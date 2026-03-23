Zeekr 7GT: Το ηλεκτρικό Grand Tourer συστήνεται στην ελληνική αγορά

Με ισχύ έως 646 ίππους και τεχνολογία ταχείας φόρτισης, το νέο και εντυπωσιακό μοντέλο της Zeekr ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα.

Η GEO Mobility Hellas παρουσίασε επίσημα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το Zeekr 7GT, σηματοδοτώντας την είσοδο της μάρκας στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών Grand Tourer. Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA) του ομίλου Geely και ενσωματώνει τη σχεδιαστική και τεχνική φιλοσοφία που αναπτύχθηκε στα κέντρα έρευνας της εταιρείας στο Γκέτεμποργκ και τη Σαγκάη.

Κατά την παρουσίαση, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αρχιτεκτονική του οχήματος και τη διαχείριση της ενέργειας. Το Zeekr 7GT εξοπλίζεται με συστήματα μπαταριών που υποστηρίζουν εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς φόρτισης, επιτρέποντας την αναπλήρωση από το 10% στο 80% σε μόλις 13 έως 16 λεπτά, ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας.

Επιδόσεις και αυτονομία

Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες επιδόσεων και εμβέλειας. Στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη έκδοση Privilege AWD, η οποία με δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδει 646 ίππους και επιτυγχάνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα. Για όσους προτεραιότητα έχουν τη μέγιστη εμβέλεια, η έκδοση Long Range RWD προσφέρει αυτονομία έως και 655 χιλιόμετρα με μία φόρτιση (κατά WLTP).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη συνεργασία της με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη brand ambassador, ενισχύοντας την παρουσία της μάρκας στην τοπική αγορά. Οι παραγγελίες για το μοντέλο έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω του επίσημου δικτύου, με το χρονοδιάγραμμα των πρώτων παραδόσεων να έχει οριστεί για τον Ιούνιο του 2026.

Εκδόσεις και Τιμές στην Ελλάδα