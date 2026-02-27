Audi RS 5: Νέα εποχή με plug-in υβριδική τεχνολογία και 639 ίππους (vid)

Το νέο Audi RS 5 παρουσιάζεται με ριζικά αλλαγμένο προσανατολισμό, υιοθετώντας για πρώτη φορά υβριδικό σύστημα κίνησης.

Η Audi Sport εισέρχεται στη φάση του εξηλεκτρισμού με το νέο RS 5, το οποίο εγκαταλείπει το αποκλειστικά θερμικό παρελθόν του. Το νέο μοντέλο βασίζεται σε ένα plug-in υβριδικό σύστημα που αποτελείται από τον V6 2.9 TFSI biturbo κινητήρα απόδοσης 510 ίππων και έναν ηλεκτροκινητήρα. Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 639 ίππους (470 kW), ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 825 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 3,6 δευτερόλεπτα.

Πέρα από τις απόλυτες επιδόσεις, η υβριδική διάταξη προσφέρει σημαντικά οφέλη στην καθημερινή χρήση. Χάρη στη μπαταρία χωρητικότητας 22 kWh, το RS 5 μπορεί να καλύψει έως και 84 χιλιόμετρα σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία (WLTP), επιτρέποντας τη μετακίνηση εντός πόλης με μηδενικούς ρύπους. Η φόρτιση της μπαταρίας υποστηρίζει ισχύ έως 11 kW (AC), καθιστώντας το μοντέλο συμβατό με τις σύγχρονες ανάγκες φόρτισης.

Ηλεκτρομηχανικός έλεγχος ροπής και νέα τετρακίνηση quattro

Στο τεχνικό κομμάτι, η Audi εισάγει μια νέα γενιά του συστήματος quattro, η οποία βασίζεται στον ηλεκτρομηχανικό διανυσματικό έλεγχο ροπής (Dynamic Torque Control). Ένας ανεξάρτητος ηλεκτροκινητήρας 8 kW στον πίσω άξονα αναλαμβάνει την κατανομή της ροπής ανάμεσα στους δύο τροχούς. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τη ροπή σε κάθε ημιαξόνιο μέσα σε μόλις 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου, βελτιώνοντας την ευστάθεια και την κατευθυντικότητα του οχήματος.

Η διαχείριση της ισχύος γίνεται μέσω των προγραμμάτων οδήγησης του Audi drive select. Στο πρόγραμμα RS sport, το σύστημα δίνει προτεραιότητα στη μέγιστη πρόσφυση, ενώ στη λειτουργία RS torque rear, η ροπή κατανέμεται κυρίως στον εξωτερικό πίσω τροχό για να διευκολύνει την τοποθέτηση του αμαξώματος στην είσοδο της στροφής. Επιπλέον, η λειτουργία boost προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ώθηση για περιορισμένο χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων.

Σχεδιαστικές παρεμβάσεις και ψηφιακό περιβάλλον

Εξωτερικά, το RS 5 διατηρεί τα γνώριμα χαρακτηριστικά των μοντέλων RS, με το αμάξωμα να είναι φαρδύτερο κατά 90 χιλιοστά σε σχέση με το συμβατικό A5. Η Singleframe μάσκα με το κυψελωτό μοτίβο και οι μεγάλες εισαγωγές αέρα υπογραμμίζουν τον προσανατολισμό του μοντέλου, ενώ στο πίσω μέρος δεσπόζουν οι μεγάλες οβάλ απολήξεις της εξάτμισης. Οι τροχοί των 20 ιντσών (προαιρετικά 21) συμπληρώνουν την οπτική ταυτότητα του αυτοκινήτου.

Στο εσωτερικό, η Audi έχει ενσωματώσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, με την κυρτή οθόνη Audi MMI 14,5 ιντσών και το Audi virtual cockpit να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ειδικά για το RS 5, έχουν προστεθεί λειτουργίες όπως το «Audi driving experience», που επιτρέπει την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων οδήγησης. Το νέο μοντέλο αναμένεται στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.