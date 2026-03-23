Ο Φρεντ Βασέρ εξηγεί πως ο Σαρλ Λεκλέρ κάνει ό,τι περνά από το χέρι του ώστε να εξαντλήσει τη δυναμική του μονοθεσίου του.

Η Scuderia Ferrari ξεκίνησε τη νέα σεζόν της Formula 1 έχοντας το δεύτερο σε δυναμική μονοθέσιο του grid. Στα δύο πρώτα Grand Prix έχει καταφέρει να βάλει δύσκολα στη Mercedes-AMG, ωστόσο μέχρι τώρα είναι ανήμπορη να την απειλήσει στα ίσα για τη νίκη.

Τόσο στον αγώνα της Αυστραλίας όσο και σε αυτόν της Κίνας οι δύο Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον έχουν τερματίσει στις θέσεις 3 και 4 συγκεντρώνοντας το μέγιστο δυνατό βαθμολογικά. Μάλιστα στη Σαγκάη οι δύο οδηγοί έδωσαν μια εντυπωσιακή μάχη για το τελευταίο σκαλί του βάθρου.

Το πρόβλημα του Λεκλέρ είναι δομικό

Η νέα γενιά μονοθεσίων, την οποία ακόμα δεν έχουν μάθει πλήρως ομάδες και οδηγοί, φαίνεται πως δεν βολεύουν τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος έχει αναφέρει σε πολλές περιπτώσεις πως δυσκολεύεται με το μονοθέσιό του, με τα στοιχεία τηλεμετρίας να τον εμφανίζουν πιο αργό από τον Λιούις Χάμιλτον στους δύο πρώτους αγώνες.

Το γεγονός πως ο Λεκλέρ δεν βολεύεται με τη νέα γενιά μονοθεσίων επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ο οποίος μίλησε για το πρόβλημα του οδηγού του.

«Οι τεράστιες αλλαγές στους κανονισμούς και τα μονοθέσια από το 2025 στο 2026 σε σχέση με άλλες χρονιές, απαιτούν περισσότερη προσαρμογή και αλλαγές στο στιλ οδήγησης. Τα νέα μονοθέσια απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση από τους οδηγούς», ανέφερε ο Γάλλος.

Ο Βασέρ ξεκαθάρισε πως ο ήδη ο Λεκλέρ εργάζεται στη γρήγορη προσαρμογή του στα νέα μονοθέσια: «Ήδη εργάζεται σκληρά. Δεν είμαι σίγουρος ότι η νέα γενιά ταιριάζει απόλυτα στο οδηγικό στιλ του, αλλά το δουλεύει. Έχει πολύ καλή αντίληψη της κατάστασης με το μονοθέσιο. Είναι πολύ οξύς και θα τα καταφέρει».

Χαρούμενος με τη μάχη στην Κίνα

Ο Βασέρ αναφέρθηκε επίσης στη σκληρή μάχη των οδηγών του στον αγώνα της Κίνας. Παρότι αναγνώρισε πως πρόκειται για μία ριψοκίνδυνη κατάσταση, χάρηκε με το γεγονός πως ήταν καθαροί στη μονομαχία τους.

«Τεράστιος σεβασμός και στους δύο. Είναι επαγγελματίες και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είχε νόημα να τους αφήσουμε να αγωνιστούν. Ξέρω πολύ καλά ότι μισή ώρα μετά μπορεί να φαίνομαι εντελώς ανόητος αν κάτι πάει στραβά. Στην τελική, είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσεις μια ομάδα. Χρειαζόμαστε αυτού του είδους τη σχέση μέσα στην ομάδα για να βελτιωνόμαστε. Δεν θέλω να δίνω εντολές στους οδηγούς μου», ανέφερε ο Γάλλος.

