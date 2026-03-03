Γκάζι, τεχνική και ατελείωτος ενθουσιασμός! Το διήμερο προπόνησης της Yamaha Racing Hellas στην Αρχαία Κορινθία ήταν γεμάτο δράση, τεχνικές οδήγησης & χαμόγελα.

Με τη νέα αγωνιστική σεζόν να πλησιάζει, η αγωνιστική ομάδα της Yamaha μπήκε δυναμικά σε αγωνιστικούς ρυθμούς με ένα διήμερο γεμάτο δράση, ενθουσιασμό και ζωντανό ομαδικό πνεύμα. Το Σαββατοκύριακο 14 & 15 Φεβρουαρίου, όλοι οι αθλητές της ομάδας βρέθηκαν σε ιδιωτική πίστα στην περιοχή της Αρχαίας Κορινθίας, όπου συνδύασαν προπόνηση υψηλού επιπέδου, εκπαίδευση με έμπειρο προπονητή και πολλές στιγμές γέλιου, συνεργασίας και ενέργειας, κάνοντας το διήμερο πραγματικά ξεχωριστό.

Αναβάτες Motocross, Ταχύτητας, Rally και Enduro προπονήθηκαν στην ίδια πίστα, με κοινό στόχο τη βελτίωση και τη σωστή τους προετοιμασία. Η πίστα ήταν εντυπωσιακή, τεχνική και απαιτητική, ενώ το μοναδικό τοπίο, η θέα αλλά και ο ιδανικός καιρός συνετέλεσαν για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο διήμερο είχε ο Προπονητής -Πρωταθλητής Βαλκανίων, Ρουμανίας και πολυπρωταθλητής Ανατολικής Ευρώπης στο Motocross και αθλητής Rally της ομάδας μας -Krisztian Tompa. Αυτό που ξεχώρισε ιδιαίτερα, πέρα από το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο, ήταν ο αυθεντικά φιλικός και προσιτός χαρακτήρας του, αλλά και ο ενθουσιασμός με τον οποίο βρέθηκε δίπλα στους αθλητές μας. Με χαμόγελο, υπομονή και πραγματικό ενδιαφέρον, αφιέρωσε χρόνο σε κάθε αναβάτη ξεχωριστά, δείχνοντας λεπτομέρειες, τεχνικές και μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά. Μπήκε μαζί τους στην πίστα, οδήγησε δίπλα τους, τους καθοδήγησε σε πραγματικές συνθήκες και τους ενθάρρυνε συνεχώς. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε σε όλους το πόσο γρήγορα έμαθε τα number plates των αναβατών, ώστε να μπορεί να τους απευθύνεται προσωπικά και να κάνει στοχευμένες παρατηρήσεις. Χαριτολογώντας, ο Tompa επαναλάμβανε συχνά μέσα στην πίστα: «Πίσω φρένο, το μεγάλο ελληνικό λάθος!»

Το απόγευμα του Σαββάτου, παρά την κούραση από τα πολλά sessions, η ομάδα συγκεντρώθηκε στο ξενοδοχείο για ένα χαλαρό αλλά ουσιαστικό απολογισμό. Η συζήτηση κράτησε αρκετή ώρα, με τον Tompa να απαντά σε κάθε απορία και τους αθλητές να «ρουφάνε» σαν σφουγγάρια την κάθε παρατήρηση. Την Κυριακή τα λόγια έγιναν πράξη και η πρόοδος ήταν φανερή, με περισσότερη αυτοπεποίθηση και καλύτερες «γραμμές». Ξεχωριστή στιγμή του διημέρου αποτέλεσε και το εντυπωσιακό θέαμα που προσέφερε το Yamaha Ténéré 700 GYTR, που μπήκε στην πίστα Motocross και εντυπωσίασε για ακόμα μια φορά με τις παντός τερέν ικανότητές της.

Οι αθλητές βελτίωσαν τεχνικές, προπονήθηκαν και πήραν πολύτιμες συμβουλές, φεύγοντας πιο έτοιμοι και σίγουροι για τη νέα σεζόν. Και ενώ η εκπαίδευση ήταν το επίκεντρο, η πίστα γέμισε χαμόγελα, συνεργασία και ομαδικότητα. Αυτό το κλίμα γεμίζει ενέργεια και αισιοδοξία για τη νέα χρονιά και θυμίζει ότι όταν επενδύεις στους ανθρώπους σου το μέλλον μοιάζει ακόμα πιο συναρπαστικό! Δεν είναι τυχαίο που όλοι ήδη περιμένουν το 2ο μέρος!