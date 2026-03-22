Σαν Σήμερα: Όταν ο Σουμάχερ ανέβηκε για πρώτη φορά σε βάθρο της F1 (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 κάνουν μέχρι σήμερα κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Η εβδομάδα πλησιάζει στο τέλος της, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα κάνουμε την καθιερωμένη αναδρομή μας στο παρελθόν. Σήμερα θα μάθουμε για τον πρώτο αγώνα στην ιστορία του WTCC. Επιπλέον θα μάθουμε για το πρώτο βάθρο του Μίκαελ Σουμάχερ στη Formula 1, τα γενέθλια του γιου του, όπως επίσης και το θάνατο ενός αξιόλογου οδηγού.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1974 σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 35 χρονών ο Πίτερ Ρέβσον, σε δυστύχημα σε ιδιωτικές της Shadow στην πίστα του Κιαλάμι ενόψει του GP Νότιας Αφρικής. Συμμετείχε σποραδικά σε Grand Prix το 1964, όμως κέρδισε μόνιμη θέση με τη McLaren το 1972, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα Can-AM για τη βρετανική φίρμα ένα χρόνο νωρίτερα. Μέσα σε δύο σεζόν είχε οκτώ παρουσίες στο βάθρο και κατέκτησε δύο νίκες, στα GP Μεγάλης Βρετανίας και Καναδά του 1973.

Σαν σήμερα το 1987, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος αγώνας στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αυτοκινήτων Τουρισμού, γνωστού ευρέως και ως WTCC.



Ο αγώνας αυτός έλαβε χώρα στην πίστα της Μόντσα και είχε απόσταση 500 χιλιομέτρων (87 γύρων). Νικητές αναδείχθηκαν οι Τζόνι Τσεκότο και Ρικάρντο Πατρέζε με BMW M3.

Σαν σήμερα το 1992, έλαβε χώρα το Grand Prix Μεξικού στην πίστα Autódromo Hermanos Rodríguez. Όπως και στη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων για τη σεζόν του 1992, έτσι και αυτός στο Μεξικό μονοπωλήθηκε από την πανίσχυρη Williams, με τον Νάιτζελ Μάνσελ να κατακτά μια άνετη νίκη μπροστά από τον Ρικάρντο Πατρέζε.



Όμως αίσθηση προκάλεσε ο Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton, ο οποίος μετουσίωσε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα την θετική εμφάνισή του στις κατατακτήριες δοκιμές. Έτσι, ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά στη Formula 1, στον όγδοο μόλις αγώνα του. Πράγμα που επανέλαβε άλλες 154 φορές στην υπόλοιπη καριέρα του.

Σαν σήμερα το 1999, γεννήθηκε ο Μικ Σουμάχερ, ο γιος του επτάκις Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ. Εξαιτίας της έντονης δημοφιλίας του πατέρα του, ο Μικ αγωνίστηκε στα καρτ με το πατρικό επώνυμο της μητέρας του (Μπετς) ώστε να διατηρήσει ένα χαμηλό αγωνιστικό προφίλ στα πρώτα στάδια της καριέρας του. Σταδιακά, όταν μεταπήδησε στους αγώνες μονοθεσίων, ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το επώνυμο Σουμάχερ.



Το 2020 κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Formula 2 και κέρδισε θέση στη Formula 1 την επόμενη σεζόν με τη Haas. Παρέμεινε στην αμερικανική ομάδα δύο χρόνια και από το 2023 είναι αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes-AMG. Το 2024 εντάχθηκε στο δυναμικό της Alpine στο WEC.