Τι εξήγησε ο Στέλα και τι είπαν οι Νόρις και Πιάστρι μετά το διπλό αποκλεισμό που μπορεί να κοστισει ακριβά στη βρετανική ομάδα.

Η McLaren προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός από τα πιο ακριβά τεχνικά λάθη της σεζόν, μετά τον διπλό αποκλεισμό των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι στο Λας Βέγκας για υπερβολική φθορά στο πάτωμα των μονοθεσίων τους. Η ομάδα εξέδωσε δημόσια συγγνώμη προς τους οδηγούς της, δίνοντας ταυτόχρονα εξηγήσεις για το τι πήγε στραβά.

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix



This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 November 23, 2025

Τι σημαίνει «skid wear» και γιατί οδηγεί σε αποκλεισμό

Στο κάτω μέρος κάθε μονοθεσίου υπάρχει μια πλάκα από τιτάνιο, το λεγόμενο skid block, που ελέγχει το ύψος από το έδαφος. Οι κανονισμοί ορίζουν ελάχιστο επιτρεπτό πάχος μετά τον αγώνα. Αν η φθορά είναι μεγαλύτερη, όπως συνέβη στη McLaren, θεωρείται ότι το μονοθέσιο κινήθηκε υπερβολικά χαμηλά, αποκτώντας παράνομο αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Είναι από τους κανονισμούς που δεν επιδέχονται ερμηνεία: όποιος τους παραβιάζει, αποκλείεται.

Οι εξηγήσεις του Στέλα

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, εξήγησε ότι το πρόβλημα ήταν απρόβλεπτο και προήλθε από έντονο porpoising: «Κατά τη διάρκεια του αγώνα, και τα δύο μονοθέσια εμφάνισαν απροσδόκητα υψηλά επίπεδα porpoising, τα οποία δεν είχαμε δει στις ελεύθερες δοκιμές, με αποτέλεσμα υπερβολική επαφή με το έδαφος. Ερευνούμε τους λόγους για αυτή τη συμπεριφορά του μονοθεσίου, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από τυχαίες ζημιές που εντοπίσαμε και στα δύο μονοθέσια μετά τον αγώνα, οι οποίες αύξησαν την κίνηση του πατώματος».

Ο Ιταλός υπογράμμισε πως η παραβίαση ήταν ακούσια και στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη: «Όπως σημείωσε η FIA, η παράβαση ήταν ακούσια, δεν υπήρχε πρόθεση να παρακαμφθούν οι κανονισμοί και υπήρχαν ελαφρυντικά. Ζητούμε συγγνώμη από τον Λάντο και τον Όσκαρ για την απώλεια βαθμών… Ζητούμε επίσης συγγνώμη από τους συνεργάτες και τους φίλους της ομάδας, των οποίων η υποστήριξη σημαίνει τόσα πολλά».

Οι αντιδράσεις των οδηγών

Ο Λάντο Νόρις δήλωσε: «Ως ομάδα, προσπαθούμε πάντα να βρούμε όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση και σαφώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε αυτήν την ισορροπία σήμερα. Τίποτα από όσα μπορώ να κάνω δεν θα το αλλάξει αυτό τώρα, αντίθετα η πλήρης προσοχή μας μετατοπίζεται στο Κατάρ, όπου θα στοχεύσουμε να να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση σε κάθε περίοδο».

Ο Όσκαρ Πιάστρι πρόσθεσε: «Είναι απογοητευτικό που φύγαμε από αυτό το Σαββατοκύριακο χωρίς βαθμούς μετά από έναν ατυχή αποκλεισμό. Με το πόσο μικρές είναι οι διαφορές, κοιτάμε πάντα πού μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας και αυτήν τη φορά δεν τα καταφέραμε. Τώρα πρέπει να επαναφέρουμε την αρχική μας φόρμα, να συγκεντρωθούμε ξανά και να πιέσουμε για να πάρουμε τους καλύτερους δυνατούς βαθμούς στους δύο τελευταίους γύρους, και στις δύο πίστες που ήμασταν δυνατοί στο παρελθόν».

Team Statement following the Las Vegas Grand Prix.#McLaren | #LasVegasGP 🎲 — McLaren (@McLarenF1) November 23, 2025

Πώς επηρεάζεται η βαθμολογία

Ο αποκλεισμός ήρθε στο χειρότερο σημείο της σεζόν για τη McLaren. Με τη νίκη του, ο Φερστάπεν βρέθηκε 24 βαθμούς πίσω από τον Νόρις, ενώ ισοφάρισε τον Πιάστρι. Με Κατάρ και Άμπου Ντάμπι να απομένουν, η μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών αλλάζει εντελώς μορφή - και η McLaren καλείται να ανακάμψει άμεσα.

