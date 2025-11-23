F1- Οι νέες βαθμολογίες μετά τον διπλό αποκλεισμό της McLaren

Νέα δεδομένα στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών της Formula 1 με δύο Grand Prix για το φινάλε της χρονιάς.

Ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε στο Grand Prix Λας Βέγκας κατακτώντας την έκτη του φετινή νίκη. Όμως ο αγώνας στην «πρωτεύουσα του τζόγου» μας επεφύλασσε δράματα και μετά το πέσιμο της καρό σημαίας.

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα για τεχνική παρατυπία στο δάπεδο. Η FIA πραγματοποίησε έρευνα στα δύο πορτοκαλί μονοθέσια και τα βρήκε εκτός κανονισμών, κάτι που οδήγησε σε μία καταστροφική εξέλιξη για την ομάδα του Ουόκινγκ. Πλέον όλα αλλάζουν σε οδηγούς και κατασκευαστές, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι για τα καλά στη μάχη του τίτλου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Lando NorrisMcLaren390
2Oscar PiastriMcLaren366
3Max VerstappenRed Bull Racing366
4George RussellMercedes294
5Charles LeclercFerrari226
6Lewis HamiltonFerrari152
7Kimi AntonelliMercedes137
8Alexander AlbonWilliams73
9Isack HadjarRacing Bulls51
10Nico HulkenbergKick Sauber49
11Carlos SainzWilliams48
12Oliver BearmanHaas F1 Team41
13Fernando AlonsoAston Martin40
14Liam LawsonRacing Bulls36
15Lance StrollAston Martin32
16Esteban OconHaas F1 Team32
17Yuki TsunodaRed Bull Racing28
18Pierre GaslyAlpine22
19Gabriel BortoletoKick Sauber19
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren756
2Mercedes431
3Red Bull Racing391
4Ferrari378
5Williams121
6Racing Bulls90
7Haas F1 Team73
8Aston Martin F172
9Kick Sauber68
10Alpine22

