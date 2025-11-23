F1- Οι νέες βαθμολογίες μετά τον διπλό αποκλεισμό της McLaren
Νέα δεδομένα στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών της Formula 1 με δύο Grand Prix για το φινάλε της χρονιάς.
Ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε στο Grand Prix Λας Βέγκας κατακτώντας την έκτη του φετινή νίκη. Όμως ο αγώνας στην «πρωτεύουσα του τζόγου» μας επεφύλασσε δράματα και μετά το πέσιμο της καρό σημαίας.
Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα για τεχνική παρατυπία στο δάπεδο. Η FIA πραγματοποίησε έρευνα στα δύο πορτοκαλί μονοθέσια και τα βρήκε εκτός κανονισμών, κάτι που οδήγησε σε μία καταστροφική εξέλιξη για την ομάδα του Ουόκινγκ. Πλέον όλα αλλάζουν σε οδηγούς και κατασκευαστές, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι για τα καλά στη μάχη του τίτλου.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Lando Norris
|McLaren
|390
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|366
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|366
|4
|George Russell
|Mercedes
|294
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|226
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|152
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|137
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|51
|10
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|49
|11
|Carlos Sainz
|Williams
|48
|12
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|41
|13
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|40
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|36
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|32
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|28
|18
|Pierre Gasly
|Alpine
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|19
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|756
|2
|Mercedes
|431
|3
|Red Bull Racing
|391
|4
|Ferrari
|378
|5
|Williams
|121
|6
|Racing Bulls
|90
|7
|Haas F1 Team
|73
|8
|Aston Martin F1
|72
|9
|Kick Sauber
|68
|10
|Alpine
|22
