Η Ferrari θεωρεί ότι η επιτάχυνση των ηλεκτρικών μπορεί να είναι «ενοχλητική» για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και ζήτησε βοήθεια από τους… αστροναύτες.

Ξεχάστε τα 0-100 χλμ./ώρα σε χρόνο ρεκόρ. Για τη Ferrari, το παιχνίδι στην ηλεκτρική εποχή δεν θα κριθεί στα νούμερα, αλλά στο συναίσθημα. Ο CEO της μάρκας, Μπενεντέτο Βίνια, αποκάλυψε ότι η ομάδα του συνεργάστηκε με ιατρικά κέντρα και τη NASA για να κατανοήσει πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται την επιτάχυνση, με στόχο η επερχόμενη Luce, η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari στην ιστορία, να μην είναι απλώς γρήγορη, αλλά «συγκλονιστική με τον σωστό τρόπο.

Η παγίδα της «γραμμικής» επιτάχυνσης

Το πρόβλημα με τα περισσότερα ηλεκτρικά υπεραυτοκίνητα σήμερα είναι ότι η επιτάχυνσή τους είναι υπερβολικά γραμμική και ακαριαία. Σύμφωνα με τον Βίνια, αυτό μπορεί να γίνει «ενοχλητικό για τον εγκέφαλο».

Ενώ ένα Tesla ή ένα Rimac κυνηγούν το απόλυτο νούμερο, η Ferrari θέλει να δώσει στην επιτάχυνση της Luce μια πιο «οργανική» αίσθηση. Η NASA βοήθησε στο να προσδιοριστεί ποιο επίπεδο δυνάμεων G και ποια διακύμανση στην ισχύ δημιουργεί ενθουσιασμό αντί για δυσφορία. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Luce θα κολλάει στην πλάτη του καθίσματος, αλλά θα το κάνει με έναν τρόπο που ο εγκέφαλός σου θα αναγνωρίζει ως οδηγική απόλαυση.

Υπάρχουν και οι στροφές

Η Ferrari δεν εστιάζει μόνο στην ευθεία. Ο Βίνια έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το βάρος των ηλεκτρικών: «Όταν στρίβεις, τα μάτια σου βλέπουν τη στροφή, αλλά το "γυροσκόπιο" στα αυτιά σου αισθάνεται το τεράστιο βάρος της μπαταρίας, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι το αυτοκίνητο γλιστράει ή παλεύει με τη φυσική».

Για να λύσει αυτό το παράδοξο, η Ferrari φαίνεται να πειραματίζεται με τη διάταξη των μπαταριών. Αντί για το κλασικό «πάτωμα-σάντουιτς», ίσως δούμε μια κατανομή βάρους που θυμίζει περισσότερο κεντρομήχανο αυτοκίνητο (όπως έκανε η Maserati με τη Folgore), ώστε η Luce να «χορεύει» στις στροφές χωρίς να θυμίζει βαρύ ηλεκτρικό SUV.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες είναι τα μεταλλικά paddles στο τιμόνι της Luce. Στα περισσότερα EVs, αυτά χρησιμεύουν για την ανάκτηση ενέργειας. Στη Ferrari όμως, θα έχουν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Ο Vigna ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ανάκτηση, αλλά θα προσφέρουν κάτι που θα προσομοιώνει την αίσθηση της αλλαγής σχέσεων, δίνοντας στον οδηγό τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τη ροπή όπως σε ένα θερμικό supercar.

