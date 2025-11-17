Με ισχύ έως 646 ίππους και αυτονομία έως 615 χιλιόμετρα, το Zeekr 7X καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.

Η Zeekr παρουσιάζει στο κοινό της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV, το οποίο φιλοξενείται στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά, να ανακαλύψουν τις δυνατότητές του και να κλείσουν test drive, τόσο για το Zeekr 7X όσο και για το Zeekr X.

To Zeekr 7X φθάνει σε μήκος τα 4,78 μέτρα και είναι διαθέσιμο σε πισωκίνητη έκδοση (με μπαταρία χωρητικότητας 75 ή 100 kWh) ή τετρακίνητη (με 100 kWh).

Με ισχύ έως 646 ίππους και αυτονομία έως 615 χιλιόμετρα, το Zeekr 7X καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης. Η προηγμένη πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης 800V επιτρέπει φόρτιση 10%-80% σε μόλις 13 λεπτά. Οι τιμές του Zeekr 7X αρχίζουν από τις 51.990 ευρώ (με κρατική επιδότηση).

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να οδηγήσουν και το Zeekr X, το compact ηλεκτρικό crossover. Την περίοδο παρουσίας του Zeekr X στο Mediterranean Cosmos, το μοντέλο θα διατίθεται με το ειδικό πρόγραμμα “Zeekr Χtreme Value 50” με τιμή από €32.990 (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3) ή με προνομιακό επιτόκιο 0% και €288 τον μήνα.

