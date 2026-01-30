Επί ελληνικού εδάφους διαπιστώνουμε πώς η ωριμότητα του Clio 6ης γενιάς που γνωρίσαμε στην Πορτογαλία μεταφράζεται στην απαιτητική πραγματικότητα των δρόμων μας.

Το Renault Clio δεν είναι απλώς ένα μοντέλο στην γκάμα της γαλλικής εταιρείας· είναι ένας θεσμός που εδώ και 35 χρόνια ορίζει τι σημαίνει «ευρωπαϊκό σουπερμίνι». Μετά από 17 εκατομμύρια πωλήσεις και μια κληρονομιά που ξεκινά από το θρυλικό «πεντάρι», η 6η γενιά του καλείται να δώσει απαντήσεις σε ένα περιβάλλον που μοιάζει εχθρικό για τα παραδοσιακά hatchback. Σε μια εποχή που τα SUV κυριαρχούν, η Renault επιλέγει να «επιμείνει γαλλικά», επενδύοντας στην ευφυή μηχανική και τον ριζοσπαστικό σχεδιασμό. Η πρώτη μας επαφή στην Πορτογαλία μάς άφησε με τις καλύτερες εντυπώσεις, αλλά η τελική ετυμηγορία δίνεται πάντα εδώ, στην Ελλάδα, εκεί όπου οι κακοτεχνίες και οι κλειστές διαδρομές δοκιμάζουν κάθε πτυχή ενός αυτοκινήτου.

Η πρώτη εικόνα του νέου Clio στους ελληνικούς δρόμους επιβεβαιώνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σαφώς πιο «γεμάτο» αυτοκίνητο. Με μήκος 4,116 μ. και αυξημένο πλάτος, το Clio έχει αποκτήσει μια παρουσία που συνομιλεί άνετα με μεγαλύτερες κατηγορίες. Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα, με την εξαγωνική μάσκα και τη χαρακτηριστική υπογραφή LED σε σχήμα C, το κάνει να ξεχωρίζει από μακριά. Οι έντονες γραμμές του αμαξώματος και η διακριτική κουπέ νότα στο πίσω μέρος του δίνουν μια επιθετικότητα που έλειπε από το παρελθόν, χωρίς όμως να χάνει την αναγνωρίσιμη σιλουέτα του. Είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει ακριβό και σύγχρονο, κάτι που εκτιμά ιδιαίτερα το ελληνικό κοινό.

Ψηφιακός κόσμος και κυκλική οικονομία

Περνώντας στο εσωτερικό, η έκπληξη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η ποιότητα των υλικών και η συναρμογή βρίσκονται σε κορυφαίο επίπεδο, με το ταμπλό να φιλοξενεί πλέον το οικοσύστημα Google μέσω του OpenR Link. Η χρήση δύο ανεξάρτητων οθονών (έως 10,1 ίντσες) δίνει μια αίσθηση high-tech που μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο σε premium κατασκευές. Εντυπωσιακή είναι και η προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας, με μεγάλο μέρος των υφασμάτων και των πλαστικών να προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά, χωρίς καμία θυσία στην αίσθηση πολυτέλειας.

Σε επίπεδο χώρων, το Clio παραμένει ένα γνήσιο σουπερμίνι. Οι πίσω επιβάτες θα καθίσουν οριακά αν είναι πάνω από το μέσο όρο ύψους, αλλά η έξυπνη σχεδίαση των καθισμάτων έχει κερδίσει πολύτιμα εκατοστά για τα γόνατα. Ο χώρος αποσκευών (391 λίτρα στις θερμικές εκδόσεις, 309 στο υβριδικό) παραμένει από τους κορυφαίους της κατηγορίας, με το χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης να διευκολύνει την καθημερινότητα στο σούπερ μάρκετ ή στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου.

E-Tech 160: Η τεχνολογική αιχμή στην ελληνική κίνηση

Το μεγάλο όπλο της 6ης γενιάς είναι το νέο υβριδικό σύστημα E-Tech. Η αντικατάσταση του 1.6 ατμοσφαιρικού από έναν νέο 1.8 που λειτουργεί στον κύκλο Άτκινσον, σε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες, ανέβασε την ισχύ στους 160 ίππους. Στην ελληνική πραγματικότητα, αυτό μεταφράζεται σε μια εξαιρετικά ομαλή εμπειρία οδήγησης. Μέσα στην πόλη, το Clio E-Tech κινείται ηλεκτρικά στο 80% του χρόνου, προσφέροντας μια ηρεμία που σπανίζει στην κατηγορία. Η κατανάλωση που είδαμε στην Πορτογαλία (3,9 λτ./100 χλμ.) παραμένει εφικτή και στους δικούς μας δρόμους, αρκεί ο οδηγός να εκμεταλλευτεί την ανάκτηση ενέργειας.

Παράλληλα, η γκάμα περιλαμβάνει τον 1.2 TCe των 115 ίππων, ενώ στα μέσα του 2026 αναμένουμε την έκδοση Eco-G με υγραέριο (LPG), που στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει ανάρπαστη λόγω της τεράστιας αυτονομίας των 1.450 χιλιομέτρων.

Οδηγώντας στην ελληνική άσφαλτο

Η πρώτη αίσθηση που αποκομίζεις πίσω από το τιμόνι του νέου Clio στην Ελλάδα είναι μια απροσδόκητη στιβαρότητα. Το τιμόνι έχει αποκτήσει μια νέα, πιο «γεμάτη» αίσθηση γύρω από την ευθεία, η οποία μετατρέπεται σε γραμμική πληροφόρηση όσο αυξάνονται οι μοίρες περιστροφής. Σε αντίθεση με το παρελθόν, η κρεμαγιέρα δεν είναι πλέον υπερβολικά ελαφριά, δίνοντας στον οδηγό την αυτοπεποίθηση να σημαδέψει με ακρίβεια την κορυφή της στροφής. Η ανάρτηση, παρά τη «σφιχτή» ρύθμιση που απαιτούν οι 160 ίπποι της υβριδικής έκδοσης, δουλεύει υποδειγματικά. Απομονώνει τις εγκάρσιες ανωμαλίες της ελληνικής ασφάλτου χωρίς ξερές αντιδράσεις, ενώ την ίδια στιγμή περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος, διατηρώντας το Clio ουδέτερο ακόμα και υπό πίεση.

Η ποιότητα κύλισης έχει ανέβει επίπεδο, θυμίζοντας έντονα το μεγαλύτερο Austral. Η δουλειά που έχει γίνει στην ηχομόνωση των θόλων και του παρμπρίζ αποδίδει καρπούς στον αυτοκινητόδρομο, όπου ο θόρυβος κύλισης παραμένει εκτός καμπίνας ακόμα και σε ταχύτητες ταξιδιού. Το Clio δεν «πλέει», αλλά πατάει με αρχοντιά, προσφέροντας μια ομοιογένεια που σπανίζει στην κατηγορία των σουπερμίνι. Είναι ένα αυτοκίνητο που σε προκαλεί να καλύψεις αποστάσεις, χωρίς να σε κουράζει η νευρικότητα που συχνά χαρακτηρίζει τα μικρά οχήματα.

Το πραγματικό highlight όμως είναι το νέο υβριδικό σύνολο E-Tech. Η μετάβαση στον κινητήρα 1.8 λίτρων και η συνέργεια με τους δύο ηλεκτροκινητήρες έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα που «σκέφτεται» πιο γρήγορα από τον οδηγό. Στην πόλη, η εκκίνηση είναι πάντα ηλεκτρική, προσφέροντας την ακαριαία ροπή που χρειάζεσαι για να αλλάξεις λωρίδα ή να ξεκινήσεις πρώτος στο φανάρι. Το εξελιγμένο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών έχει εξαλείψει σχεδόν πλήρως τους δισταγμούς του παρελθόντος, επιλέγοντας πάντα τη βέλτιστη σχέση ανάμεσα στους 15 δυνατούς συνδυασμούς.

Η δύναμη των 160 ίππων είναι παρούσα σε όλο το φάσμα των στροφών, κάνοντας το προσπέρασμα μια ασφαλή και σύντομη διαδικασία. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η διαχείριση της ενέργειας: το σύστημα φορτίζει τη μπαταρία ταχύτατα κατά την επιβράδυνση, επιτρέποντάς σου να βλέπεις την ένδειξη "EV" στον πίνακα οργάνων ακόμα και σε ταχύτητες άνω των 70 χλμ./ώρα.

Τιμολογιακή πολιτική και εκδόσεις

Το νέο Renault Clio ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με μια ανταγωνιστική δομή τιμών που αντικατοπτρίζει την αναβάθμιση του μοντέλου. Η γκάμα ανοίγει με την έκδοση evolution TCe 115 στις 20.900 €, προσφέροντας έναν εξαιρετικό συνδυασμό απόδοσης και τιμής. Για όσους αναζητούν την άνεση του αυτόματου κιβωτίου, η έκδοση techno TCe 115 EDC διαμορφώνεται στις 24.700 €.

Στην κορυφή της πυραμίδας, το τεχνολογικό διαμάντι E-Tech full hybrid 160 ξεκινά από τις 24.900 € στην -υπερπλήρη- έκδοση evolution, φτάνοντας έως τις 28.000 € για την υπερπλήρη και σπορτίφ esprit Alpine.