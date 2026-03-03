Η Bridgestone παρουσιάζει το νέο Potenza Sport EVO με τεχνολογία ENLITEN

Tο νέο ελαστικό της Bridgestone υπόσχεται κορυφαίο έλεγχο, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και πλήρη συμβατότητα με ηλεκτρικά οχήματα.

Η Bridgestone παρουσίασε το νέο Potenza Sport EVO, ένα ελαστικό υπέρ υψηλών επιδόσεων που έρχεται να διαδεχθεί το πολυβραβευμένο Potenza Sport. Σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες οδηγών που αναζητούν την απόλυτη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες, το νέο μοντέλο φέρει την τεχνολογία ENLITEN, η οποία επιτρέπει τη βελτίωση των επιδόσεων χωρίς συμβιβασμούς στη βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της εταιρείας, το Potenza Sport EVO επιτυγχάνει την κορυφαία αξιολόγηση «Α» στην ευρωπαϊκή ετικέτα για το κράτημα στο βρεγμένο οδόστρωμα. Συγκεκριμένα, η απόσταση φρεναρίσματος μειώνεται κατά 5% σε βρεγμένο και κατά 2% σε στεγνό οδόστρωμα σε σχέση με τον προκάτοχό του, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια σε οριακές συνθήκες.

Περισσότερα χιλιόμετρα και χαμηλότερη κατανάλωση

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου ελαστικού είναι η αυξημένη αντοχή του. Η Bridgestone ανακοίνωσε 15% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 6.000 επιπλέον χιλιόμετρα χρήσης. Παράλληλα, η αντίσταση κύλισης έχει μειωθεί έως και 6%, στοιχείο που συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου στα θερμικά οχήματα και στην αύξηση της αυτονομίας στα ηλεκτρικά (EV).

Η χρήση νέων πολυμερών και μιας σύνθεσης γόμας υψηλής ακαμψίας, σε συνδυασμό με την υβριδική ενίσχυση της στεφάνης, διασφαλίζει ότι το ελαστικό παραμένει σταθερό τόσο στις ευθείες όσο και στις στροφές, ακόμη και υπό έντονη πίεση.

Διαθεσιμότητα και εύρος διαστάσεων

Το Potenza Sport EVO είναι «EV-ready», καλύπτοντας τις ειδικές απαιτήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων (όπως η αυξημένη ροπή και το βάρος), ενώ παραμένει ιδανικό και για οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Θα διατεθεί συνολικά σε 139 διαστάσεις, από 17 έως 23 ίντσες, καλύπτοντας το 92% της αγοράς σπορ ελαστικών.

Η διάθεση ξεκίνησε ήδη από τον Ιανουάριο του 2026 με τις πρώτες 92 διαστάσεις, ενώ η γκάμα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027.