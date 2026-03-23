Όλο το παρασκήνιο της επεισοδιακής επιστροφής, από τους 30 κατάδικους που καθάριζαν τη λάσπη μέχρι την τρύπα στη μέση της ευθείας και τον «πετροπόλεμο» στους αναβάτες.

Η επιστροφή του MotoGP στη χώρα του καφέ μετά από 40 χρόνια αναμενόταν ως η μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όμως το Grand Prix Βραζιλίας στην πίστα της Γκοϊάνια εξελίχθηκε σε έναν οργανωτικό εφιάλτη που έθεσε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αναβατών.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Οι καταρρακτώδεις βροχές στην Γκοϊάνια μετέτρεψαν την πίστα σε βούρκο, με το τούνελ των paddock να πλημμυρίζει. Για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των δοκιμών, οι διοργανωτές επιστράτευσαν 30 κρατούμενους από τις τοπικές φυλακές, οι οποίοι μαζί με βυτιοφόρα προσπαθούσαν να απομακρύνουν τη λάσπη από την άσφαλτο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε το Σάββατο, όταν μια τρύπα έκανε την εμφάνισή της στην κύρια ευθεία! Οι επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ανάγκασαν τη Διεύθυνση του Αγώνα να καθυστερήσει το Σπριντ για πάνω από μία ώρα, προμηνύοντας το χάος που θα ακολουθούσε στον κυρίως αγώνα της Κυριακής.

Ένας «πετροπόλεμος» με θύματα τους αναβάτες

Την Κυριακή, η άσφαλτος στις στροφές 11-12 άρχισε κυριολεκτικά να διαλύεται κάτω από την πίεση των ελαστικών. Ο Μπράντ Μπίντερ περιέγραψε το σκηνικό ως ένα «φεστιβάλ πέτρας», καθώς οι μοτοσικλέτες εκτόξευαν θραύσματα ασφάλτου στους αναβάτες που ακολουθούσαν. Τα αποτελέσματα ήταν επώδυνα: ο Ενέα Μπαστιανίνι χτυπήθηκε στον ώμο, ο Τζοάν Μιρ στο γόνατο και ο Άλεξ Ρινς τερμάτισε με πρησμένο δάχτυλο.

Το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της ημέρας ήρθε από τον Τοπράκ Ραζγκατλίογλου, ο οποίος μετά τον τερματισμό έβγαλε από μέσα από τις αγωνιστικές του μπότες ολόκληρα κομμάτια ασφάλτου. Οι συνθήκες ήταν τόσο επικίνδυνες που οδήγησαν σε αρκετές εγκαταλείψεις, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ έχασε το βάθρο προσπαθώντας να αποφύγει την πτώση στο σημείο που το οδόστρωμα είχε καταρρεύσει.

Toprak Razgatlioglu found some of the asphalt in his boot after the race 😳



📸 @denkmit #MotoGP #BrazilianGP — The Race MotoGP (@TheRaceMoto) March 22, 2026

Οργανωτικό χάος και ελλιπής επικοινωνία

Η απόφαση να μειωθεί ο αγώνας από τους 31 στους 23 γύρους πάρθηκε μόλις λίγα λεπτά πριν από την εκκίνηση, προκαλώντας την απόλυτη σύγχυση τόσο στα pits όσο και στο grid. Ενώ οι αναβάτες στις μπροστινές σειρές, όπως ο Πέδρο Ακόστα, πρόλαβαν να αλλάξουν σε μαλακό ελαστικό, όσοι βρίσκονταν πιο πίσω δεν ενημερώθηκαν ποτέ εγκαίρως, με τον Ενέα Μπαστιανίνι να ξεσπά κατά της διοργάνωσης για την έλλειψη επαγγελματισμού.

Μετά το φιάσκο της Γκοϊάνια, η πίστα βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση, με πολλούς αναβάτες να ζητούν πλήρη ανακατασκευή της ασφάλτου. Το «καραβάνι» του MotoGP κατευθύνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Grand Prix της Αμερικής. Ο αγώνας στο εντυπωσιακό Circuit of the Americas (COTA) στο Όστιν είναι προγραμματισμένος για το τριήμερο 10-12 Απριλίου, όπου όλοι ελπίζουν η συζήτηση να αφορά τις προσπεράσεις και όχι την ποιότητα της ασφάλτου.