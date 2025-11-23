Άσχημα νέα για τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, καθώς μηδενίστηκαν από τον αγώνα του Λας Βέγκας.

Δίχως βαθμούς θα φύγουν από το Grand Prix Λας Βέγκας οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Όπως ανακοίνωσε η FIA 4 ώρες μετά τον τερματισμό, τα μονοθέσια των δύο οδηγών βρέθηκαν εκτός τεχνικών κανονισμών και οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να τους αποκλείσουν από τα αποτελέσματα.

Αμφότερες οι δύο MCL39 βρέθηκαν με τις σανίδες του δαπέδου να έχουν πάχος μικρότερο από 9 χιλιοστά, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Formula 1. Καθώς πρόκειται για τεχνική παράβαση, ο αποκλεισμός ήταν μονόδρομος, κάτι το οποίο έχει συμβεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Και πλέον έχουμε πρωτάθλημα

Η εξέλιξη αυτή βάζει «φωτιά» στο πρωτάθλημα, καθώς η νίκη του Μαξ Φερστάπεν τον φέρνει 24 βαθμούς πίσω από τον Λάντο Νόρις στη βαθμολογία με 2 Grand Prix και 1 Αγώνα Σπριντ για το φινάλε της σεζόν. Μάλιστα, ο οδηγός της Red Bull Racing ισοβαθμεί με τον Όσκαρ Πιάστρι.

Από τον διπλό αποκλεισμό των McLaren επωφελείται η Mercedes-AMG, με τον Τζορτζ Ράσελ να παίρνει τη 2η θέση, ενώ ο Κίμι Αντονέλι από 17ος στο grid ανέβηκε στο βάθρο με μία τρομερή εμφάνιση.

Η τελική κατάταξη του GP Λας Βέγκας