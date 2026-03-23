Σαν Σήμερα: Η παρθενική νίκη του Ράικονεν στην F1 (vid)

Στη σημερινή αναδρομή μας στο παρελθόν, θα θυμηθούμε δύο νίκες του Κίμι Ράικονεν στη Formula 1, την πρεμιέρα του 1986 και τα γενέθλια ενός οδηγού του σημερινού grid. Στον κόσμο των δύο τροχών, θα μάθουμε τι έγινε στην πρεμιέρα του MotoGP το 2014, ένας διάσημος Ιταλός έχει γενέθλια, ενώ ένας εκ των πιο χαρισματικών αναβατών έφυγε από τη ζωή.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 23/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1939, γεννήθηκε ο Ρόμπιν Χερντ, ένας εκ των ιδρυτών της ιστορικής φίρμας της March Engineering. Ο Βρετανός συνεργάστηκε με τους Μαξ Μόσλεϊ, Άλαν ρις και Γκρέιαμ Κόκερ για την δημιουργία της March στα τέλη των ‘60s, με την ομάδα να αποτελεί έκτοτε ένα σταθερό πεδίο παραγωγής μονοθεσίων για όλες τις μεγάλες κατηγορίες μονοθεσίων. Ο κατασκευαστής αυτός κατέγραψε 3 νίκες σε Grand Prix της Formula 1, 77 νίκες στη Formula 2 (περισσότερες από κάθε άλλον) καθώς και 5 συνεχόμενες νίκες στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

Σαν σήμερα το 1981, απεβίωσε σε ηλικία μόλις 40 χρονών ο Μάικ Χέιλγουντ, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα. Θεωρούνταν από πολλούς ως ο καλύτερος αναβάτης μοτοσικλετών όλων των εποχών.Κατέκτησε συνολικά εννέα παγκόσμιους τίτλους κατά τη δεκαετία του ‘60 – τρεις στα 250cc, δύο στα 350cc και τέσσερις στα 500cc, καθώς και 14 νίκες στο περιβόητο και άκρως επικίνδυνο Isle of Man TT. Έχοντας ήδη ξεκινήσει να τρέχει και σε αγώνες αυτοκινήτων, αποσύρθηκε από τους δύο τροχούς στα τέλη των ‘60s και επικεντρώθηκε στους αγώνες αντοχής και μονοθεσίων. Ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο σε Grand Prix της Formula 1 (Ιταλία, 1972 με τη Surtees και Νότια Αφρική, 1974 με τη McLaren), ενώ το 1973 στέφθηκε νικητής στα 1000 χιλιόμετρα του Σπα μαζί με τον Ντέρεκ Μπελ, οδηγώντας μια Mirage M6.

Σαν σήμερα το 1986, έλαβε χώρα η πρεμιέρα της σεζόν της Formula 1 με το GP Βραζιλίας. Νικητής αναδείχθηκε ο ντόπιος Νέλσον Πικέ, ο οποίος αφιέρωσε τη νίκη στον επικεφαλής της νέας του ομάδας, Φρανκ Ουίλιαμς, ο οποίος έδινε μάχη για τη ζωή του ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Άιρτον Σένα της Lotus για να «κλείσει» ένα βραζιλιάνικο 1-2, ενώ στις θέσεις 3 και 4 ολοκλήρωσαν οι δύο Ligier των Ζακ Λαφίτ και Ρενέ Αρνού.

Σαν σήμερα, επίσης το 1986, γεννήθηκε πρώην ο άσσος του MotoGP, Αντρέα Ντοβιτσιόζο. Ο Ιταλός συστήθηκε στη μεγάλη κατηγορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών το 2008 με την Scot Racing Team, ως πρωταθλητής στα 125cc (2004) και δευτεραθλητής στα 250cc. Οι επιδόσεις του κέντρισαν το ενδιαφέρον της Repsol Honda και την επόμενη σεζόν κέρδισε τον πρώτο του αγώνα με την ιαπωνική ομάδα στο Ντόνιγκτον. Το 2012, αρνούμενος να οδηγήσει δορυφορική μοτοσικλέτα στη Honda, μεταφέρθηκε προσωρινά στη Yamaha Tech 3 και το 2013 κατέληξε στην Ducati ύστερα από την επιστροφή του Βαλεντίνο Ρόσι στην εργοστασιακή ομάδα της Yamaha. Ο «DesmoDovi» καθιερώθηκε στο grid ως ένας από τους καλύτερους αναβάτες χωρίς παγκόσμιο τίτλο, με συνολικά 15 νίκες σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες.

Σαν σήμερα το 1996, γεννήθηκε ο Άλεξ Άλμπον. Γεννημένος στη Μεγάλη Βρετανία αλλά αγωνιζόμενος με τη σημαία της Ταϊλάνδης λόγω της μητέρας του, ο Άλμπον υπήρξε μέλος της Ακαδημίας της Red Bull, αλλά τέθηκε εκτός αυτής από νεαρή ηλικία. Μετά από μερικές καλές χρονιές στο GP3 (νυν Formula 3) και τη Formula 2, πήρε την ευκαιρία να αγωνιστεί στην F1 το 2019, με την Toro Rosso. Οι καλές του επιδόσεις οδήγησαν στον προβιβασμό του στη μεγάλη ομάδα της Red Bull κατά την καλοκαιρινή διακοπή, στη θέση του υποβιβασμένου Πιέρ Γκασλί, διατηρώντας τον εκεί για το 2020. Ωστόσο, η μεγάλη υπεροχή του ομόσταυλου Μαξ Φερστάπεν, τον εξέθεσε και η ομάδα επέλεξε να τον αντικαταστήσει με τον Σέρχιο Πέρεζ για το 2021. Ο Άλμπον συμμετείχε το DTM και το 2022 επέστρεψε στη Formula 1 μέσω της Williams.

Σαν σήμερα το 2003, πραγματοποιήθηκε το GP Μαλαισίας στην πίστα του Σεπάνγκ. Ο νεαρός (τότε), Φερνάντο Αλόνσο, κατέκτησε την pole position με τη Renault και έπειτα ανέβηκε στο βάθρο με την 3η θέση, θέτοντας τότε νέα ρεκόρ ηλικίας και για τις δύο στατιστικές κατηγορίες. Παράλληλα, ο επίσης νεαρός, Κίμι Ράικονεν, κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, οδηγώντας για τη McLaren. Ο Μίκαελ Σουμάχερ τερμάτισε 6ος και έναν γύρο πίσω σε έναν μέτριο αγώνα (είχε επαφή με τον Γιάρνο Τρούλι στον πρώτο γύρο).

Σαν σήμερα το 2008, η Μαλαισία και η πίστα της Σεπάνγκ φιλοξένησαν ακόμα ένα Grand Prix της Formula 1. Ακριβώς πέντε χρόνια μετά την πρώτη του νίκη, ο Κίμι Ράικονεν γεύτηκε ξανά το θρίαμβο, στην ίδια πίστα αλλά με διαφορετική ομάδα: τη Scuderia Ferrari. Ο Φινλανδός εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη του ομόσταυλου και poleman Φελίπε Μάσα στα μέσα του αγώνα και κατέκτησε μια άνετη νίκη, με τους Ρόμπερτ Κουμπίτσα και Χέικι Κοβαλάινεν να τον πλαισιώνουν στο βάθρο. Ο πρωταθλητής εκείνης της σεζόν, Λιούις Χάμιλτον, τερμάτισε μόλις 5ος, καθώς ένα καταστροφικό pit-stop τον έριξε πίσω από τον Μαρκ Ουέμπερ που τον καθυστέρησε για αρκετούς γύρους.

Σαν σήμερα το 2014, φιλοξενήθηκε η πρεμιέρα της σεζόν του MotoGP στο νυχτερινό Λουσέιλ, για το GP Κατάρ. Ο πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ, ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου του με νίκη, αφήνοντας πίσω του τον Βαλεντίνο Ρόσι της Yamaha και τον δεύτερο οδηγό της Honda, Ντάνι Πεντρόζα.