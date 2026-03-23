Tesla: Δέχτηκε αγωγή για ένα πρόβλημα που δεν συνέβη ποτέ

Η «δικομανία» ως ο αμερικανικός τρόπος να βγάζεις χρήματα και η παράδοξη υπόθεση των χειρολαβών του Tesla Model S.

Στις ΗΠΑ, η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι κάτι σαν εθνικό σπορ. Και η τελευταία υπόθεση που φέρνει την Tesla στο εδώλιο είναι το απόλυτο παράδειγμα αυτής της κουλτούρας. Ο πρωταγωνιστής μας, ο Ρόμπερτ Χάιντ, κάτοχος ενός Model S του 2023, αποφάσισε να καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας του Ίλον Μασκ, παρόλο που το αυτοκίνητό του λειτουργεί στην εντέλεια.

Η Tesla κατηγορείται για τις αναδυόμενες χειρολαβές που «κρύβονται» στο αμάξωμα. Ο Ρόμπερτ Χάιντ υποστηρίζει ότι αυτές αποτελούν «σημαντικό ελάττωμα ασφαλείας», καθώς σε περίπτωση ατυχήματος ή πυρκαγιάς, αν το σύστημα χαμηλής τάσης καταρρεύσει, οι χειρολαβές δεν θα βγουν έξω, εμποδίζοντας τους διασώστες να μπουν στην καμπίνα. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι ο ίδιος δεν είχε ποτέ τέτοιο θέμα, ούτε καν μια μικρή δυσλειτουργία.

Η οικονομική ζημιά της πιθανότητας

Γιατί λοιπόν τρέχει στα δικαστήρια; Η απάντηση κρύβεται στην ευφάνταστη έννοια της «οικονομικής ζημιάς». Ο ενάγων ισχυρίζεται ότι η ύπαρξη αυτού του πιθανού ελαττώματος μειώνει την αξία μεταπώλησης του αυτοκινήτου του. Με λίγα λόγια, ο Ρόμπερτ Χάιντ θεωρεί ότι πλήρωσε για ένα «τέλειο» αυτοκίνητο και κατέληξε με ένα που «ίσως» δεν είναι ασφαλές, άρα τώρα αξίζει λιγότερα χρήματα από όσα υπολόγιζε.

Η μήνυση κατηγορεί την Tesla για δόλια απόκρυψη και αδικαιολόγητο πλουτισμό, ζητώντας αποζημίωση αλλά και δικαστική εντολή για αλλαγή του σχεδιασμού. Μπορεί στα δικά μας αυτιά να ακούγεται κάπως υπερβολικό να ζητάς τα ρέστα για κάτι που δεν σου χάλασε, όμως η ιστορία με τις συγκεκριμένες χειρολαβές έχει όντως απασχολήσει τις αρχές παγκοσμίως, με την Κίνα μάλιστα να τις απαγορεύει επίσημα από το επόμενο έτος.

Η λεπτή γραμμή μεταξύ ασφάλειας και υπερβολής

Παρά την ειρωνική διάθεση που προκαλεί η κίνηση του Ρόμπερτ Χάιντ, το θέμα των ηλεκτρονικών χειρολαβών χωρίς μηχανική υποστήριξη είναι υπαρκτό. Κατασκευαστές όπως η Toyota έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν χειροκίνητα συστήματα έκτακτης ανάγκης, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο εγκλωβισμού. Η Tesla από την πλευρά της δεν έχει σχολιάσει ακόμα την υπόθεση.

Στο τέλος της ημέρας, η υπόθεση αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικό μάθημα αμερικανικού τρόπου σκέψης: αν δεν μπορείς να πουλήσεις το αυτοκίνητό σου στην τιμή που θέλεις, πάντα μπορείς να προσπαθήσεις να πάρεις τη διαφορά από τον κατασκευαστή μέσω μιας αγωγής. Μένει να δούμε αν το δικαστήριο θα συμφωνήσει ότι η «ανησυχία» έχει όντως χρηματική αξία.

