Η «καταγγελία» του Λούις Χάμιλτον μετά την Κίνα που βάζει στο στόχαστρο την κυριαρχία των Ράσελ και Αντονέλι στις κατατακτήριες.

Η σεζόν του 2026 για τη Formula 1 έχει ξεκινήσει με τη Mercedes να μονοπωλεί τις πρώτες σειρές της εκκίνησης, αλλά ο Λιούις Χάμιλτον φρόντισε να ρίξει μια «βόμβα» μεγατόνων αμέσως μετά το Grand Prix Κίνας. Ο Βρετανός, που πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα της Ferrari, ισχυρίστηκε ότι η παλιά του ομάδα έχει βρει τον τρόπο να αναστήσει το «φάντασμα» του Party Mode, της ειδικής χαρτογράφησης κινητήρα που δίνει τεράστια ώθηση στις κατατακτήριες.

Οι δηλώσεις του Χάμιλτον δεν ήταν τυχαίες. Παρατηρώντας τη διαφορά στην απόδοση των μονοθεσίων της Mercedes από το Q1 στο Q3, ο Βρετανός ήταν αφοπλιστικός, τονίζοντας πως γνωρίζει πολύ καλά τις «κρυφές» δυνατότητες της μονάδας ισχύος από το Brixworth. Ο Χάμιλτον υποστήριξε ότι η Mercedes διαθέτει ένα «ειδικό mode» στο οποίο μεταβαίνει στο Q2 και στο Q3.

«Η διαφορά είναι ότι ήμουν στη Mercedes για πάρα πολύ καιρό, οπότε ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί. Στις κατατακτήριες έχουν ένα άλλο mode στο οποίο μπορούν να μεταβούν, κάτι σαν το "party mode" των παλιών ημερών. Μόλις φτάσουν στο Q2, το ενεργοποιούν - και εμείς στη Ferrari δεν έχουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι στο Q1 δεν ήμασταν τόσο μακριά, ήμασταν περίπου ένα δέκατο πίσω, αλλά μετά, ξαφνικά, γίνεται ένα τεράστιο άλμα και η διαφορά πηγαίνει στα επτά δέκατα ή στο μισό δευτερόλεπτο. Είναι ένα τεράστιο βήμα και πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τι είναι αυτό που καταφέρνουν να εξάγουν από τον κινητήρα τους, ειδικά από το Q2 και μετά», είπε ο Βρετανός

Το ζήτημα είναι τεχνικά περίπλοκο, καθώς από το 2020 απαγορεύονται οι αλλαγές στις χαρτογραφήσεις ανάμεσα στις κατατακτήριες και τον αγώνα. Αν η Mercedes έχει καταφέρει να βρει ένα «παράθυρο» στους κανονισμούς που της επιτρέπει να απελευθερώνει επιπλέον ενέργεια χωρίς να παραβιάζει την οδηγία για το «single mode», τότε μιλάμε για ένα τεράστιο τεχνολογικό πλεονέκτημα που αφήνει τους υπόλοιπους να κυνηγούν σκιές.

Η απάντηση του Λάντο Νόρις και η στάση της Mercedes

Η πλευρά της Mercedes τηρεί σιγή ιχθύος, αλλά ο Λάντο Νόρις, του οποίου η McLaren χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα, έσπευσε να υποβαθμίσει τις κατηγορίες. Ο Νόρις υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα «μαγικό κουμπί» και ότι η υπεροχή της γερμανικής ομάδας οφείλεται στην εξαιρετική διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και των ελαστικών, τομείς στους οποίους η Mercedes δείχνει να έχει κάνει το μεγαλύτερο άλμα το 2026.

Ωστόσο, οι αριθμοί στην Κίνα ήταν αμείλικτοι. Ο νεαρός Κίμι Αντονέλι πήρε μια εντυπωσιακή pole position, με τον Τζορτζ Ράσελ να συμπληρώνει το 1-2, αφήνοντας τους υπόλοιπους σε απόσταση ασφαλείας. Η FIA αναμένεται να εξετάσει προσεκτικά τα δεδομένα τηλεμετρίας πριν από τον επόμενο αγώνα στη Suzuka, για να διαπιστωθεί αν η «καταγγελία» του Χάμιλτον έχει βάση ή αν πρόκειται για ένα παιχνίδι ψυχολογίας του Βρετανού.

Αυτό που φαίνεται, πάντως, είναι ότι η σχέση του Χάμιλτον με την πρώην ομάδα του δεν είναι πλέον και τόσο «στοργική». Η επιλογή του να δημοσιοποιήσει τις υποψίες του δείχνει ότι η πίεση για αποτελέσματα στη Ferrari είναι μεγάλη και ο Λιούις δεν σκοπεύει να αφήσει κανένα πλεονέκτημα του ανταγωνισμού χωρίς έλεγχο. Αν η Mercedes όντως διαθέτει αυτό το «party mode», η σεζόν του 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μονοδιάστατο αγώνα για την pole position, με τους υπόλοιπους να ελπίζουν μόνο σε στρατηγικά λάθη ή φθορά ελαστικών κατά τη διάρκεια της Κυριακής.