BYD ATTO 2 Comfort: Νέα έκδοση με μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση

Η BYD εμπλουτίζει τη γκάμα του ATTO 2 με μία έκδοση που στοχεύει στην κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων και στην καθημερινή πρακτικότητα.

Η BYD συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στα ηλεκτρικά compact SUV παρουσιάζοντας το νέο ATTO 2 Comfort, μια έκδοση που δίνει προτεραιότητα στην αυτονομία, στους χρόνους φόρτισης και στην πρακτικότητα για οικογένειες. Η νέα εκδοχή βασίζεται στην αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 και έρχεται να συμπληρώσει τις υπάρχουσες Active και Boost εκδόσεις με περισσότερη ενέργεια, ισχυρότερο κινητήρα και αναβαθμισμένο εξοπλισμό.

Μεγαλύτερη μπαταρία, σημαντική αύξηση αυτονομίας

Κεντρικό στοιχείο της έκδοσης Comfort είναι η νέα μπαταρία Blade Battery χωρητικότητας 64,8 kWh, δηλαδή περίπου 20 kWh περισσότερη από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές εκδόσεις του μοντέλου. Σύμφωνα με τη BYD, η αυτονομία φτάνει τα 430 km WLTP, ενώ στην πόλη μπορεί να ξεπεράσει τα 600 km.

Η αύξηση της χωρητικότητας συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση στην απόδοση: ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ίππους και 310 Nm, επιτρέποντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 km/h.

Η πιο γρήγορη φόρτιση στην οικογένεια ATTO 2

Παρά τη μεγαλύτερη μπαταρία, το Comfort είναι η ταχύτερη έκδοση στο κομμάτι της φόρτισης. Χάρη σε ισχύ DC έως 155 kW, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε μόλις 25 λεπτά, ενώ το πέρασμα από 30% σε 80% ολοκληρώνεται σε 19 λεπτά – χρόνοι εντυπωσιακοί για την κατηγορία και ικανότητα που κάνει το αυτοκίνητο πολύ πιο εύχρηστο σε μεγάλα ταξίδια.

Ο τριφασικός onboard φορτιστής AC 11 kW είναι στάνταρ και επιτρέπει πλήρη φόρτιση σε περίπου 7 ώρες.

Αναβαθμίσεις στην ανάρτηση

Η μεγαλύτερη μπαταρία συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στο υπόλοιπο αυτοκίνητο. Το Comfort χρησιμοποιεί πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, σε αντίθεση με τον ημιάκαμπτο άξονα των άλλων εκδόσεων, ενώ διατηρεί τη δομή Cell-to-Body (CTB) που ενσωματώνει τη μπαταρία στο πάτωμα του οχήματος, ενισχύοντας την ακαμψία και την αποδοτικότητα του χώρου.

Η Blade Battery, κατασκευασμένη με χημεία LFP, προσφέρει υψηλή ανθεκτικότητα και ασφάλεια, έχοντας περάσει τη δοκιμασία Nail Penetration, μία από τις πιο αυστηρές δοκιμές θερμικής διαφυγής.

Έμφαση στην πρακτικότητα

Το ATTO 2 Comfort διατηρεί τις διαστάσεις των άλλων εκδόσεων (4.310 x 1.830 x 1.675 mm), αλλά ενισχύεται με λεπτές σχεδιαστικές διαφορές, όπως οι αλλαγές στους πλευρικούς αεραγωγούς και η νέα σήμανση στο πίσω μέρος. Ο χώρος αποσκευών αυξάνεται στα 450 λίτρα, χάρη στη νέα διάταξη της μπαταρίας, και φτάνει τα 1.370 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Premium υλικά και νέες τεχνολογίες

Η καμπίνα έχει ανανεωθεί διακριτικά, με ηλεκτρική ρύθμιση έξι κατευθύνσεων και στα δύο εμπρός καθίσματα, θέρμανση καθισμάτων και τιμονιού, νέο σχεδιασμό καθισμάτων με ρυθμιζόμενα προσκέφαλα, θήκη γυαλιών και νέο επιλογέα ταχυτήτων στη βάση του τιμονιού.

Η κεντρική οθόνη 12,8” περιστρέφεται, το infotainment υποστηρίζει Spotify, YouTube και OTA αναβαθμίσεις, ενώ οι νέες USB-C θύρες προσφέρουν ταχύτερη φόρτιση (60W/18W μπροστά, 18W πίσω). Το Comfort προσθέτει επίσης επιπλέον ISOFIX στον συνοδηγό και ασύρματη φόρτιση 50W.

Ενισχυμένο πακέτο ασφαλείας και εξοπλισμού

Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν:

17” ζάντες αλουμινίου

full-LED φωτιστικά σώματα

φιμέ κρύσταλλα

Vehicle-to-Load (V2L) 3,3 kW

κεντρικός αερόσακος εμπρός

πλήρης σουίτα ADAS, με ACC/ICC, Lane Keep, Blind Spot, AEB, DMS, RCTA με πέδηση και πολλά ακόμη

Διαθεσιμότητα

Το BYD ATTO 2 Comfort θα είναι σύντομα διαθέσιμο για παραγγελία, σε τιμές που θα ανακοινωθούν, με την BYD να συνεχίζει να προσφέρει το EV πακέτο εγγύησης: 6 χρόνια για το αυτοκίνητο και 8 χρόνια για μπαταρία και σύστημα κίνησης.

