Η Suzuki ενισχύει την γκάμα των δύο δημοφιλών SUV της στην ελληνική αγορά με νέες εκδόσεις που βασίζονται στο πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού GLX.

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Suzuki ανακοίνωσε τη διάθεση των εκδόσεων Special Edition για τα Vitara και S-Cross. Οι νέες αυτές προτάσεις έρχονται να προστεθούν στη γκάμα των υβριδικών SUV της μάρκας, προσφέροντας αναβαθμισμένη αισθητική και πλήρη κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μετακίνησης.

Οι εκδόσεις Special Edition ξεχωρίζουν από τις στοχευμένες παρεμβάσεις στην εξωτερική τους εμφάνιση. Στο Vitara, στοιχεία όπως οι μαύρες ράγες οροφής, τα μαύρα καλύμματα καθρεπτών, οι μαύρες λαβές θυρών και οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών σε μαύρο χρώμα προσδίδουν έναν πιο σπορ τόνο. Επιπλέον, το μοντέλο διατίθεται στάνταρ σε δίχρωμο συνδυασμό με μαύρη οροφή.

Αντίστοιχη φιλοσοφία ακολουθείται και στο S-Cross, το οποίο αποκτά μαύρες ράγες οροφής, μαύρους καθρέπτες και λαβές θυρών, καθώς και μαύρες ζάντες 17 ιντσών. Στην παλέτα των χρωμάτων προστίθενται επιλογές όπως τα Savanna Ivory, Sphere Blue, Ice Grayish Blue και Titan Dark Gray.

Εξοπλισμός και εκδόσεις

Οι νέες εκδόσεις βασίζονται στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού GLX, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με σύστημα πλοήγησης, Adaptive Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας και ένα πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος κινητήρας 1.4 Boosterjet 48V SHVS, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δικίνητες ή τετρακίνητες (Allgrip) εκδόσεις για το Vitara, ενώ οι τιμές ξεκινούν από τα 26.680 ευρώ για το Vitara και από τα 27.480 ευρώ για το S-Cross.