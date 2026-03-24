To πολιτικό παρασκήνιο στη Formula 1 είναι γεμάτο εξελίξεις, με τη Scuderia Ferrari να καταφεύγει στην FIA σχετικά με τη νομιμότητα του μονοθεσίου της Mercedes-AMG.

H Mercedes έκανε το δεύτερο συνεχόμενο 1-2 στο 2026 με τη νίκη του Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix Κίνας. Η εδραίωση της ως η κυρίαρχη δύναμη στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής σεζόν έχει στρέψει πάνω της την προσοχή του ανταγωνισμού.

Η Scuderia Ferrari, η άμεση ανταγωνίστρια της Mercedes, ανακάλυψε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στην εμπρός αεροτομή της W17 με την οποία έχουν κερδίσει οι Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι.

Το τρικ της πτέρυγας της Mercedes

H λειτουργία της εμπρός αεροτομής της Mercedes W17 προκάλεσε το ενδιαφέρον της Ferrari στο Grand Prix Κίνας. Από τα video που κυκλοφόρησαν μετά τον αγώνα στα social media, προέκυψαν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο κλείνουν τα κινητά αεροδυναμικά στοιχεία. Η κίνηση δεν φαίνεται να είναι μία ενιαία και άμεση διαδικασία, αλλά να εξελίσσεται σε δύο στάδια.

Αρχικά, η πτέρυγα κλείνει με πιο ήπια και προοδευτική κίνηση, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ένα δεύτερο, πιο απότομο και γρήγορο κλείσιμο μέχρι την τελική θέση. Το συγκεκριμένο μοτίβο, ένα είδος «διπλού βήματος», είναι αυτό που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις.

It wasn’t a failure but a trick involving Mercedes’ bi-phase wing, clearly providing interesting advantages.



Ferrari has explicitly requested clarification from the FIA regarding the mechanism.



Η Ferrari προσέφυγε στην FIA

Πριν όμως κυκλοφορήσουν στα social media τα βίντεο, η Ferrari είχε ήδη εντοπίσει την κίνηση της εμπρός αεροτομής και ενημέρωσε σχετικά την FIA. Το βασικό σημείο της συζήτησης αφορά τον κανονισμό που ορίζει ότι η κίνηση των κινητών στοιχείων πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 400 χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Το βράδυ της Κυριακής μετά τον αγώνα στη Σανγκάη, η ιταλική ομάδα σύμφωνα με το Autoracer κατέθεσε επίσημο αίτημα διευκρινίσεων προς τη FIA και το τεχνικό τμήμα υπό τον Νικόλα Τομπάζη. Το ερώτημα που φαίνεται πως έθεσε η ιταλική ομάδα είναι το πότε θεωρείται ότι η αεροτομή έχει «κλείσει».

Η Mercedes δεν αποκλείεται επίσης να έχει βρει έναν έξυπνο τρόπο να παρακάμπτει τον αισθητήρα που «διαβάζει» την κίνηση των στοιχείων, πριν φτάσει η πτέρυγα στην τελική της θέση.

Ανάλογα το πότε θεωρεί η FIA πως η εμπρός αεροτομή έχει φτάσει στην τελική της θέση, θα κριθεί η νομιμότητα ή μη του συστήματος της Mercedes.

Η FIA έχει ήδη ξεκινήσει πιο ενδελεχή έρευνα, με έμφαση στη λειτουργία του μηχανισμού ενεργοποίησης της εμπρός αεροτομής. Σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμούέχει ενημερώσει τη Ferrari ότι το θέμα θα εξεταστεί περαιτέρω ενόψει Σουζούκα.

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα πέρασε τους ελέγχους στην Κίνα, στόχος της ομοσπονδίας είναι να ξεκαθαρίσει πλήρως το πλαίσιο και, αν χρειαστεί, να παρέμβει ώστε να υπάρξει ενιαία ερμηνεία των κανονισμών.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα, και το «χάσμα» που έχουν προκαλέσει οι νέοι κανονισμοί.