νέα εποχή των υβριδικών επιδόσεων

Το σύστημα Chery Super Hybrid (CSH) είναι αυτό που δίνει στο Tiggo 9 τον μοναδικό του χαρακτήρα. Η συνεργασία του 1.5 Turbo με τους τρεις ηλεκτροκινητήρες είναι υποδειγματική, με την απόκριση στο γκάζι να είναι ακαριαία χάρη στην ηλεκτρική υποβοήθηση. Η ροπή των 580 Nm είναι διαθέσιμη σχεδόν από το μηδέν, επιτρέποντας στο μεγάλο SUV να επιταχύνει με μια γραμμικότητα που θυμίζει αμιγώς ηλεκτρικό όχημα. Το κιβώτιο διαχειρίζεται έξυπνα την εναλλαγή των πηγών ενέργειας, καθιστώντας τη μετάβαση από την ηλεκτρική στη θερμική λειτουργία σχεδόν ανεπαίσθητη.

Στην καθημερινή χρήση, η δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 148 χιλιόμετρα αλλάζει τα δεδομένα της κατηγορίας. Μπορείς να καλύψεις όλες τις αστικές σου ανάγκες χωρίς να ενεργοποιηθεί ο βενζινοκινητήρας, ενώ η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση είναι τόσο αποτελεσματική που επιτρέπει την οδήγηση με ελάχιστη χρήση του φρένου. Όταν όμως χρειαστείς τη μέγιστη ισχύ για ένα προσπέρασμα, οι 428 ίπποι δηλώνουν παρόντες με έναν τρόπο που καθησυχάζει τον οδηγό, κάνοντας τις αποστάσεις να μοιάζουν μικρότερες.

Τιμολογιακή πολιτική και εξοπλισμός

Το Chery Tiggo 9 CSH λανσάρεται στην ελληνική αγορά στην έκδοση Luxury, η οποία συνοδεύεται από έναν υπερπλήρη κατάλογο εξοπλισμού που δεν αφήνει περιθώρια για επιπλέον προσθήκες. Η τιμή των 52.490 € περιλαμβάνει τα πάντα: από τη δερμάτινη επένδυση καφέ δέρματος και την πανοραμική οροφή, μέχρι το ηχοσύστημα Sony των 14 ηχείων και το προηγμένο πακέτο ADAS με το Intelligent Avoidance System.

Με την εγγύηση και την υποστήριξη του Ομίλου Σπανός, το Tiggo 9 δεν έρχεται απλώς να προσθέσει μια επιλογή στα D-SUV, αλλά να ηγηθεί τεχνολογικά, προσφέροντας ένα πακέτο ισχύος, αυτονομίας και πολυτέλειας που δύσκολα συναντά κανείς σε αυτό το εύρος τιμής.