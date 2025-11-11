Kymco People R Hybrid 125: Με ηλεκτρική υποβοήθηση και traction control

Η υβριδική τεχνολογία περνάει και στα scooter πλέον, με την Tri-Power Technology της Kymco να εφαρμόζεται σε ένα καταξιωμένο μοντέλο πόλης.

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας EICMA 2025 στο Μιλάνο έφερε την καινοτομία από πλευράς Kymco, η οποία παρουσίασε το πρώτο της υβριδικό scooter. Σύμφωνα με την εταιρεία πρόκειται για μια εξελιγμένη τεχνολογία oνόματι Tri-Power, την οποία σε πρώτη φάση εφαρμόζει στο People R των 125cc.

Το σύστημα της Kymco συντονίζει τη μπαταρία με τον κινητήρα, διαθέτει μια Ενσωματωμένη Γεννήτρια Μίζας (ISG) και ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου. Όταν ανιχνευθεί επιτάχυνση ενεργοποιείται αυτόματα το TPT Boost για ηλεκτρική υποβοήθηση, με αποτέλεσμα ταχύτερες εκκινήσεις, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και πιο ομαλή οδήγηση. Αυτό παρέχει αύξηση ισχύος 0,3Hp, βελτίωση 2% στην οικονομία καυσίμου, πιο άμεση απόκριση στο γκάζι και ισχυρότερη επιτάχυνση από στάση.

Επιπλέον, η Kymco παρουσίασε το Σύστημα Quad Monitoring, το οποίο παρακολουθεί πάνω από 150 παραμέτρους σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέψει αποτελεσματικά ανωμαλίες τάσης, βλάβες κυκλώματος και ζημιές στη μπαταρία, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του αναβάτη. Αυτό συμπληρώνεται από το Σύστημα Trinity Balance, το οποίο κατανέμει με ακρίβεια την ισχύ μεταξύ της μπαταρίας, του ISG και του κινητήρα για να εξασφαλίσει σταθερή, συντονισμένη λειτουργία για μέγιστη απόδοση.

Το νέο υβριδικό scooter της Kymco είναι σχεδιασμένο γύρω από την κεντρική ιδέα του “Tension in Motion”, όπως αναφέρει η εταιρεία, που δεν είναι άλλη από τη “δυναμική μετακίνηση”, με το People R Hybrid 125 να διαθέτει μια αεροδυναμική ποδιά με αιχμηρές, τρισδιάστατες γωνίες και εξελιγμένο σύστημα φωτισμού, χωρίς να ξεφεύγει ιδιαίτερα από τις κλασικές γραμμές της οικογένειας People. Το 125 διαθέτει υγρόψυκτο κινητήρα που επιτυγχάνει συνδυασμένη ισχύ 12,5Ηp και 11,2 Nm, κάτι που σημαίνει αύξηση ιπποδύναμης 13,6% και βελτίωση 5% στην επιτάχυνση 0–100 μέτρα από πριν. Ταυτόχρονα, διαθέτει αύξηση 2,2% στην απόδοση ψύξης και σημαντική μείωση 13,2% στην κατανάλωση καυσίμου.

Το scooter είναι εξοπλισμένο με σύστημα ψεκασμού 6ης γενιάς της Keihin, έναν κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμό καναλιών ψύξης νερού και ένα νέο σύστημα CVT με ενσωματωμένο ISG.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει Traction Control (TCS), σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί (Keyless), θύρες φόρτισης USB-A+C, πλήρη φωτισμό LED, πίνακα οργάνων LCD, ευρύχωρο επίπεδο πάτωμα και χώρο αποθήκευσης κάτω από τη σέλα. Το πλαίσιο είναι σωληνωτό από χάλυβα, το συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι συνεργάζεται με δύο αμορτισέρ ρυθμιζόμενης προφόρτισης πίσω. Οι τροχοί έχουν διαστάσεις 16 ιντσών μπροστά και 14 πίσω, ενώ τα φρένα είναι δίσκοι μπροστά και πίσω με δικάναλο ABS. Το βάρος του People R Hybrid 125 ανακοινώνεται στα 134 κιλά, το ύψος σέλας στα 800mm και το μεταξόνιο στα 1.395mm.

