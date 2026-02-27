Renault Symbioz: Υβριδική αντεπίθεση με 160 ίππους και τιμή-έκπληξη

Η Renault ισχυροποιεί την παρουσία της στην καρδιά της ελληνικής αγοράς, λανσάροντας τη νέα έκδοση του Symbioz με αναβαθμισμένο full hybrid σύνολο με μόλις 27.900 ευρώ.

Το νέο Renault Symbioz έρχεται να τοποθετηθεί στρατηγικά ανάμεσα στα Captur και Austral, ολοκληρώνοντας τη γκάμα των SUV της γαλλικής μάρκας στην κατηγορία C. Με μήκος 4,41 μέτρα, το νέο μοντέλο καταφέρνει να συνδυάσει την ευελιξία ενός compact οχήματος με τους χώρους ενός παραδοσιακού οικογενειακού, στοχεύοντας σε ένα ευρύ κοινό που αναζητά την πρακτικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Η μεγάλη είδηση κρύβεται κάτω από το καπό, όπου πλέον συναντάμε το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα E-Tech των 160 ίππων. Το νέο σύνολο συνδυάζει έναν βελτιωμένο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρου (από 1,6 που ήταν πριν) με δύο ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας 25% υψηλότερη ροπή που αγγίζει τα 172 Nm και είναι διαθέσιμη από χαμηλά, μόλις στις 2.000 σ.α.λ..

Αναβαθμισμένες επιδόσεις και κατανάλωση 4,3 λίτρων

Η αναβάθμιση του κινητήρα και η υιοθέτηση μιας μεγαλύτερης μπαταρίας 1,4 kWh (έναντι 1,2 kWh του παρελθόντος) μεταμορφώνουν το Symbioz στο δρόμο. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται πλέον σε 9,1 δευτερόλεπτα (από 10,6 δλ.), ενώ την ίδια στιγμή η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα μόλις 4,3 λίτρα/100 χλμ..

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην κίνηση εντός πόλης, όπου χάρη στην έξυπνη διαχείριση της ενέργειας, το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για πάνω από το 80% του χρόνου των αστικών διαδρομών. Η απουσία συμπλέκτη στο αυτόματο multimode κιβώτιο εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές, ενώ ο νέος ηλεκτρονικός επιλογέας e-shifter αναβαθμίζει την εργονομία στην καμπίνα.

Χώροι μεγαλύτερης κατηγορίας

Στο εσωτερικό, το Symbioz ποντάρει στην αρθρωτή διαμόρφωση για να κερδίσει το στοίχημα της πρακτικότητας. Το πίσω κάθισμα είναι συρόμενο, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να αυξομειώνει το χώρο αποσκευών ανάλογα με τις ανάγκες του. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ ξεκινά από τα 492 λίτρα και μπορεί να φτάσει τα 624 λίτρα με τα καθίσματα τραβηγμένα μπροστά, τιμή που θεωρείται κορυφαία για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Στον τομέα του εξοπλισμού, η Renault προσφέρει τέσσερις εκδόσεις (evolution, techno, esprit Alpine, iconic), με τη βασική να περιλαμβάνει ήδη μια πλήρη σουίτα συστημάτων ασφαλείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και το σύστημα πολυμέσων openR link 10,4 ιντσών. Στις πλούσιες εκδόσεις, ο πίνακας οργάνων αναβαθμίζεται στις 10,3 ίντσες και το σύστημα πλοήγησης ενσωματώνει υπηρεσίες Google.

Τιμές και εγγύηση στην Ελλάδα

Το νέο Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τις τιμές να ξεκινούν από τις 27.900 ευρώ για την έκδοση evolution. Ακολουθούν οι εκδόσεις techno (29.900 €), esprit Alpine (32.200 €), ενώ στην κορυφή βρίσκεται η έκδοση iconic με τιμή 33.900 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, ενισχύοντας το πακέτο «value for money» που προβάλλει η ελληνική αντιπροσωπεία.