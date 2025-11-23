Νέα δεδομένα στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών της Formula 1 με δύο Grand Prix για το φινάλε της χρονιάς.

Ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε στο Grand Prix Λας Βέγκας κατακτώντας την έκτη του φετινή νίκη. Όμως ο αγώνας στην «πρωτεύουσα του τζόγου» μας επεφύλασσε δράματα και μετά το πέσιμο της καρό σημαίας.

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα για τεχνική παρατυπία στο δάπεδο. Η FIA πραγματοποίησε έρευνα στα δύο πορτοκαλί μονοθέσια και τα βρήκε εκτός κανονισμών, κάτι που οδήγησε σε μία καταστροφική εξέλιξη για την ομάδα του Ουόκινγκ. Πλέον όλα αλλάζουν σε οδηγούς και κατασκευαστές, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι για τα καλά στη μάχη του τίτλου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Lando Norris McLaren 390 2 Oscar Piastri McLaren 366 3 Max Verstappen Red Bull Racing 366 4 George Russell Mercedes 294 5 Charles Leclerc Ferrari 226 6 Lewis Hamilton Ferrari 152 7 Kimi Antonelli Mercedes 137 8 Alexander Albon Williams 73 9 Isack Hadjar Racing Bulls 51 10 Nico Hulkenberg Kick Sauber 49 11 Carlos Sainz Williams 48 12 Oliver Bearman Haas F1 Team 41 13 Fernando Alonso Aston Martin 40 14 Liam Lawson Racing Bulls 36 15 Lance Stroll Aston Martin 32 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 32 17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 28 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών