Nissan Qashqai e-Power: 1.200 χλμ. αυτονομία και δυναμικές επιδόσεις

Με το υβριδικό σύστημα τρίτης γενιάς e-Power, το Nissan Qashqai είναι ένας εξαιρετικά ολιγαρκής "δρομέας" μεγάλων αποστάσεων.

Η Nissan φέρνει την ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης στο σήμερα, με το Qashqai e-POWER τρίτης γενιάς. Μια τεχνολογία απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, που συνδυάζει την ήρεμη, ομαλή και εκλεπτυσμένη αίσθηση ενός ηλεκτρικού οχήματος με την πρακτικότητα και την άνεση ενός οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Σχεδιασμένο για κάθε διαδρομή, από καθημερινές μετακινήσεις μέχρι ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, το Qashqai e- POWER επιτρέπει στους οδηγούς να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά συστήματα, οι τροχοί του Qashqai ePOWER κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει άμεση απόκριση, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη λειτουργία, προσφέροντας την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, ωστόσο χωρίς περιορισμούς σε φόρτιση ή αυτονομία.

Με το Qashqai e-POWER η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικά απλή και προσιτή, προσφέροντας απολαυστική αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης, απαλλάσσοντας τους οδηγούς από το άγχος φόρτισης στην πρίζα.

Τα πλεονεκτήματα του e-Power 3ης γενιάς

Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί έναν εντελώς νέο κινητήρα/γεννήτρια βενζίνης με θερμοδυναμική απόδοση που φτάνει στο 42%. Ταυτόχρονα, το σύστημα 5 σε 1 του συστήματος κίνησης ενοποιεί πολλές λειτουργίες με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Σε σχέση με το σύστημα δεύτερης γενιάς, το νέο είναι 9% βελτιωμένο σε ισχύ και κατανάλωση, ενώ έχει μειωθεί ο θόρυβος λειτουργίας κατά 5,6 ντεσιμπέλ.

Η ισχύς του συστήματος ανέβηκε από τους 190 ίππους στους 204, με αποτέλεσμα το Qashqai e-POWER να προσφέρει άμεση και δυναμική επιτάχυνση, σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση και εντυπωσιακή αυτονομία. Η δεξαμενή καυσίμου των 55 λίτρων προσφέρει αυτονομία έως και 1.222 χλμ. (βάσει WLTP), ξεπερνώντας ακόμη και πολλά diesel οχήματα. Ένα μόνο γέμισμα αρκεί για άνετες και ξέγνοιαστες διαδρομές, ακόμη και σε πιο μακρινά ταξίδια.

Σε πραγματικές δοκιμές της Nissan, το Qashqai e-POWER κατάφερε να καλύψει συνολικά 1.508 χιλιόμετρα, με ένα μόνο ρεζερβουάρ βενζίνης, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας e-POWER στην πράξη. Στην ελληνική πραγματικότητα, μια τέτοια αυτονομία μπορεί να καλύψει τη διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη Αθήνα χωρίς ανεφοδιασμό, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία χωρίς περιορισμούς.

Το μοντέλο διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση σε κάθε διαδρομή, καθώς και κορυφαία συνδεσιμότητα με ενσωματωμένη τη σουίτα Google. Οι οδηγοί έχουν άμεση πρόσβαση σε Google Assistant, Google Maps και Google Play, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο εξατομικευμένη και συνδεδεμένη με τον ψηφιακό κόσμο τους.

Η Nissan αποδεικνύει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκη. Με το Qashqai e-POWER, η ηλεκτρική εμπειρία γίνεται προσιτή και άνετη, δίνοντας στους οδηγούς την αυτοπεποίθηση να ζουν την ηλεκτροκίνηση σήμερα, με ευκολία και απόλυτη σιγουριά.