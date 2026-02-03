Η 1η ημέρα των δοκιμών στη Μαλαισία ανήκε στον Μαρκ Μαρκέθ, ο οποίος επέστρεψε στη σέλα της Ducati μετά τον τραυματισμό του έστειλε ηχηρό μήνυμα στους αντιπάλους του.

Η δράση στο MotoGP επέστρεψε και επίσημα για το 2026 στην πίστα της Σεπάνγκ, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός, φορώντας τα κόκκινα της εργοστασιακής ομάδας της Ducati, απέδειξε ότι ο τραυματισμός του στην Ινδονησία ανήκει στο παρελθόν. Παρόλο που είχε να οδηγήσει τη μοτοσυκλέτα του από τον περασμένο Οκτώβριο, χρειάστηκε μόλις μερικές ώρες για να βρει τον ρυθμό του και να σταματήσει το χρονόμετρο στο εντυπωσιακό 1:57.018.

Η επίδοση αυτή ήρθε στα τελευταία λεπτά της ημέρας, «γκρεμίζοντας» από την κορυφή τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή κρατούσε τα ηνία με την Ducati της ομάδας VR46. Η κυριαρχία της ιταλικής εταιρείας ήταν εμφανής, με τέσσερις μοτοσυκλέτες της στην πρώτη πεντάδα, ενώ η KTM του Μάβερικ Βινιάλες ήταν η μοναδική που κατάφερε να «σπάσει» το μονοπώλιο στην πρώτη τριάδα.

Σοκ με τον Κουαρταραρό

Ωστόσο, η ημέρα δεν ήταν ευχάριστη για όλους. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό είχε μια πτώση με μεγάλη ταχύτητα στην 5η στροφή της πίστας κατά τη διάρκεια της πρωινής περιόδου. Παρόλο που ο Γάλλος επέστρεψε αργότερα στην πίστα και σημείωσε τον 9ο χρόνο, οι ιατρικές εξετάσεις μετά το τέλος των δοκιμών έδειξαν ένα κάταγμα στο δάχτυλο. Η ατυχία αυτή τον αναγκάζει να αποχωρήσει πρόωρα από το τεστ της Μαλαισίας και να επιστρέψει στην Ευρώπη για αποθεραπεία.

Η Yamaha βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς δοκιμάζει τον νέο της κινητήρα V4, και η απουσία του βασικού της αναβάτη για τις επόμενες δύο ημέρες αποτελεί σοβαρό πλήγμα. Παράλληλα, ο Τοπράκ Ραζγκατλίογλου συνεχίζει την προσαρμογή του στην M1 της Pramac, ολοκληρώνοντας την ημέρα στην 20ή θέση, επικεντρωμένος περισσότερο στην κατανόηση των ηλεκτρονικών συστημάτων παρά στο κυνήγι του καλύτερου χρόνου.

Η αναγέννηση της Honda και οι κρυμμένοι άσσοι της Ducati

Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της ημέρας ήταν η απόδοση της Honda. Μετά από μια δύσκολη διετία, η ιαπωνική ομάδα φαίνεται να βρίσκει τον δρόμο της, με τους Λούκα Μαρίνι και Τζοάν Μιρ να πλασάρονται στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα. Η βελτίωση της RC213V στην πρόσφυση του πίσω τροχού ήταν εμφανής, δίνοντας ελπίδες στους ανθρώπους της HRC για μια ανταγωνιστική χρονιά.

Στο στρατόπεδο των πρωταθλητών, ο Φραντσέσκο Μπανάια ακολούθησε ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα, ολοκληρώνοντας στην 8η θέση. Ο «Πέκο» επικεντρώθηκε στη δοκιμή ενός νέου αεροδυναμικού πακέτου και μιας μοτοσυκλέτας που ήταν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανθρακονήματα, χωρίς να πιέσει για έναν απόλυτο χρόνο. Η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στη δεύτερη ημέρα, όπου αναμένονται ακόμα πιο γρήγοροι χρόνοι και νέες τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Κατάταξη Δοκιμών Σεπάνγκ – 1η Ημέρα